Иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством России, в связи с чем направлял в адрес террористических организаций, запрещенных на территории России, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций и выполнения боевых задач против России

Гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК («Участие в деятельности террористической организации»), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль

Сотрудниками Краснодарского краевого управления ФСБ на Кубани был задержан гражданин Израиля, планировавший вступить в ряды украинской армии. Он собирался воевать на стороне киевского режима.Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по краю.- сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.Подозреваемый по имени Юваль Ланзман уже вышел за границы призывного возраста – он родился в 1960 году. Ранее израильский гражданин служил в ЦАХАЛ. Вступить в ряды одного из подразделений украинских Вооруженных сил и поучаствовать в военных действиях против ВС России он попросту не успел лишь потому, что о его намерениях своевременно узнали правоохранители.- сообщили в российской спецслужбе.Теперь для этого израильтянина въезд в Российскую Федерацию закрыт.