На Кубани задержан гражданин Израиля, планировавший вступить в ряды украинской армии

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На Кубани задержан гражданин Израиля, планировавший вступить в ряды украинской армии

Сотрудниками Краснодарского краевого управления ФСБ на Кубани был задержан гражданин Израиля, планировавший вступить в ряды украинской армии. Он собирался воевать на стороне киевского режима.

Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по краю.

Иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством России, в связи с чем направлял в адрес террористических организаций, запрещенных на территории России, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций и выполнения боевых задач против России

- сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Подозреваемый по имени Юваль Ланзман уже вышел за границы призывного возраста – он родился в 1960 году. Ранее израильский гражданин служил в ЦАХАЛ. Вступить в ряды одного из подразделений украинских Вооруженных сил и поучаствовать в военных действиях против ВС России он попросту не успел лишь потому, что о его намерениях своевременно узнали правоохранители.

Гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК («Участие в деятельности террористической организации»), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль

- сообщили в российской спецслужбе.

Теперь для этого израильтянина въезд в Российскую Федерацию закрыт.
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    14 комментариев
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    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 12:26
      направлял в адрес террористических организаций, запрещенных на территории России, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций
      осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль
      Может он просто как истинный потомок народа, нашел способ уехать бесплатно. Просто быть таким конченным идиотом, круто даже для гражданина израиля))
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:44
        Просто быть таким конченным идиотом, круто даже для гражданина израиля))

        Странно гражданину Израиля стремится в ряды ВСУ, а не ЦАХАЛА, когда Израиль воюет... Какой то он неправильный гражданин, а тем более еврей... Да и в свои шестьдесят четыре стремится на войну убивать людей, причём добровольно... Да он и как человек совершенно неправильный...
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:26
      Бедолага...Выбрал планиду Иуды из Кариот. Мало у вас там на БВ крови льётся? Не хватило?
      Напоите его по самую маковку...
    3. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +2
      Сегодня, 12:27
      Гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК («Участие в деятельности террористической организации»), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль


      Че это просто отправили с почестями на родину? А как же статья и все такое?!
    4. Владимир_Борисович
      Владимир_Борисович
      +2
      Сегодня, 12:28
      А бывшая фамилия не Ланзенко у него? Ну почему нельзя расстрелять пару таких мразей? Другим урок хороший будет.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:28
      Это не " Краснодар" спалился,тот тоже в годах и в Цахал служил!?Давно не видно на сайте.Ребята шерстите израильских релоктантов- ищите засланых.Массад такое дело не пропустит.
    6. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:29
      один вопрос, а зачем отпустили?!!!
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:45
        Гражданин Израиля,о втором гражданстве не упоминается.Если этот вояка хочет повоевать пусть лезет под палестинских пули .Ой! Вояка.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 12:48
          Цитата: tralflot1832
          о втором гражданстве не упоминается.

          а какая разница, хоть гражданство мариинской диктатуры, если преступление совершено на территории РФ отвечать он должен здесь и по нашим законам
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 12:47
        как написано что только он разместил свои данные у них, с ним на связь не вышли, контактов не было поэтому и отпустили
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Nastia Makarova
          как написано что только он разместил свои данные у них, с ним на связь не вышли, контактов не было поэтому и отпустили

          подготовка к совершению преступления

          Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление
          Определение приготовления к преступлению и покушения на преступление содержится в статье 30 уголовного кодекса Российской Федерации. Приготовлением признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступлений, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

          Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению.

          Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
    7. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 12:31
      Что то подсказывает,что коллеги по ВО его хорошо знают........
    8. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 12:35
      Из всего сказанного, я так и не понял, а что он делал на территории РФ? Шпионил? Его хоть проверили в этом плане или так отпустили...
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:49
      С гражданами Израиля вообще что то творится . У них дома война ,а они по миру ищут себе приключений,на пятую точку

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