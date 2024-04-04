UK News заявляет, что Зеленский приобрел королевский замок в Великобритании за 20 млн фунтов

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UK News заявляет, что Зеленский приобрел королевский замок в Великобритании за 20 млн фунтов

На фоне участившихся заявлений некоторых европейских политиков о коррумпированности киевского режима и необходимости тщательного контроля за передаваемыми Украине средствами, в британской прессе вышел весьма примечательный материал, косвенно подтверждающий самые мрачные опасения Запада. Как заявляет UK News, президент Украины стал владельцем замка Хайгроув-Хаус в Великобритании, который является бывшей резиденцией короля Карла III.

По данным издания, король Великобритании продал свою резиденцию, которой он владел на протяжении 44 лет, в начале текущего года. Сумма сделки составила 20 млн фунтов стерлингов (чуть более 25 млн долларов по текущему курсу).



Новым владельцем замка в Глостершире, который долгие годы использовался королевской семьей в качестве загородной резиденции, стал Владимир Зеленский. Как пишет UK News со ссылкой на бывшего дворецкого Гранта Харролда, детали сделки могли быть окончательно оговорены в ходе визита жены главы киевского режима в Британию в конце февраля.

В свою очередь, журналисты считают, что британский монарх, вероятно, решился на столь необычный шаг из-за личной симпатии к Зеленскому, которого Карл III считает защитником демократии.

Однако остается открытым вопрос происхождения тех 25 млн долларов, которые потратил президент с истекшим сроком полномочий, руководитель воюющей страны на приобретение элитной недвижимости в Великобритании. Очевидно, что Западу не стоит затягивать с аудитом своих киевских партнеров. Или это всё в формате отката...
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    40 комментариев
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    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +8
      Сегодня, 13:38
      Дёшево. Несолидно. Это урон престижу Окраины.
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        +6
        Сегодня, 13:40
        И главное "ноу круптион, ноу крминалити". laughing
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 14:28
          Зеленский приобрел королевский замок в Великобритании за 20 млн фунтов

          И это в довесок к своим двум (или трём) квартирам в Лондоне... Ну так ещё пару лет Украина повоюет, Зеленский и весь Лондон на корню скупит... А потом глядишь и всю Англию... laughing
          1. guest Ранг пользователя
            guest
            +1
            Сегодня, 15:24
            Цитата: Lev_Russia
            А потом глядишь и всю Англию... laughing

            И переименует её в Украину. laughing lol
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 13:42
        Это урон наглосаксам свин наркоманский быстро замок в свинарник перестроит. Сарказм ежели что.
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +4
          Сегодня, 13:43
          Неужели Зеленский метит в короли Великобритании?Замок себе заранее прикупил.
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            +2
            Сегодня, 13:45
            Он примеряет корону мировую, во время очередного прихода.
          2. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 14:18
            Неужели Зеленский метит в короли Великобритании?
            Он метит в Матросскую тишину wink
      3. обыватель Ранг пользователя
        обыватель
        +4
        Сегодня, 13:49
        Цитата: Aken
        Дёшево. Несолидно.

        Ну, мы не знаем сколько сверху в конверте было доплачено. Короли тоже люди, уходят от налогов.
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          0
          Сегодня, 15:53
          Ничего подобного продают, чтобы потом отнять когда его объявят террористом или вором. Англосаксы любители изымать то, что якобы незаконно нажито.
          Сколько наших олигархов без бабок осталось и ещё останутся. Ничего личного просто бизнес с начало продать, а потом конфисковать и в итоге халява плиз - пираты, что возьмёшь.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +6
      Сегодня, 13:39
      Клоун , игрой на рояле заработал
    3. guest Ранг пользователя
      guest
      +6
      Сегодня, 13:39
      UK News занесли уже на "миротворец"? laughing
    4. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:39
      Ну если Окраина ещё пару лет протянет-повоюет и будет спонсирована Западом - Зеля себе ещё что-нибудь прикупит..... Как пить дать.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +3
        Сегодня, 13:44
        За такие бабки саксы и БИГ БЕНА могут лишится. Будет Зеля Биг Свин.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 13:40
      «Зеленский приобрёл замок в Великобритании» —

      — Там и шарфик в гардеробе ...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 13:44
        А мыла там нет в комплект к шарфику??? Чтобы без заморочек всё пошло. feel
    6. stels_07 Ранг пользователя
      stels_07
      +6
      Сегодня, 13:41
      царь он или не царь в конце-концов?
    7. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 13:42
      UK News заявляет, что Зеленский приобрел королевский замок в Великобритании за 20 млн фунтов

      Клоун и король начинаются на «к»...Какой прогресс, однако...
      1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
        Владимир Владимирович Воронцов
        +4
        Сегодня, 13:53
        «Клоун и король начинаются на "к"» —

        — «Если клоун входит в замок, он не становится королём – это замок становится цирком» ...
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +6
      Сегодня, 13:42
      UK News заявляет, что Зеленский приобрел королевский замок в Великобритании за 20 млн фунтов
      Из панельной "Китайской стены" на XXII партсъезда... в Хайгроув-Хаус в Глостершир!
      Ну, разве это не карьера!?
      Хотя...
      Дорогой гроб.
      В нём его и найдут.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:46
        Ниии, Зеля "херойски сгинеть" от "варварских ракетных ударов злых русских орков" (с).
        По крайней мере официальное сообщение явно будет таким.
    9. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 13:45
      Вчера в новостях показали, там дворецкий в комплекте, горничная, повор и прочее. Готовит нору затаиться, но вот успеет ли
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:47
        там дворецкий в комплекте, горничная, повор и прочее.

        А кокаинум ?? lol
        1. saygon66 Ранг пользователя
          saygon66
          0
          Сегодня, 15:52
          И рояль в каждой комнате! laughing
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Вадим С
        Вчера в новостях показали, там дворецкий в комплекте, горничная, повор и прочее. Готовит нору затаиться, но вот успеет ли

        no Британский конвой пристрелит Зелю при первой же попытке сделать шаг влево, вправо или подпрыгнуть...
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 13:46
      Фигня вопрос... все главные зелебобики не бедные люди. Это не наш интерес... а чей, да пофиг, точно не наш.
    11. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:49
      Что то мне подсказывает что воспользоваться он сможет только склепом при этом замке, и то если повезёт, если в канаву какую не свалят обугленную тушку...
    12. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 13:51
      Молодец,жиденыш! Кому то- личный замок. Кому то- личный гроб. Все логично,шароварники.
    13. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +2
      Сегодня, 13:53
      король Великобритании продал свою резиденцию

      Ни одно болмен серьезное издание этого пока не подтвердило.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:56
        Болторез, Вы намекаете что это всё "художественный свист" (с) определённых СМИ ???
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          +1
          Сегодня, 13:58
          "художественный свист"
          Зеля все же не настолько рисковый, чтобы так подставиться, тем более что можно это все проделать тихо. А так- все английские таблоиды уже смаковали бы эту новость.
          1. Pete Mitchell Ранг пользователя
            Pete Mitchell
            +1
            Сегодня, 14:22
            Цитата: Nexcom
            намекаете что это всё "художественный свист" (с) определённых СМИ ???
            Поиск выдает только https://report.az/en/region/the-london-crier-zelenskyy-acquires-highgrove-house-former-residence-of-king-charles-for-20m/ - и это не британский ресурс. Зато описание Highgrove house, история, кто унаследует и прочая - предостаточно.
    14. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:59
      Просто жена зели требовала допустить её в королевскую сокровищницу,для поисков Российских ,Советских,Царских украшений в пользу ВСУ - сошлись на замке,с демпинговой ценой. bully
    15. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      +1
      Сегодня, 14:05
      Когда выгодно, на любое свинство глаза закроют. Лишь бы воевал…
    16. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 14:13
      От и в 95квартале был не беден...Заработал, купил.
    17. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +1
      Сегодня, 14:15
      UK News заявляет, что Зеленский приобрел королевский замок в Великобритании за 20 млн фунтов

      Ну что же, вот и прояснилось где этого клоуна - вурдалака найдут повешенным...
    18. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:17
      На следующий пакет помощи Клоун ещё чего-нибудь себе купит wink
    19. Antimondialiste Ранг пользователя
      Antimondialiste
      0
      Сегодня, 14:45
      fake news, çà va vous retomber dessus.
    20. ShDE Ранг пользователя
      ShDE
      0
      Сегодня, 15:47
      И зачем ему дворец? Просил бы уж участок на Орлингтонском
    21. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 16:15
      Не смог найти, что такое "UK News". Если такое издание (газета, сайт?) и существует, то явно не самое популярное, и лично у меня подобные публикации доверия не вызывают (от слова "совсем").

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