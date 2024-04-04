Немецкая пресса: Компании из ФРГ помогают России восстанавливать разрушенный в ходе конфликта Мариуполь
Очередное неприятное известие для киевского режима – в восстановлении разрушенного в ходе боевых действий в 2022 году Мариуполя принимают участие компании из Германии. Об этом пишет немецкая пресса.
По утверждению немецкого издания, на строительной технике и строительных материалах в Мариуполе были замечены логотипы компаний из ФРГ Knauf и WKB Systems GmbH. В годовых отчетах и на сайтах этих коммерческих организаций тоже есть сведения об их вовлеченности в процесс восстановления Мариуполя.
Издание отметило, что дочерняя компания Knauf даже после введения антироссийских санкций продолжила работать в Российской Федерации. Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, возглавляющий комитет по иностранным делам немецкого парламента, признал этот факт и осудил действия немецких компаний.
Таким образом, киевский режим столкнулся с очередной «зрадой». Западные корпорации, прекрасно понимая все экономические выгоды от активного сотрудничества с Россией, разрывать связи с нашей страной и сворачивать свой бизнес не собираются.
Политика – политикой, но деньги зарабатывать надо, и немецкие бизнесмены это прекрасно понимают. Только идейные нацисты из Киева, пребывая в своем романтическом бреду, считают, что кто-то будет поступаться своими финансовыми интересами ради стремления помочь Украине. Собственно, немецким компаниям все равно, где зарабатывать деньги, а в России этот процесс куда более успешен, чем на Украине.
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