Американская компания-посредник могла приобрести у Узбекистана советские ЗРК и РСЗО для передачи ВСУ
За два года военного конфликта украинская армия почти полностью лишилась вооружений и техники, доставшихся Киеву после распада СССР. Не сильно помогла ВСУ и помощь бывших стран Организации Варшавского договора и некоторых постсоветских республик, передавших все пригодные и не очень запасы советских вооружений Украине.
Теперь в дело включился Вашингтон, выискивая буквально по всему миру страны, в которых на вооружении состоит оружие советского образца, дабы «обменять» или выкупить его для передачи Украине. Получается, правда, пока что не очень успешно. Так ранее Эквадор, согласившийся на «бартер» советских вооружений в обмен на поставку американских, отказался от этой сделки с Пентагоном после того, как Россия ввела эмбарго на импорт бананов из этой страны.
Однако США не оставляют попыток выкупить привычные для ВСУ и зачастую более надежные, чем западные, системы вооружений советского производства, в том числе у бывших республик СССР. Телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что американская компания-посредник вела с Узбекистаном переговоры по поводу заключения сделки на покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) советского образца.
В свою очередь, телеграмм-канал «Джокер ДНР» сообщает, что еще в декабре 2023 года в сети были опубликованы секретные документы, из которых следует, что Узбекистан и Кыргызстан ведут переговоры с Великобританией и США по совместным программам расширения военного сотрудничества. И это при том, что обе эти страны считаются «дружественными» РФ, а Киргизия еще и является членом ОДКБ.
В одном из писем в адрес военного атташе Узбекистана Музафара Рахматуллаева представитель Universum Technologies LLC запросил возможность покупки ЗРК и РСЗО советского производства в обмен на денежную плату или же альтернативную замену. В числе запрошенных систем, как говорится в документе, «для передачи партнеру американского правительства», ЗРК С-300, «Бук» и «Оса», а также РСЗО «Смерч». Несложно догадаться, что под партнером правительства США подразумевается именно Украина.
В данном случае американская IT-компания, ранее не замеченная в сделках по купле-продаже вооружений, выступает в роли тайного посредника Вашингтона, дабы не подставлять Ташкент перед Москвой. После совершения сделки РСЗО и ЗРК будут переданы Пентагону, который уже от своего имени отправит их на Украину. Не исключено, что транзитная поставка уже произошла, ведь ответ Минобороны Узбекистана на это предложение неизвестен, все переговоры велись в состоянии секретности.
При этом отмечается, что в последние месяцы у ВСУ увеличилось количество ЗРК, используемых в так называемой гибридной системе ПВО (FrankenSAM) и реактивных установок, которые с помощью западных специалистов проходят дополнительную модернизацию. И это при том, что со стороны западных союзников объем военной помощи Киеву в последнее время только сокращается.
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