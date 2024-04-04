В феврале состоялось интервью американского журналиста Такера Карлсона и президента РФ Владимира Путина, которое стало одним из самых громких медийных событий последних лет. Большая часть двухчасовой беседы была посвящена текущему конфликту на Украине.Стоит отметить, что Карлсон изначально заявлял, что главной целью его поездки в Москву является донесение точки зрения Владимира Путина до западного зрителя. Ведь граждане США и ЕС видят только одну сторону конфликта, которая преподносится им киевскими властями.Между тем американский журналист предлагал дать ему интервью и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако тот попросту проигнорировал запросы.В то же время со слов Карлсона, он не единожды обращался к президенту Украины с просьбой дать ему интервью и высказать свою позицию. В частности, в недавно опубликованном видео, где журналист обсуждал американскую помощь Киеву с конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, он отметил, что для разъяснения ситуации направил запрос на интервью спикеру палаты представителей США Майклу Джонсону и, в очередной раз, Владимиру Зеленскому. При этом никто на его предложение так и не отозвался.Стоит добавить, что нежелание украинского президента общаться с Карлсоном не вызывает какого-то удивления. Американский журналист нередко задает очень острые вопросы, на которые завравшийся Зеленский попросту не готов дать ответ. Особенно, на фоне интервью с Владимиром Путиным, которое набрало сотни миллионов просмотров.

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