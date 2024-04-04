Американская компания-посредник могла приобрести у Узбекистана советские ЗРК и РСЗО для передачи ВСУ

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Американская компания-посредник могла приобрести у Узбекистана советские ЗРК и РСЗО для передачи ВСУ

За два года военного конфликта украинская армия почти полностью лишилась вооружений и техники, доставшихся Киеву после распада СССР. Не сильно помогла ВСУ и помощь бывших стран Организации Варшавского договора и некоторых постсоветских республик, передавших все пригодные и не очень запасы советских вооружений Украине.

Теперь в дело включился Вашингтон, выискивая буквально по всему миру страны, в которых на вооружении состоит оружие советского образца, дабы «обменять» или выкупить его для передачи Украине. Получается, правда, пока что не очень успешно. Так ранее Эквадор, согласившийся на «бартер» советских вооружений в обмен на поставку американских, отказался от этой сделки с Пентагоном после того, как Россия ввела эмбарго на импорт бананов из этой страны.



Однако США не оставляют попыток выкупить привычные для ВСУ и зачастую более надежные, чем западные, системы вооружений советского производства, в том числе у бывших республик СССР. Телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что американская компания-посредник вела с Узбекистаном переговоры по поводу заключения сделки на покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) советского образца.

В свою очередь, телеграмм-канал «Джокер ДНР» сообщает, что еще в декабре 2023 года в сети были опубликованы секретные документы, из которых следует, что Узбекистан и Кыргызстан ведут переговоры с Великобританией и США по совместным программам расширения военного сотрудничества. И это при том, что обе эти страны считаются «дружественными» РФ, а Киргизия еще и является членом ОДКБ.

В одном из писем в адрес военного атташе Узбекистана Музафара Рахматуллаева представитель Universum Technologies LLC запросил возможность покупки ЗРК и РСЗО советского производства в обмен на денежную плату или же альтернативную замену. В числе запрошенных систем, как говорится в документе, «для передачи партнеру американского правительства», ЗРК С-300, «Бук» и «Оса», а также РСЗО «Смерч». Несложно догадаться, что под партнером правительства США подразумевается именно Украина.

В данном случае американская IT-компания, ранее не замеченная в сделках по купле-продаже вооружений, выступает в роли тайного посредника Вашингтона, дабы не подставлять Ташкент перед Москвой. После совершения сделки РСЗО и ЗРК будут переданы Пентагону, который уже от своего имени отправит их на Украину. Не исключено, что транзитная поставка уже произошла, ведь ответ Минобороны Узбекистана на это предложение неизвестен, все переговоры велись в состоянии секретности.

При этом отмечается, что в последние месяцы у ВСУ увеличилось количество ЗРК, используемых в так называемой гибридной системе ПВО (FrankenSAM) и реактивных установок, которые с помощью западных специалистов проходят дополнительную модернизацию. И это при том, что со стороны западных союзников объем военной помощи Киеву в последнее время только сокращается.

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    31 комментарий
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    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +9
      Сегодня, 13:28
      А российская компания не могла ранее приобрести РСЗО и ЗРК у Узбекистана чтобы ВСУ не достались? Или это не наши методы?
      1. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
        Оби Ван Кеноби
        -7
        Сегодня, 13:36
        Статья - первостатейная брехня.
        Все из пальца высосано.
        Не будет Мирзиёев портить отношения с Путиным.
        1. Аркадий007 Ранг пользователя
          Аркадий007
          +2
          Сегодня, 13:43
          Восток дело тонкое.
          Эрдоган как и Алиев много чего нам обещали хорошего.
          Вывод один давить "бандерлогов" как можно быстрее, пока они не получили всего что обещают им дать. А у победителя сразу много друзей будет, даже среди врагов.
          1. Тополь Ранг пользователя
            Тополь
            0
            Сегодня, 14:14
            А у победителя сразу много друзей будет
            Вот в том то и дело: уже мало, кто сомневается даже на западе, что окраине не победить при любом раскладе. А поэтому самое время записываться в друзья России. Не думаю, что средние азиаты такие недалёкие, что будут делать заведомо проигрышные ставки. Тут возможен только один вариант: набить свои карманы баблом и свалить из страны. Тогда можно наплевать на свою страну и на её дальнейшие перспективы. Однако система среднеазиатской демократии предполагает совсем другое: держаться у руля, как можно дольше. Поэтому лично я склоняюсь к мнению, что сделка не состоялась.
        2. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 13:47
          Цитата: Оби Ван Кеноби


          В чем проблема , читать разучились ? Читаем и только потом делаем выводы
          https://telegra.ph/Sekretnye-dokumenty-kasayushchiesya-tesnogo-sotrudnichestva-SSHA-i-Velikobritanii-s-Kyrgyzstanom-i-Uzbekistanom-04-02
          1. berlaga2005 Ранг пользователя
            berlaga2005
            0
            Сегодня, 14:31
            В документах написано о планах провести совместные учения НАТО и Республики Узбекистон в апреле-мае 2023г под названием "Южный удар 2023". Прошли? Можно ссылку
            1. berlaga2005 Ранг пользователя
              berlaga2005
              0
              Сегодня, 14:38
              Оказывается действительно были такие учения. Проводились в штате Миссиписи (США). Кажется там 13 представителей Узбекистана участвовали.
        3. Xenofont Ранг пользователя
          Xenofont
          +3
          Сегодня, 13:52
          Да плевать всем туркестанским баям и эмирчикам на российскую реакцию, ибо уже научены, что кремлевские до последнего будут надеяться на хороший для себя исход при ничего не делании. Армения-чУдная наука, которая в прок не идет. Главное-не увеличивать энтропию!
        4. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          +3
          Сегодня, 14:19
          Цитата: Оби Ван Кеноби
          Статья - первостатейная брехня.
          Все из пальца высосано.
          Не будет Мирзиёев портить отношения с Путиным.

          А как это назвать
          В Узбекистане приостановили обслуживание карт российской системы «Мир», сообщил процессинговый центр UZCARD. Он объяснил это «техническими процедурами на стороне участника платежной системы», но сроков их завершения не назвал
          Или карта МИР заработала в Узбекистане?
          1. Akim Ранг пользователя
            Akim
            0
            Сегодня, 14:50
            А это можно просто назвать - узбекские банки ссут санкций. Они и платежи в долларах не проводят российским компаниям, особенно тем, кто под санкциями (например - в сфере ИТ)
      2. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        0
        Сегодня, 13:43
        Что же в этом методе хорошего?
        Если не ошибаюсь, такого рода техника не может быть перепродана кому-либо без согласия российской стороны в данном случае.
        Похожий прецедент, который для хитрованов вышел боком с попыткой перепродажи, был совсем недавно. Думаю, узбеки его тоже держат в уме.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 14:07
          который для хитрованов вышел боком с попыткой перепродажи

          И что там, какие последствия?
          1. Tagan Ранг пользователя
            Tagan
            0
            Сегодня, 14:31
            Многоядная муха-горбатка решила проблему. Почитайте, как Эквадор попытался продать "советский металлолом".
            Думается, что и на узбеков найдется своя муха.
      3. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +3
        Сегодня, 13:56
        Цитата: alexoff
        А российская компания не могла ранее приобрести РСЗО и ЗРК у Узбекистана чтобы ВСУ не достались? Или это не наши методы?

        Если поставки и прошли то в небо подымется очередная стая перелётных узбеков, вслед за таджикским клином...
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 13:29
      Американская компания-посредник могла приобрести у Узбекистана советские ЗРК и РСЗО для передачи ВСУ

      Это всё провокации, чтобы посеять межнациональную рознь и вражду???
    3. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:32
      Американская компания-посредник могла приобрести у Узбекистана советские ЗРК и РСЗО для передачи ВСУ
      Ничего личного. Бизнес есть бизнес !
    4. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +5
      Сегодня, 13:32
      Il aurait été préférable qu'un des nombreux milliardaires Russes fassent la même démarche pour les troupes Russes...Malheureusement partout dans le monde le mot "milliardaire" s'accorde rarement avec le mot "patriote"...
      En France ce type de personnes sont appelées des T.P.M.G c'est à dire Tout Pour Ma Gueule...

      Было бы лучше, если бы один из многочисленных российских миллиардеров сделал то же самое в отношении российских войск...К сожалению, во всем мире слово " миллиардер "редко сочетается со словом" патриот " ...
      во Франции такого типа людей называют пиарщиками, то есть все к черту...
    5. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      0
      Сегодня, 13:33
      У России только два союзника Армия и Флот. Да и те где то все время отдыхали и некоторые до сих пор отдыхают. Остальные все попутчики. А ведь Узбекистан стратегический партнер. Или деньги не пахнут или все это фейк
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 13:34
      выступает в роли тайного посредника Вашингтона, дабы не подставлять Ташкент перед Москвой
      А то, что тайное все равно становится явным не подумали? Или им уже пофиг, как отреагирует на это Москва? Если это правда, то борзеют "союзнички", причем с каждым годом все больше.
    7. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +4
      Сегодня, 13:35
      Цитата: rasl_iz_pitera
      ведь Узбекистан стратегический партнер.

      В поставке новых граждан??? Да ну на таких партнёров!!!!
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 13:36
      Американская компания-посредник могла приобрести у Узбекистана советские ЗРК и РСЗО для передачи ВСУ
      Какое гадкое слово - "могла"...
      После него начинает работать закон Мерфи.
    9. antikilller55 Ранг пользователя
      antikilller55
      +5
      Сегодня, 13:36
      Вот такие они наши "союзники" по ОДКБ, то оружие нашим врагам продают, то банковские карты Мир блокируют.
      1. Akim Ранг пользователя
        Akim
        0
        Сегодня, 14:52
        Если че, Узбекистан в ОДКБ не входит. Вышел из организации еще в эпоху Каримова.
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:50
      Домыслы, догадки и провокации... а так, да по левым, круговым схемам можно что угодно сделать... бизнес, ничего лишнего.
    11. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +2
      Сегодня, 13:58
      это не удивляет, все наши среднеазиатские друзья, они такие друзья и если повернулись в сторону новых хозяев, то им вполне уже пообещали поменять на оружие натовского стандарта и сейчас они все этим и занимаются. Удивительно лишь другое, наше оружие зарекомендовало себя с наилучшей стороны, зачем же лучшее менять на явно худшее
      1. Валерий Демченко
        Валерий Демченко
        0
        Сегодня, 14:15
        Да иметь таких *друзей*,то и врагов не надо
    12. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      +3
      Сегодня, 14:13
      Кремлю стоит проявлять больше жёсткости, причём совершенно непонятно, почему этого не делается ещё вчера. Какая-то совершенно непонятная политика. Для среднеазиатских стран действуют беспрецедентные преференции во всех сферах. Трудовая миграция из этих сомнительных союзников, буквально кормит и Киргизию и Узбекистан и Таджикистан, причём за счёт коренного населения России. Я не расист, но при этом совершенно не обязан любить тех кто отбирает хлеб, но при этом плюёт в колодец. Ненависть к России, во всех бывших среднеазиатских республиках, насаждается на государственном уровне. В их школах учат, что Россия это оккупанты и угнетатели. Может хватит? Если действительно, они продавали российское оружие вна Украину, пусть и через посредников, может пора отлучить их от сиськи и подставить что-то другое? Должна же быть какая-то системность?
    13. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 14:29
      Штош, придётся продавать узбекам вооружение втридорога, то есть по мировым ценам.
    14. Wratch Ранг пользователя
      Wratch
      +1
      Сегодня, 15:08
      Да гнать нужно всех из России. Пусть гастеры сами ума своим баям впраляют. Не смогут ,то их проблемы. А то что то прямо раздухарились наши восточгые"братья",то платежи запрещают( санкций опасаются) то террористов привозят,а теперь и оружие продают втихаря на украину. Может все таки пора гнать? Сколько можно терпеть этот горный беспредел???
    15. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:29
      Не исключено, что транзитная поставка уже произошла, ведь ответ Минобороны Узбекистана на это предложение неизвестен, все переговоры велись в состоянии секретности.


      а где "Баширов и Петров" и не с Иглой или Вербой, со Стингером???
      а "задним умом" и мой кот силен...
    16. splin44 Ранг пользователя
      splin44
      0
      Сегодня, 15:59
      Статья из разряда "сербы продают/отдают оружие Украине"? Белоруссия продаёт оружие на Украину и уже продали Искандеры с ЯО. Верьте мне люди.

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