Ответ на американские поставки для ВСУ: Минобороны РФ опубликовало кадры боевого вылета Су-34 с подвесом из четырёх кассетных РБК-500 с УМПК

Минобороны опубликовало кадры, на которых можно увидеть один из боевых вылетов самолета Су-34 с подвесом из четырех кассетных авиабомб РБК-500 с УМПК.На опубликованных оборонным ведомством кадрах запечатлен момент взлета снаряженного четырьмя авиабомбами самолета, а также сброс РБК-500 с УМПК по позициям боевиков киевского режима.Каждая из предназначенных для поражения живой силы и легкой бронетехники противника авиабомб РБК-500 несет в себе почти 600 кассетных элементов, масса каждого из которых составляет около 400 г. Четыре таких бомбы, соответственно содержат в себе более двух тысяч шарообразных кассет, снаряженных поражающими элементами.В зависимости от предполагаемой высоты бомбометания, на взрывателе кассеты устанавливается определенное время замедления. В воздухе каждый из шарообразных элементов раскручивается специальным наплывам на корпусе, взводя тем самым встроенный взрыватель и благодаря этим же наплывам, они разлетаются по площади.При ударе о землю элементы взрываются, выпуская по 304 шарика калибра 5.5 мм, что обеспечивает чрезвычайно высокую плотность поражения. При этом от поражающих элементов кассетной авиабомбы практически невозможно скрыться не только на открытой местности, но и в недостаточно оборудованных оборонительных сооружениях. Таким образом, нахождение боевиков ВСУ в лесопосадках, полях или на другой условно открытой местности в любой момент может обернуться значительными потерями личного состава.Это ответ на поставки американцами кассетных боеприпасов для войск киевского режима.

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