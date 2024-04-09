Как итальянцы хотели эксплуатировать Албанию, но не смогли
Итальянские и албанские фашисты чему-то радуются
Это маленький фрагмент истории Второй мировой войны, к тому же находившийся на периферии больших событий. Албания была под итальянским управлением в 1939–1943 гг. С военно-хозяйственной точки зрения это был довольно интересный пример того, как итальянцы очень хотели эксплуатировать природные богатства этой небольшой и прилежащей к Адриатическому морю страны, но не смогли.
Немного предыстории
Албания в ее современном виде появилась в процессе распада Османской империи, в ходе первой Балканской войны. В ноябре 1912 года съезд во Влёре провозгласил независимость страны и сформировал ее первое правительство.
Первоначально Албания была парламентской республикой, в которой, после ряда самых занятных событий пришел к власти Ахмет Зогу – выходец из влиятельной албанской феодальной семьи. Борьба за власть в Албании не отличалась мягкостью нравов, но Зогу в ней удалось одержать победу. С января 1925 года он возглавлял Албанию в качестве президента.
Зогу сразу старался опираться на поддержку Италии и даже подписал с ней секретное военное соглашение, предусматривающее введение итальянских войск в случае угрозы. Взамен итальянцы пообещали, в случае войны с Югославией, удовлетворить территориальные претензии Албании, то есть передать территории, населенные албанцами. Зогу также предоставил итальянским компаниям концессии, а также создал находившийся под итальянским контролем Национальный банк Албании.
После того, как в 1926 году в Албании вспыхнуло поддержанное Югославией восстание против власти Зогу, отношения албанского президента с Италией укрепились, и в ноябре 1927 года был подписан договор об оборонительном союзе, в соответствии с которым Италия вооружила и провела определенную модернизацию немногочисленной албанской армии. Тогда же Муссолини предложил Зогу преобразовать республику в монархию. В условиях голода и волнений, Зогу принял это предложение. В сентябре 1928 года Учредительное собрание провозгласило Зогу I королем Албании.
Впрочем, Зогу был не слишком удобным партнером для Италии. Он нередко колебался и искал более выгодных союзов, в частности с Великобританией. Так, в 1925 году, во время борьбы за албанские концессии, Муссолини пришлось пойти на подкуп Зогу, который за 500 тысяч франков золотом отказал британцам. В начале 1930-х годов был еще один период сильного охлаждения албано-итальянских отношений, сменившийся в 1936–1939 годах новым периодом сотрудничества.
Однако, по всей видимости, Зогу тяготился сильной зависимостью от Италии и искал лучших отношений с Грецией и Югославией, пытался наладить отношения с Германией и Францией. К тому же внутри страны власть Зогу породила множество недовольных, как местных феодалов, так и албанских фашистов.
Все это закончилось тем, что в начале апреля 1939 года Муссолини предъявил Зогу ультиматум с требованием стать фактическим протекторатом Италии. Зогу отказался, и 7 апреля 1939 года итальянские войска оккупировали Албанию. Король прихватил золото и бежал, сначала в Грецию, а потом в Великобританию. После оккупации и бегства албанского короля, 16 апреля 1939 года королем Албании был провозглашен король Италии Виктор Эммануил III.
Природные богатства Албании
Политика Италии в Албании в 1939–1943 гг. довольно неплохо отразилась в журнале Albania, издававшимся в то время. Благодаря любезности Национальной центральной библиотеки в Риме была возможность с ним ознакомиться. Журнал был иллюстрированный, так что у нас есть также возможность своими глазами посмотреть на исчезнувший мир итальянской Албании и развернувшейся на части ее территории греко-итальянской войны 1940–1941 годов.
Итальянские авиаторы празднуют Рождество 1940 года и наряжают «елочку» на аэродроме где-то в Албании. Albania. № 3, 1941
Savoia-Marchetti SM.79 на одном из аэродромов в Албании в конце 1940 года. Albania. № 1, 1941
Албания – страна маленькая, но имевшая весьма интересные для Италии ресурсы. В первую очередь добыча битума в Селенице – небольшом городе на юге Албании, в 28 км от Влёры, недалеко от морского побережья. Первоначально это была французская концессия, еще от османов, но во время Первой мировой войны Влёра и окрестности были оккупированы итальянцами, которые и обратили внимание на добычу битума. История этого предприятия была сложной, но в общем итальянцам удалось отжать концессию у французов, и с 1925 году они добывали и вывозили битум для себя.
Для перевозок битума итальянцы использовали железную дорогу от Селеницы до порта Валона, протяженностью 37 км, в то время единственную железную дорогу в Албании. Данная узкоколейная железная дорога (по разным источникам, шириной колеи 600, 650 и 950 мм – даже немцы не смогли разобраться) была построена итальянцами еще во время Первой мировой войны в 1915 году для снабжения своего фронта против австро-венгерских войск. Эта дорога пережила и Вторую мировую войну, и была разобрана в 1996 году.
В 1920-х годах добывалось немного битума, 2 300 тонн в 1928 году. Потом добыча выросла и составила 8,6 тысячи тонн в 1936 году, 9,9 тысячи тонн – в 1937 году, 12,8 тысячи тонн в 1938 году. После оккупации Албании, итальянцы стали развивать переработку битума в нефтепродукты. Добыча выросла до 20 тысяч тонн в 1940 году. В 1941 году началась выработка нефтепродуктов для потребления внутри Албании.
Проявления битума были еще в ряде мест в Албании, но, по всей видимости, их разработка не велась.
Там, где битум, определенно есть и нефть. В долине реки Деволи итальянцы открыли хорошее месторождение нефти. Геологам удалось найти буквально иголку в стоге сена: продуктивный участок был длиной 6 км и шириной 1,2 км. Итальянцы писали, что нефть из месторождения Деволи отличалась высоким качеством и при ее гидрировании получали авиационного бензина до 80 % от объема сырой нефти. Если это правда, то становится понятен маленький секрет того, что Италия, не обладавшая собственными ресурсами нефти, тем не менее обладала довольно сильной авиацией.
Освоение этого месторождения было долгим и трудным, но к концу 1930-х годов итальянцы возвели промыслы, провели к ним дорогу, а также построили нефтепровод длиной 74 км до порта Валона. Там было нефтехранилище, откуда нефть перекачивали в танкеры. В 1935 году было вывезено 4,1 тысячи тонн нефти, в 1938 году – 97,4 тысячи тонн, а в 1939 году – 150 тысяч тонн.
Также в районе Охридского озера, на границе Албании и Македонии, было довольно крупное месторождение железной руды, запасы которой оценивались тогда в 20 млн тонн при содержании железа более 60 %. В ряде мест были довольно богатые месторождения хромитов, одно из них имело запасы 500 тысяч тонн руды при содержании 50 % оксида хрома.
Недалеко от Тираны размещалось довольно крупное месторождение хорошего угля, а в Булькизе, в центральной части страны – месторождение меди, как писали итальянцы, очень богатое – до 12 % меди в руде, которое стали разрабатывать в 1941 году.
Вот, собственно, основные ресурсы, которые привлекали внимание итальянцев в то время.
Причины неудачи
Итальянцам очень хотелось эксплуатировать природные богатства Албании, но это им не удалось по причинам более чем уважительным: тотальное бездорожье и почти полное отсутствие электроэнергии.
Албанское бездорожье было важной темой в фоторепортажах в журнале Albania, посвященных событиям греко-итальянской войны. Разбитые дороги, вязнущие в грязи грузовики и пушки, которые толкали солдаты, переходящие вброд реки вьючные караваны. Албания отличалась, пожалуй, исключительным сочетанием гор и бездорожья, что, по всей видимости, стало одной из причин неудач итальянской армии в греко-итальянской войне.
Экономисты тоже жаловались на ужасные «дороги». Например, при освоении нефтяного месторождения в Деволи итальянским буровикам приходилось тащить оборудование и грузы лошадьми или волами по грунтовке, покрытой слоем грязи в метр толщиной.
Вот типичный пример «дороги» в тогдашней Албании. Albania. № 10, 1940
Итальянцам пришлось строить в Албании хотя бы основные автодороги, и к концу 1930-х годов им многое удалось сделать в этом направлении. Но этого было мало.
Освоение очень важного для Италии месторождения железной руды у Охридского озера в Поградце сдерживалось плохой дорогой. Нет, дорога изначально была хорошей – ее построили римляне в 145–101 годах до нашей эры, и Эгнатиева дорога шла от Дурреса на Адриатике до Византия на Босфоре, как раз мимо Охридского озера. Но с тех пор прошло две тысячи лет, и дорога малость пришла в негодность. Отрезок от Эльбассана до Поградца могли проехать грузовики не более 4 тонн.
Типичный пример транспортных операций в Албании того времени. Погрузка хромовой руды в одном из албанских портов. Albania. № 3, 1941
Таким транспортом много руды не вывезешь, и итальянцы в апреле 1940 года начали строить железную дорогу от Дурреса до Поградца. До того, как итальянских оккупантов в Албании в сентябре 1943 года сменили немецкие оккупанты, она не была достроена.
Это была серьезная неудача. Албанская железная руда могла бы обеспечить до 1 млн тонн выплавки чугуна в год, при общих потребностях Италии – 2,5 млн тонн. Только эту руду вывезти было нельзя.
Вторая проблема – отсутствие электроэнергии. В 1939 году в Албании было 15 электростанций, в том числе две ГЭС общей мощностью 5 000 кВт. Этого хватало лишь на весьма скупое освещение.
В силу этого обстоятельства все предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых были крайне примитивными и основанными на ручном труде. Варка битума в Селенице производилась вручную на очень примитивном оборудовании. Добыча медной руды в Булькизе – в небольшой шахте рудокопы кирками откалывали куски породы, которая откатывалась вручную вагонеткой на-гора, а потом складировалась в кучу, откуда руду забирали грузовики.
Шахта по добыче медной руды. Albania. № 3, 1941
Таким же образом добывались хромиты, порядка 18 тысяч тонн в год. Карьер представлял собой яму, на дне которой рудокопы кирками кайлили руду. Разумеется, ручная добыча не могла обеспечить требуемый объем извлекаемых ресурсов.
Карьер по добыче хромовой руды. Albania. № 3, 1941
Общее мнение итальянских экономистов, занимавшихся вопросами экономики Албании, было единодушным – срочно строить новые электростанции. Итальянцы планировали возвести, по крайней мере, одну крупную тепловую электростанцию недалеко от Тираны, на имевшихся там углях, но сделать этого чуть более чем за три года владения Албанией не успели.
Таким образом, перед итальянцами стояла задача индустриализации Албании. Однако при наличных условиях, ресурсах и сроках этого они сделать не могли и даже не имели особых шансов на успех.
Единственное, в чем итальянцы определенно преуспели в Албании, так это в насаждении фашистской идеологии, последствия чего мы расхлебываем по сей день.
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