Боррель: ЕС обеспокоен последствиями запрета сербской валюты в Косово
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС обеспокоен отсутствием предварительных консультаций со стороны Приштины относительно решения (так называемого) Центрального банка Косово о запрете сербского динара и последствиями, которые это решение может иметь для повседневной жизни сербов в Косово и Метохии.
Боррель, ранее отвечая на вопрос французского депутата Доминика Бильда о том, что Еврокомиссия планирует делать в отношении создания Союза сербских муниципалитетов и запрета динаров, подчеркнул, что это в первую очередь касается последствий для школ и больниц, учитывая «очевидное отсутствие альтернативных решений в настоящее время».
По словам Борреля, решение Центрального банка Косово относительно запрета сербской валюты должно было быть согласовано с ЕС.
Напомним, что причиной нового обострения ситуации на Балканах стало решение косовских властей с 1 февраля запретить обращение сербского динара на территории Косово. Албанские власти Косово считают, что на их территории недопустимо существование параллельных структур Сербии, которые занимаются выплатами в сербской валюте, и было принято решение закрыть муниципалитеты сербской системы в Косово.
Стоит также напомнить, что в Белграде продолжают считать Косово своей территорией, в то время как большинство стран ЕС давно признали независимость Косово. Россия, как и целый ряд стран мира. не признаёт независимость Косово и Метохии.
- Википедия/European Parliament
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