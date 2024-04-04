Журналист Карлсон заявил, что президент Украины проигнорировал все его просьбы об интервью

13
Журналист Карлсон заявил, что президент Украины проигнорировал все его просьбы об интервью

В феврале состоялось интервью американского журналиста Такера Карлсона и президента РФ Владимира Путина, которое стало одним из самых громких медийных событий последних лет. Большая часть двухчасовой беседы была посвящена текущему конфликту на Украине.

Стоит отметить, что Карлсон изначально заявлял, что главной целью его поездки в Москву является донесение точки зрения Владимира Путина до западного зрителя. Ведь граждане США и ЕС видят только одну сторону конфликта, которая преподносится им киевскими властями.



Между тем американский журналист предлагал дать ему интервью и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако тот попросту проигнорировал запросы.

В то же время со слов Карлсона, он не единожды обращался к президенту Украины с просьбой дать ему интервью и высказать свою позицию. В частности, в недавно опубликованном видео, где журналист обсуждал американскую помощь Киеву с конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, он отметил, что для разъяснения ситуации направил запрос на интервью спикеру палаты представителей США Майклу Джонсону и, в очередной раз, Владимиру Зеленскому. При этом никто на его предложение так и не отозвался.

Стоит добавить, что нежелание украинского президента общаться с Карлсоном не вызывает какого-то удивления. Американский журналист нередко задает очень острые вопросы, на которые завравшийся Зеленский попросту не готов дать ответ. Особенно, на фоне интервью с Владимиром Путиным, которое набрало сотни миллионов просмотров.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 12:07
      [
      В то же время со слов Карлсона, он не единожды обращался к президенту Украины с просьбой дать ему интервью и высказать свою позицию. ]

      А что может ответить этот клоун?
      Политиками (стоящими) становятся через много лет политической деятельности. А этот клоун какой политик?
      С таким же успехом выглядит политиком Галкин или Собчак! laughing
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 12:10
        А что может ответить этот клоун?
        Логично что зе не дал интервью противнику дем.партии на балансе которой он находится.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 12:36
          Логично что зе не дал интервью противнику дем.партии на балансе которой он находится.

          Да ладно... До этого он прекрасно якшался с теми же республиканцами... С сенаторами республиканцами была встреча, да и с Трампом он постоянно пытается заигрывать... Тут дело в другом... Он понимает, что Карлсон это не те журналисты, которые беря интервью, старались под него подстраиваться... Карлсон изнасилует его вдоль и поперёк и придётся отвечать на его нелицеприятные вопросы, а таких "кровавому клоуну" можно задать множество, а рассказывать историю Украины, как это сделал Путин, затронув историю России, не получится - нет у Украины никакой истории... Ну и потом, не гоже не лоху и великодержавному пацану быть вторым после Путина, а на первого он по любому не тянет... Да и вообще, он та ещё гни.дa... am
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 12:38
            До этого он прекрасно якшался с теми же республиканцами... С сенаторами республиканцами была встреча, да и с Трампом он постоянно пытается заигрывать...

            Все правильно, я Вам о чем... Дональд Трамп даже пообещал, что рассмотрит кандидатуру Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Вы запутались в двух соснах.
            как это сделал Путин
            Зеленский порет всякую всячину не хуже, успевайте только уши подставлять.
          2. Тополь Ранг пользователя
            Тополь
            0
            Сегодня, 12:51
            нет у Украины никакой истории...
            Как это нет? Да Вы что? А кто же тогда Чёрное море выкопал и Кавказские горы насыпал? А древние шумеры? А Александр Македонский разве не укром был? А фараоны египетские, а пирамиды, а ..... Там такая богатейшая история. Вот бы послушать, ну и поржать, конечно. Да, жаль...
            Ну а если серьезно, что такого интересного может рассказать Зеля? "Его" позиция со всеми нюансами давно известна на западе, поскольку только её и транслируют там уже третий год.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:09
      Журналист Карлсон заявил, что президент Украины проигнорировал все его просьбы об интервью
      . А что он хотел?
      Он же-ж не правильный, с их точки зрения, журналист.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 12:09
      Однако тот попросту проигнорировал запросы.
      Зеленскому его эго не позволяет давать интервью после российского президента. Да и вопросы могут прозвучать болезненные для него, на которые будет трудно ответить, а совсем не отвечать нельзя. Поэтому лучше отмолчаться на запрос об интервью, чем потом выглядеть не совсем "картинным героем" перед западной аудиторией.
    4. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +3
      Сегодня, 12:17
      Малыш проигнорил Карлсона, перемога!
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 12:33
        Цитата: Alien From
        Малыш проигнорил Карлсона, перемога!

        Малыша больше прельщает Фрекен Бок Урсула фон дер Ляйен...
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 12:21
      Зе так и не отошёл от клоуна со сцены- он может читать только монологи,как все на западе.Простой вопрос,требует перезагрузки.
    6. Ив762 Ранг пользователя
      Ив762
      +2
      Сегодня, 12:29
      Ведь граждане США и ЕС видят только одну сторону конфликта, которая преподносится им киевскими властями.

      what
      Ну и? На кой тогда это интервью вообще, зачем вообще время тратить, раз укропскую позицию там и так знают???
      С другой стороны, что хотел донести ВВП до буржуинского обывателя, то со всех утюгов до сих пор (уши в мозолях), и ужо давно понятно.
      А вот ЧТО ОНИ ПОНЯЛИ, про то ни ясности ни анализу... request
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Сегодня, 12:54
        Поняли, что ахрессивный ахрессор по их понятиям попутал берега и пошел против сходняка. Поэтому надо круче наехать. А их стадо ничего понимать не собиралось.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:50
      Такер Карлсон на Императора замахнулся ? Не бывать такому никогда

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»