Немецкая пресса: Компании из ФРГ помогают России восстанавливать разрушенный в ходе конфликта Мариуполь

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Немецкая пресса: Компании из ФРГ помогают России восстанавливать разрушенный в ходе конфликта Мариуполь

Очередное неприятное известие для киевского режима – в восстановлении разрушенного в ходе боевых действий в 2022 году Мариуполя принимают участие компании из Германии. Об этом пишет немецкая пресса.

По утверждению немецкого издания, на строительной технике и строительных материалах в Мариуполе были замечены логотипы компаний из ФРГ Knauf и WKB Systems GmbH. В годовых отчетах и на сайтах этих коммерческих организаций тоже есть сведения об их вовлеченности в процесс восстановления Мариуполя.

Издание отметило, что дочерняя компания Knauf даже после введения антироссийских санкций продолжила работать в Российской Федерации. Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, возглавляющий комитет по иностранным делам немецкого парламента, признал этот факт и осудил действия немецких компаний.

Таким образом, киевский режим столкнулся с очередной «зрадой». Западные корпорации, прекрасно понимая все экономические выгоды от активного сотрудничества с Россией, разрывать связи с нашей страной и сворачивать свой бизнес не собираются.

Политика – политикой, но деньги зарабатывать надо, и немецкие бизнесмены это прекрасно понимают. Только идейные нацисты из Киева, пребывая в своем романтическом бреду, считают, что кто-то будет поступаться своими финансовыми интересами ради стремления помочь Украине. Собственно, немецким компаниям все равно, где зарабатывать деньги, а в России этот процесс куда более успешен, чем на Украине.
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    22 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:16
      «Очередное неприятное известие для киевского режима – на строительной технике и строительных материалах в Мариуполе были замечены логотипы компаний из ФРГ» —

      — Вот немецкие кресты на танках в рядах ВСУ,это нормально ...
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 11:54
        Всё проще, деньги не пахнут! Немцам абсолютно по фигу, где зарабатывать, особенно с учетом того, что в самой Германии строительная отрасль на грани банкротства...
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +1
          Сегодня, 12:25
          Вот в том и вся гнилая суть евроЗоны. Строишь, восстанавливаешь, помогаешь другим - ты агрессор. Бомбишь, убиваешь, грабишь, но свой - ты освободитель земель.
      2. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:19
        — Вот немецкие кресты на танках в рядах ВСУ,это нормально ...
        Смотря от чьей партии ...
    2. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      +8
      Сегодня, 11:17
      а что такого? Они же не окопы и блиндажи роют, они восстанавливают жилые районы. Какие к ним претензии в "помощи агрессии"?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +7
        Сегодня, 11:23
        Эти компании имеют заводы в России.В чем вопрос?
        1. alexandreII Ранг пользователя
          alexandreII
          0
          Сегодня, 11:31
          Сегодня в эстонской прессе была статья что ряд предпринимателей невзирая ни на что продолжают работать с Россией,ну что ж, умные люди,словами сыт не будешь...
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 11:53
            Это бизнес.Политика совсем другое.Девка грязная.Я смотрю на ютубе ролики из Мариуполя,город интенсивно восстанавдивается.Опять же замечу-на стройках большинство-мигранты
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Новик225
        Они же не окопы и блиндажи роют, они восстанавливают жилые районы. Какие к ним претензии в "помощи агрессии"?

        Фашизм это идеология разрушения, а не созидания.
    3. Факапыч Ранг пользователя
      Факапыч
      +1
      Сегодня, 11:19
      политика для наивных дурачков,Чтоб население европы держать в мороке. А люди - это новая нефть. с них качать бабло можно долго
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        -1
        Сегодня, 11:22
        согласен)))чей газ кстати в нацисткой европе до сих пор жгут хотя это другое наверняка
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:20
      "Дочки" немецких компаний в бюджет РФ налоги платят- платят.Эти деньги помогают уничтожать немецкую технику с " отпусниками" ,наверно помогают.Нас ещё много открытий чудных ждёт.
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +2
        Сегодня, 11:29
        . Дочки" немецких компаний в бюджет РФ налоги платят- платят.Эти деньги помогают уничтожать немецкую технику с " отпусниками" ,наверно помогают.Нас ещё много открытий чудных ждёт.

        Именно тот случай, когда ничего личного, просто бизнес.
    5. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 11:22
      Ой, давайте закроем все "лейблы" на грузовиках и экскаваторах западных фирм и Японии, а то догадаются, что участвуют в агрессии России против Украины. laughing Все Caterpillar, IVECO, MAN и прочие - на выход!!!
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 11:37
        Александр ,вы бы ещё посмотрели чем комплектуются новострои для рыболовных компаний. hi Кто то совсем не хочет уходить с такого рынка.
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 11:51
          Эта тема для меня особенно загадочная. Я пытался разобраться в обязательствах всех стран предоставлять квоты иностранцам на вылов рыбы в соей экономической зоне. Это тёмный лес и непонятно, есть ли какие-то определенные цифры или все на усмотрение страны-хозяина? Я знаю, что в Охотском море, чуть ли не больше нас и Японии, всегда вылавливали рыбу поляки !!!
          И если недавно мы обломали бритов в Баренцевом море, где позволяли ловить даже в территориальных (!!!) водах в 3 милях от берега, то про Охотское так и не знаю. Знаю, что оно недавно изменило свой статус и признано внутренними водами РФ, но как этот статус повлиял на квоты для иностранцев, пока не пишут. Возможно, именно за такие квоты, нам продолжают продавать любое оборудование для рыболовного флота.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 12:05
            Как распределяется квота в Баренцевом и Норвежских морях ? Всё просто: Межправительственная комиссия по рыболовству Норвегия Россия ноябрь 2023 г,всё расписано до тонны.Мы сейчас ведём промысел в Фарерской зоне ,фаррерцы за это вылавливают нашу квоту по донным породам в Норвежской зоне.Распределение квот где-то 55% Норвегия , 45% Россия и что интересно эти квоты ни когда не выбирают .Англия не ловила в нашей зоне рыбы уже давно.Очень давно ,я их ге видел с 1979 года ,когда сделал первый рейс.
      2. kit88 Ранг пользователя
        kit88
        +2
        Сегодня, 11:44
        А чего только на грузовиках. А легковушки?
        На днях Сам выступал где-то на совещании, а на подставке микрофона надпись Bosch.
        Точно!
        Пойду у себя на холодильнике заклею, а то мало ли что ...
        yes
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          -1
          Сегодня, 11:54
          а на подставке микрофона надпись Bosch.
          Не торопитесь... в Кремле у Президента и Премьера тоже все микрофоны BOCH. Дождитесь замены там, и не лезьте поперед батьки.... laughing lol
    6. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +3
      Сегодня, 11:32
      Вот когда немецкая техника разрушает города на востоке это очень хорошо по мнению немцев, а когда строит то очень плохо
    7. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      0
      Сегодня, 11:37
      Кнауф и неуходил из России, только часть продукции пропала.
    8. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      -1
      Сегодня, 12:33
      Согласно их законов, так они восстанавливают Украину, бизнес...он такой

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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