Наука потреблять. О светлом будущем нашего общества

Несекретные данные

Вложить туда, не знаю куда

Тендеции.net

Ещё не потребление, уже не накопления

На днях по Сети без особого интереса широкой публики прошла несколько сомнительная денежная статистика, ссылку на которую публиковать мы не собираемся. Даже не из-за возможных обвинений в рекламе – просто сами в неё верим с трудом, хотя каких-то оценок она буквально требует.Но ещё больше данные о наших с вами накоплениях, неофициальные и пока не проверенные и не подтверждённые Центробанком и Минфином, требуют комментариев. Ими эту заметку и завершим. А пока – читайте и считайте вместе с нами.Итак, эксперты из Ассоциации российских банков, о существовании которой с подачи ЦБ РФ стараются напоминать как можно реже, подсчитали, что как раз в российских банках наши с вами депозиты на счетах выросли за 2023 год на 7 трлн рублей.Это рекорд, даже во времена допандемические от граждан в банки никогда не поступало больше 2,8 трлн рублей. Не исключено, что на впечатляющей сумме первым делом сказывается падение курса рубля, но сам этот факт вроде бы должен тормозить рублёвые накопления.Но это – психологически, а на практике, как видим, всё иначе. И только не говорите, что свободные рубли просто больше некуда девать, а покупать валюту сейчас уж очень дорого. Как бы там ни было, но общая сумма «народных» средств на депозитах достигла уже 36,8 трлн рублей.По оценкам экспертов, уже не из АРБ, частные лица охватили своими операциями с вкладами и ценными бумагами до 80 процентов оборотов то ли фондового, то ли финансового рынка – авторы сетевого исследования путаются в терминах. Кто и как считал, неважно – важна тенденция.Тем более что нависла угроза над системой «Мир», реально единственной для Сбера, где у вкладчиков есть хоть какой-то доход. А это значит, что люди, не все, разумеется, ищут, куда бы пристроить нажитое «непосильным трудом».Насчёт «куда», у граждан, конечно, множество проблем, но важна, опять же, тенденция – накопления у людей есть. Хотя и не у всех, и не везде. А тенденция как бы свидетельствует – мы стали богаче. Или же просто богатых становится больше.Получается, сбылась мечта старого декабриста из анекдота, который хотел, «чтобы было больше богатых». Сейчас же, говоря о причинах роста частных вкладов, нас убеждают в каком-то росте ликвидности, словно это может действительно на что-то вдохновить миллионы вкладчиков того же Сбера.Другое дело, что проявляется склонность людей к риску – а это отчётливый признак экономического роста. Особенно когда доходы у людей растут, невзирая ни на какие геополитические, внутриполитические и экономические обстоятельства.А уж если к этому ещё добавляются и перспективы вместе с доверием к рынку – открывайте закрома! Народ, пусть хотя бы только небольшая его часть, кажется, всё-таки двинулся за прибылями. С акций, с тех же банковских вкладов, с облигаций.И не пора ли в таком случае именно теперь, на доверии, предложить гражданам что-нибудь вроде сталинских ценных бумаг или военного займа? И можно уже взглянуть непредвзято на опыт китайского рынка – и фондового, и финансового.Там при растущей, несмотря ни на что, экономике денег стало больше в 3,6 раза за 10 лет. И это при росте ВВП намного меньше – всего в два с небольшим раза. Эти цифры говорят только об одном – в Китае богаче стали все, начиная с предприятий и банков и кончая широкой публикой. Видно, не просто так китайские туристы заполонили мир.Разобранная нами слегка дилетантская статистика носит, мало того, что сиюминутный характер, в ней ещё и очень трудно выловить какие-то реальные тенденции. Пошёл вот уже четвёртый десяток лет, как мы строим капитализм. То есть, по классикам – общество потребления, где накопления – это не только и не столько гарантия стабильности, сколько источник для инвестирования.И, как прямое следствие – дальнейшего потребления. Не будем останавливаться на том, что потребление расти бесконечно не может по определению, но... Отметим лишь нарастающие в обществе настроения отнюдь не в пользу капитализма, даже аккуратно названного в России «государственным».С «народным» капитализмом как-то не получилось, поскольку именно широкую публику, то есть народ, в России попросту кинули. Сначала с ваучерами и залоговыми аукционами, потом с дефолтом, а заодно ещё и с народными IPO, что бы там ни твердили теперь «биржевые оптимисты» про выросшие акции Сбера или «Роснефти».А такой капитализм, как мы имеем на сегодня – это тоже что-то вроде частной лавочки для элит. Но никакие элиты никогда не спасали, как Россию, так и иные страны, ни от внутренних, ни от внешних потрясений – переживать всё приходилось вместе.Да, сегодня власть имущие, особенно в самых якобы демократических странах мира, многому научились. Это они ловко используют разного рода революции, прежде всего «цветные», по сути никакие не социальные, чтобы спустить пар.Но, как, опять же, было отмечено классиками – при чрезмерном расслоении общества сорвать может и самый «последний клапан». Остаётся вспомнить, что как только Россия выбралась из дефолта, наступили «жирные нулевые», когда мы, пусть и себе в убыток, даже рассчитались по долгам с МВФ и Всемирным банком.Помогло не очень – первый раз грохнуло, хоть и не слишком сильно, в 2008. С финансовым кризисом, с крахом фондов Freddie Mac и Fannie Mae, куда наши Минфин с Центробанком вложились просто по полной, тогда как-то подозрительно неожиданно запараллелился «грузинский вопрос».Решить его удалось оперативно, но не радикально – ничего подобного Крыму и Новороссии с Осетией и Абхазией у нашей Федерации так и не получилось. Теперь справедливо считается, что это был первый, причём, увы, удачный опыт отстегнуть от России одного из её экономических сателлитов – Грузию.Прибалтика не в счёт – там отстёгивать по большому счёту было нечего, или почти нечего. А многое и до сих пор завязано на Россию. Впрочем, раньше случилась «оранжевая» революция на Украине, одна из первых в числе тех самых «цветных», но её тяжёлые последствия были отложены ещё на десяток лет.А Россия продолжала упорно добиваться роли сырьевого донора для Европы, чтобы на годы вперёд гарантировать себе скромный «газовый приход». Ныне мы получаем не скромный и уже отнюдь не гарантированный, нефтегазовый доход вроде бы как с другого направления.Так, может быть, пресловутый разворот на Восток и есть наш путь к процветанию? В светлое капиталистическое будущее? Как-то не очень верится...