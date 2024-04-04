Да какие силовые методы? Я всегда смеюсь над "старыми" политиками, которые рассказывают нам, как надо силовиками держать фракцию в руках

Удержать какими-либо «силовыми» методами фракцию пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины невозможно. Об этом заявил украинской прессе некий источник во фракции.Как известно, в последнее время в рядах фракции обострились внутренние противоречия. Это произошло на фоне споров о принятии законопроекта об ужесточении мобилизации в ВСУ. Представители фракции не смогли прийти к единому мнению и заняли полярные позиции.Ряд депутатов от партии «Слуга народа» был лишен права выезда за пределы страны после того, как проголосовал против создания на Украине Бюро экономической безопасности. Против принятия данного законопроекта выступили около десяти руководителей комитетов украинского парламента.- заявил источник украинской прессы в партии «Слуга народа».По словам источника, которого издание называет одним из руководителей пропрезидентской фракции, правительство должно «что-то дать» депутату, чтобы он голосовал так, как выгодно государству. Между тем, многие украинские аналитики прогнозируют поражение «Слуги народа» в случае проведения парламентских выборов на Украине.Президенту страны Владимиру Зеленскому так и не удалось создать жизнеспособную политическую структуру, свободную от жестких внутренних разногласий даже по ключевым вопросам, таким как проведение мобилизационных мероприятий, к примеру.