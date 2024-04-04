Пропрезидентская партия Украины признала невозможность сохранения от распада своей фракции в Раде

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Пропрезидентская партия Украины признала невозможность сохранения от распада своей фракции в Раде

Удержать какими-либо «силовыми» методами фракцию пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины невозможно. Об этом заявил украинской прессе некий источник во фракции.

Как известно, в последнее время в рядах фракции обострились внутренние противоречия. Это произошло на фоне споров о принятии законопроекта об ужесточении мобилизации в ВСУ. Представители фракции не смогли прийти к единому мнению и заняли полярные позиции.

Ряд депутатов от партии «Слуга народа» был лишен права выезда за пределы страны после того, как проголосовал против создания на Украине Бюро экономической безопасности. Против принятия данного законопроекта выступили около десяти руководителей комитетов украинского парламента.

Да какие силовые методы? Я всегда смеюсь над "старыми" политиками, которые рассказывают нам, как надо силовиками держать фракцию в руках

- заявил источник украинской прессы в партии «Слуга народа».

По словам источника, которого издание называет одним из руководителей пропрезидентской фракции, правительство должно «что-то дать» депутату, чтобы он голосовал так, как выгодно государству. Между тем, многие украинские аналитики прогнозируют поражение «Слуги народа» в случае проведения парламентских выборов на Украине.

Президенту страны Владимиру Зеленскому так и не удалось создать жизнеспособную политическую структуру, свободную от жестких внутренних разногласий даже по ключевым вопросам, таким как проведение мобилизационных мероприятий, к примеру.
  • Wikipedia / Vadim Chuprina
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10 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:03
    Бред какой то... хотя, когда припекать начинает не только с низу, но и с других сторон, бегство может стать массовым, ощутимый. За просто так от кормушки никто отваливать не станет.
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 11:22
      Все просто. Это же украинский " партизанский отряд". Командир и два предателя.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:22
      Хорошо быть депутата в украинской Раде,
      ни за что не отвечаешь - жизнь как в шоколаде. fellow
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:06
        Так избираемые, "слуги народа", везде как сыр в масле... почти везде.
        Есть нюансы, но это как правило, междусобойчики...
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 11:08
    правительство должно «что-то дать» депутату, чтобы он голосовал так, как выгодно государству.

    "Свободу слова ворона получила после того, как у нее отобрали сыр" (Почти по Крылову)
  3. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 11:09
    Согласно конституции усраины, распад парламентской коалиции и невозможность формирования нового большинства в раде влекут её роспуск и проведение новых выборов. То есть, последний условно легитимный институт усраинской власти может приказать долго жить. Кто-то дирижирует?
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:11
    У "пороха" ЧВК есть или ему макоронников пришлют в Киев? Вариант.Зная искреннюю любов французов с англичанами.Макорон одним Движением руки мог бы решить проблему " маленьких лодок " через Ламанш.Чем держит Сунака за одно место.Там у них весело,чуть зазевался моментально ноги спилят по самую шею.Макорон - видит себя Наполеоном.
  5. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 11:32
    Как говорится, рада и сама не рада от того, что она рада.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:33
    Ряд депутатов от партии «Слуга народа» был лишен права выезда за пределы страны
    Это, чтобы не сбежали раньше руководителей, которые уже сами отрабатывают пути отхода за кордон. Да, "95 квартал" довел до ручки не только страну, но и отдельных своих сторонников.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:36
    «Многие украинские аналитики прогнозируют поражение «Слуги народа» в случае проведения парламентских выборов на Украине» —

    — Ну выборы-то им не грозят ...

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