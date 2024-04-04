Марочко: ВСУ превращают центр города Часов Яр в мощный укрепрайон, прикрываясь гражданским населением

В центре населенного пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, включая Донецкое. Противник, в свою очередь, насколько это возможно в текущей обстановке усиливает оборону на позициях, включая максимально возможное укрупнение населенных пунктов.Накануне сообщалось, что в ходе штурмовых действий российские войска вышли на расстояние около полукилометра до границ города Часов Яр. Этот населенный пункт, расположенный к западу от Артемовска (Бахмута), имеет важное стратегическое значение для ВСУ. С 2014 года Часов Яр используется украинскими военными как важный логистический узел, куда перебрасываются резервы, бронетехника и вооружения. Правда, после взятия ВС РФ под огневой контроль всех ведущих в город дорог его использование как транспортного хаба стало практически невозможным.Однако и оставлять без боя город противник не намерен. Помимо традиционной для Киева идеологической значимости от потери очередной фортеции, объясняется это и тем, что после взятия Часова Яра ВС РФ получат оперативную возможность ускорить наступление на еще более важный для логистики ВСУ на Донецком направлении город Константиновка. До него из Часова Яра всего около шести километров. Кроме того, оперативный простор позволит ускорить освобождение и других оккупированных населенных пунктов в ДНР (карта).Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает в своем телеграм-канале, что ВСУ ускоренными темпами превращают центр города Часов Яр в мощный укрепрайон. При этом украинские боевики вновь действуют в ставшей для них традиционной манере, используя в военных целях жилые дома и объекты социальной культуры. Не проводится и эвакуация жителей города, гражданское население националисты вновь намереваются использовать в качестве живого щита.— пишет Марочко.В подвалах административных зданий созданы склады ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ), здесь же размещаются командные пункты и полевые госпитали. Детский сад «Чайка» и одно из отделений банка используются как пункты временной дислокации личного состава. В спальных районах вблизи с жилыми домами расположены артиллерийские и зенитные системы, сообщает военный эксперт, добавив, что в городе еще остаются мирные граждане.Как это было неоднократно в других населенных пунктах, которые штурмовали наши военные, украинские националисты, наверняка, просто не позволяют людям покинуть город. Кроме того, используя жилые и административные постройки, прикрываясь мирными гражданами, боевики ВСУ рассчитывают избежать нанесения сокрушительных ударов ВКС РФ с применением мощных фугасных авиабомб, способных уничтожить любой укрепленный опорник. При этом российские источники сообщают, что противник отвел из Часова Яра часть сил за водоканал Северский Донец – Донбасс, оставив в западном микрорайоне свои подразделения на убой, чтобы задержать продвижение ВС РФ.