Глава Минобороны Британии: Тратящие на оборону менее 2 процентов ВВП страны НАТО играют в русскую рулетку

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Глава Минобороны Британии: Тратящие на оборону менее 2 процентов ВВП страны НАТО играют в русскую рулетку

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс написал статью для западной прессы, в которой он потребовал от всех стран-членов НАТО увеличить долю своих бюджетных расходов на военные нужды. В противном случае Шаппс угрожает Западу якобы неминуемым нападением со стороны России, Китая и Северной Кореи.

Как выразился Шаппс, страны НАТО, которые не тратят 2% своего ВВП на оборону, играют в своеобразную "русскую рулетку" с будущим Запада. В связи с этим Шаппс призвал еще раз срочно подумать о будущем североатлантического альянса. По мнению главы британского военного ведомства, мир перешел от послевоенного к довоенному периоду истории.



Шаппс отмечает, что в настоящее время Россия угрожает соседям стран Запада, риторика Китая становится все более воинственной, Иран использует доверенных лиц для дестабилизации ситуации в регионе от Ближнего Востока до Йеменского пролива, Северная Корея постоянно демонстрирует свои ядерные вооружения. Эти злобные, по мнению британского министра, страны все чаще объединяются, и представляют непосредственную угрозу западная демократии.

Британский министр традиционно апеллирует к известному роману-антиутопии своего соотечественника Джорджа Оруэлла, якобы изобразившего картину мира без НАТО. По мнению главы Минобороны королевства, в настоящее время некие "авторитарные Старшие братья" стремятся разделить "свободный западный мир".

Стоит отметить, что при этом Шаппс забывает, что Оруэлл в своем романе описал возможное будущее именно Великобритании. И оно уже наступило, при этом в более авторитарной и милитаристской форме, чем предполагал британский писатель.
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20 комментариев
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  1. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 11:17
    Я немного в курсе Истории Империи над которой ни когда не заходит солнце, но где Северная Корея, Иран, Китай и где НАТО!?
    1. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +2
      Сегодня, 11:24
      Они там, уважаемый, где "заходит Солнце". Никак иначе. Судя по риторике, всеми силами пытаются провести Новый передел Мира и Новое, более масштабное его ограбление.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +3
        Сегодня, 11:33
        Они там, уважаемый, где "заходит Солнце". Никак иначе.
        «Кто владеет информацией — тот владеет миром»
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 11:31
      Как выразился Шаппс, страны НАТО, которые не тратят 2% своего ВВП на оборону, играют в своеобразную "русскую рулетку" с будущим Запада.

      Как же мне все эти англосаксы напоминают Воробьянинова и Бендера, собирающих с туристов во время бесплатной экскурсии деньги и объясняющих что это делается для того, чтобы "Провал не провалился..." Такие же мошенники как и Бендер, но без чувства юмора..laughing
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      -1
      Сегодня, 11:52
      Шупс опустошил вторую бутылку шнапса, закусил огромной баварской сосиской и банкой солёных итальянских оливок с красным перцем. Сил на внушительный кусок испанского хамона и бутылку французского вина уже не было.
      По телу разлилось невидимое глазу тепло, ощутилась нега и избыточная сытость, слух притупился, а окружающая мебель начала расплываться.

      В кабинет вошёл помощник и начал что-то докладывать, но слух уже не воспринимал логику и последовательность произносимых слов а силуэт помощника превратился в глазах Шупса в бесформенное двухголовое чудовище с кривыми ногами и огромными руками, похожие то ли на грабли то ли на вилы.

      Шупса пробил пот, страх парализовал всё его тело и мгновенная пришедшая мысль заставила его корчится.
      "Это они пришли за мной. Они хотят меня съесть, съесть мой хамой и выпить моё вино, а потом закусить мною" - последнее что пронеслось в голове Шупса и он отрубился. На брюках ниже ремня расползлось огромное тёмное пятно. crying
  2. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 11:31
    .В противном случае Шаппс угрожает Западу якобы неминуемым нападением со стороны России, Китая и Северной Кореи.

    Про Иран забыл.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 11:33
    Русская рулетка играется в двух вариантах- с одним патроном в барабане,или с одним пустым местом в барабане револьвера ,требую уточнения!?А лучше пусть проверяют на работоспособность АК -74, дуло в рот ,а вдруг осечка.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 11:45
      скоро ракетные бригады с ОТРК Искандер превратятся в ракетные дивизии
      повысим кратно ударную мощь и глубину поражения
      к 12 ПУ по 2 ракеты 9М723 и Р-500 и 12 ТЗМ
      просто добавим:
      + 12 ПУ по 4 ракеты Калибр + 12 ТЗМ
      + 12 ПУ под ракеты 9М723М с меньшей дальностью но увеличенной БЧ + 12 ТЗМ
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:48
        Достаточно чтобы бригада была четырёх дивизионного состава ,а не двух или трёх.Есть только одна бригада четырёх дивизионного состава.
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 11:50
          сейчас бригада с Искандерами имеют 3 дивизиона по 4 ПУ = 12 ПУ
          а будет 2 дивизиона = полк
          3 полка = 12 дивизионов = Ракетная Дивизия
  4. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 11:37
    А тратящие более 2% просто играют в нерусскую рулетку, когда все патроны в барабане и стоит только впрос когда будет выстрел в голову.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 11:40
      Виктор Сергеев.Для последних в вашем примере, выстрел в голову не смертелен.Мозг не будет задет,он у них в другом месте.
      1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        +2
        Сегодня, 11:42
        Они напоминают Макрона и его министра, по реалу угрожают России вспоминая про 200 ядерных зарядов, им даже в голову не приходит, что станет с Францией если они запустят свои заряды.
  5. Cartograf Ранг пользователя
    Cartograf
    +1
    Сегодня, 11:37
    Уже и КНДР приплетают. Совсем географию в колледже не учат
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:38
    потребовал от всех стран-членов НАТО увеличить долю своих бюджетных расходов на военные нужды. В противном случае Шаппс угрожает Западу якобы неминуемым нападением со стороны России, Китая и Северной Кореи.
    А "хайли лайки" при этом не забыл добавить? Иран почему-то упустил или считает, что тот в это время будет занят разборкой с Израилем? А ведь в Европе в свое время выстраивали ПРО, якобы исключительно против иранских ракет.
  7. Oleg Telpes Ранг пользователя
    Oleg Telpes
    +1
    Сегодня, 11:40
    неужели Запад готов воевать?
    скорее это для увеличения военных расходов и своих доходов
    эти начальники на Западе думают, что электорат их поддержит
  8. Попандос Ранг пользователя
    Попандос
    +1
    Сегодня, 11:42
    По мнению главы британского военного ведомства, мир перешел от послевоенного к довоенному периоду истории.

    Это он намекает на довоенную историю союза Польши и Англии?
    Ха, ну мы то помним, чем закончился этот союз laughing
  9. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:48
    Глава Минобороны Британии: Тратящие на оборону менее 2 процентов ВВП страны НАТО играют в русскую рулетку

    Вы должны знать, ГМС предупреждал: превентивный удар по Европе, если такой когда-нибудь состоится, будет сделан по GB...
    ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ И УДАР ЗАКОННОГО ВОЗМЕЗДИЯ. Слишком долгое время держите сфинктер в напряжении, гадя без оглядки на статус и размеры...
    А это вам на память:
    Показать / Скрыть текст

    https://youtu.be/-PWfT_aw50k
  10. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:55
    Шнапс , как и большинство министров обороны стран НАТО, страшилками народ пугают - Кому вы на фиг нужны, Дебилы ❗❗❗
  11. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 12:46
    Министр обороны Великобритании Грант Шаппс написал статью для западной прессы, в которой он потребовал от всех стран-членов НАТО увеличить долю своих бюджетных расходов на военные нужды.


    В противном случае Шаппс угрожает Западу якобы неминуемым нападением со стороны России, Китая и Северной Кореи.
    А Иран...????? Нет, таки вспомнил и про него.... Фух.

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