Ответ на американские поставки для ВСУ: Минобороны РФ опубликовало кадры боевого вылета Су-34 с подвесом из четырёх кассетных РБК-500 с УМПК

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Ответ на американские поставки для ВСУ: Минобороны РФ опубликовало кадры боевого вылета Су-34 с подвесом из четырёх кассетных РБК-500 с УМПК

Минобороны опубликовало кадры, на которых можно увидеть один из боевых вылетов самолета Су-34 с подвесом из четырех кассетных авиабомб РБК-500 с УМПК.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах запечатлен момент взлета снаряженного четырьмя авиабомбами самолета, а также сброс РБК-500 с УМПК по позициям боевиков киевского режима.






Каждая из предназначенных для поражения живой силы и легкой бронетехники противника авиабомб РБК-500 несет в себе почти 600 кассетных элементов, масса каждого из которых составляет около 400 г. Четыре таких бомбы, соответственно содержат в себе более двух тысяч шарообразных кассет, снаряженных поражающими элементами.

В зависимости от предполагаемой высоты бомбометания, на взрывателе кассеты устанавливается определенное время замедления. В воздухе каждый из шарообразных элементов раскручивается специальным наплывам на корпусе, взводя тем самым встроенный взрыватель и благодаря этим же наплывам, они разлетаются по площади.

При ударе о землю элементы взрываются, выпуская по 304 шарика калибра 5.5 мм, что обеспечивает чрезвычайно высокую плотность поражения. При этом от поражающих элементов кассетной авиабомбы практически невозможно скрыться не только на открытой местности, но и в недостаточно оборудованных оборонительных сооружениях. Таким образом, нахождение боевиков ВСУ в лесопосадках, полях или на другой условно открытой местности в любой момент может обернуться значительными потерями личного состава.

Это ответ на поставки американцами кассетных боеприпасов для войск киевского режима.

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    10 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 12:38
      Ответ на американские поставки для ВСУ: Минобороны РФ опубликовало кадры боевого вылета Су-34 с подвесом из четырёх кассетных РБК-500 с УМПК

      Железно, парниша!!!

      А то всё мама, да мама...
    2. barclay Ранг пользователя
      barclay
      -2
      Сегодня, 12:41
      Это, конечно, хорошие бомбы.
      Тут на днях проскочила новость о поставках ВСУ из Греции боеприпасов с белым фосфором. На это тоже будем отвечать через год?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 12:51
        Цитата: barclay
        На это тоже будем отвечать через год?

        Так почти год назад:
        По опубликованным данным, обстрел был произведен вечером 15 мая 2023 года. Снаряды калибра 122 мм от установок залпового огня «Град» рвались над селом Старый Хутор.

        Если правда оно, ну хотя бы на треть...
        Какая завидная выдержка у нашего ВГК и ГШ...Верно вырабатывают правильную ответную стратегию...
        * * *
        Мы рано или поздно перейдём к массовому уничтожению врагов России...Пред лицом смерти - обязательно.
      2. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 12:53
        Цитата: barclay
        На это тоже будем отвечать через год?

        Так обе стороны уже давно используют зажигательные снаряды с электроном...
    3. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +3
      Сегодня, 12:42
      И таких вылетов должно быть много, чтобы жались по щелям как тараканы.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 12:50
        в режиме 24/7 отрабатывать дронами, ОДАБами, ФАБами и баллистикой , чтобы головы не могли поднять , прятались, жались и с..ались
      2. Arzt Ранг пользователя
        Arzt
        0
        Сегодня, 12:57
        И таких вылетов должно быть много, чтобы жались по щелям как тараканы.

        Придется.
        4 бомбы по 500 - 2 тонны. При том, что Су-34 может поднять 8, а по некоторым данным 12.

        Воздух возим, однако. wink
    4. Berkut752 Ранг пользователя
      Berkut752
      +2
      Сегодня, 12:46
      Эх, мне бы сейчас, хоть бы погладить, этого утенка. Он такой " ласковый " , когда выруливает с этими "малышами "..........................
      1. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: Berkut752
        Эх, мне бы сейчас, хоть бы погладить, этого утенка. Он такой " ласковый " , когда выруливает с этими "малышами "..........................

        Вы милитарист до мозга костей . hi . В хорошем смысле этого слова . drinks
      2. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        0
        Сегодня, 12:51
        Поддерживаю на все сто процентов! yes

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