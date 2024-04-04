Глава Минобороны Британии: Тратящие на оборону менее 2 процентов ВВП страны НАТО играют в русскую рулетку
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс написал статью для западной прессы, в которой он потребовал от всех стран-членов НАТО увеличить долю своих бюджетных расходов на военные нужды. В противном случае Шаппс угрожает Западу якобы неминуемым нападением со стороны России, Китая и Северной Кореи.
Как выразился Шаппс, страны НАТО, которые не тратят 2% своего ВВП на оборону, играют в своеобразную "русскую рулетку" с будущим Запада. В связи с этим Шаппс призвал еще раз срочно подумать о будущем североатлантического альянса. По мнению главы британского военного ведомства, мир перешел от послевоенного к довоенному периоду истории.
Шаппс отмечает, что в настоящее время Россия угрожает соседям стран Запада, риторика Китая становится все более воинственной, Иран использует доверенных лиц для дестабилизации ситуации в регионе от Ближнего Востока до Йеменского пролива, Северная Корея постоянно демонстрирует свои ядерные вооружения. Эти злобные, по мнению британского министра, страны все чаще объединяются, и представляют непосредственную угрозу западная демократии.
Британский министр традиционно апеллирует к известному роману-антиутопии своего соотечественника Джорджа Оруэлла, якобы изобразившего картину мира без НАТО. По мнению главы Минобороны королевства, в настоящее время некие "авторитарные Старшие братья" стремятся разделить "свободный западный мир".
Стоит отметить, что при этом Шаппс забывает, что Оруэлл в своем романе описал возможное будущее именно Великобритании. И оно уже наступило, при этом в более авторитарной и милитаристской форме, чем предполагал британский писатель.
- Wikipedia
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