UK News заявляет, что Зеленский приобрел королевский замок в Великобритании за 20 млн фунтов
На фоне участившихся заявлений некоторых европейских политиков о коррумпированности киевского режима и необходимости тщательного контроля за передаваемыми Украине средствами, в британской прессе вышел весьма примечательный материал, косвенно подтверждающий самые мрачные опасения Запада. Как заявляет UK News, президент Украины стал владельцем замка Хайгроув-Хаус в Великобритании, который является бывшей резиденцией короля Карла III.
По данным издания, король Великобритании продал свою резиденцию, которой он владел на протяжении 44 лет, в начале текущего года. Сумма сделки составила 20 млн фунтов стерлингов (чуть более 25 млн долларов по текущему курсу).
Новым владельцем замка в Глостершире, который долгие годы использовался королевской семьей в качестве загородной резиденции, стал Владимир Зеленский. Как пишет UK News со ссылкой на бывшего дворецкого Гранта Харролда, детали сделки могли быть окончательно оговорены в ходе визита жены главы киевского режима в Британию в конце февраля.
В свою очередь, журналисты считают, что британский монарх, вероятно, решился на столь необычный шаг из-за личной симпатии к Зеленскому, которого Карл III считает защитником демократии.
Однако остается открытым вопрос происхождения тех 25 млн долларов, которые потратил президент с истекшим сроком полномочий, руководитель воюющей страны на приобретение элитной недвижимости в Великобритании. Очевидно, что Западу не стоит затягивать с аудитом своих киевских партнеров. Или это всё в формате отката...
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