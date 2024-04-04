Марочко: ВСУ превращают центр города Часов Яр в мощный укрепрайон, прикрываясь гражданским населением

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Марочко: ВСУ превращают центр города Часов Яр в мощный укрепрайон, прикрываясь гражданским населением

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, включая Донецкое. Противник, в свою очередь, насколько это возможно в текущей обстановке усиливает оборону на позициях, включая максимально возможное укрупнение населенных пунктов.

Накануне сообщалось, что в ходе штурмовых действий российские войска вышли на расстояние около полукилометра до границ города Часов Яр. Этот населенный пункт, расположенный к западу от Артемовска (Бахмута), имеет важное стратегическое значение для ВСУ. С 2014 года Часов Яр используется украинскими военными как важный логистический узел, куда перебрасываются резервы, бронетехника и вооружения. Правда, после взятия ВС РФ под огневой контроль всех ведущих в город дорог его использование как транспортного хаба стало практически невозможным.



Однако и оставлять без боя город противник не намерен. Помимо традиционной для Киева идеологической значимости от потери очередной фортеции, объясняется это и тем, что после взятия Часова Яра ВС РФ получат оперативную возможность ускорить наступление на еще более важный для логистики ВСУ на Донецком направлении город Константиновка. До него из Часова Яра всего около шести километров. Кроме того, оперативный простор позволит ускорить освобождение и других оккупированных населенных пунктов в ДНР (карта).



Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает в своем телеграм-канале, что ВСУ ускоренными темпами превращают центр города Часов Яр в мощный укрепрайон. При этом украинские боевики вновь действуют в ставшей для них традиционной манере, используя в военных целях жилые дома и объекты социальной культуры. Не проводится и эвакуация жителей города, гражданское население националисты вновь намереваются использовать в качестве живого щита.

В центре населенного пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях

— пишет Марочко.

В подвалах административных зданий созданы склады ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ), здесь же размещаются командные пункты и полевые госпитали. Детский сад «Чайка» и одно из отделений банка используются как пункты временной дислокации личного состава. В спальных районах вблизи с жилыми домами расположены артиллерийские и зенитные системы, сообщает военный эксперт, добавив, что в городе еще остаются мирные граждане.

Как это было неоднократно в других населенных пунктах, которые штурмовали наши военные, украинские националисты, наверняка, просто не позволяют людям покинуть город. Кроме того, используя жилые и административные постройки, прикрываясь мирными гражданами, боевики ВСУ рассчитывают избежать нанесения сокрушительных ударов ВКС РФ с применением мощных фугасных авиабомб, способных уничтожить любой укрепленный опорник. При этом российские источники сообщают, что противник отвел из Часова Яра часть сил за водоканал Северский Донец – Донбасс, оставив в западном микрорайоне свои подразделения на убой, чтобы задержать продвижение ВС РФ.
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14 комментариев
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  1. Венд Ранг пользователя
    Венд
    +4
    Сегодня, 11:17
    История повторяется. Значит надо уничтожать ВСУ на маршах и местах сосредоточения.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 11:21
      ВСУ превращают центр города Часов Яр в мощный укрепрайон, прикрываясь гражданским населением

      А где было иначе...??? Прикрывались, прикрываются и будут прикрываься... Жители Донбасса для них не люди, а "ватники и колорады", а вот доказать обратное это как раз наша задача!!!
    2. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +4
      Сегодня, 11:35
      Хотелось бы, чтобы история не повторялась со штурмом влоб на 6 мес как с Аремовском
  2. Nastia Makarova Ранг пользователя
    Nastia Makarova
    +5
    Сегодня, 11:34
    Часов Яр был готов к обороне еще прошлой зимой когда начался штурм Артемовска
    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 11:40
      А что значит был готов к обороне? Не был он готов и сейчас не готов, как не готов ни один современный город, пока не заполнен войсками.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 11:45
        он что не заполнен? туда даже резервы были направлены из личных запасов, а к обороне давно готов
  3. Cartograf Ранг пользователя
    Cartograf
    +1
    Сегодня, 11:39
    А стоит штурмовать города??? А как же Харьков брать??
  4. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    +5
    Сегодня, 11:39
    Ну что тут поделать, окружать, что бы ни один не ушел и в плен не бнрать ни одного, иначе история будет повторяться.
  5. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    -2
    Сегодня, 11:40
    При этом украинские боевики вновь действуют в ставшей для них традиционной манере, используя в военных целях жилые дома и объекты социальной культуры.

    А у нас привычная тактика бить в лоб эти укрепы. На окружения и обходы сил и возможностей, пока к сожалению, нет.
    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      -2
      Сегодня, 11:47
      Да нет такой привычки, укрепрайоны давно не берут штурмом, их раздалбливают ФАБами. Уничтожаются опорники и оборона сыплеться. Думаю нет у нас сил окружать города и держать их в тылу, для этого нужна тактика Блицкрига, когда окруженные остаются глубоко в тылу и не могут вырваься. Мы идем медленно и иметь в 5 км сзади группировку в несколько тысяч человек опасно.
  6. km-21 Ранг пользователя
    km-21
    +2
    Сегодня, 11:45
    Тяжелые многомесячные штурмы каждого опорника бессмысленны. Пока наши берут один, противник успевает окопаться в следующем. Понесены потери. Потеряно время. И конца этому не видно.

    Для реального перелома нужна другая тактика.
  7. Наблюдатель2014 Ранг пользователя
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 12:06
    Они будут прикрываться гражданскими всегда. И наступит время и во Львове с Тернополем тоже.После залпов будут выгонять гражданских из убежищ. В ожидании ответки.....
  8. Deon59 Ранг пользователя
    Deon59
    0
    Сегодня, 12:27
    Не давно писали , что осталось 500м . Скоро год как освободили Артемовск , а от него расстояние 15 км . Куда спешить, если за полгода освободили 500км2
  9. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 12:34
    А показывали где-нибудь что там за мощные укрепрайоны были в Авдеевке ?

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