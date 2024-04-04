Глава МИД Украины предупредил, что может «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о ЗРК Patriot

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Глава МИД Украины предупредил, что может «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о ЗРК Patriot

Мероприятие в честь 75-й годовщины Североатлантического альянса может быть «испорчено» вопросами о том, когда Украине поставят дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как известно, киевский режим настаивает на том, чтобы ему передали дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны, причем – именно ЗРК Patriot. По словам Кулебы, лишь эти системы могут перехватывать баллистические ракеты, применяемые ВС РФ для ударов по объектам на Украине.

Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но мое главное послание касается Patriot

- заявил глава МИД Украины.

Такое заявление Кулеба сделал перед плановым заседанием Совета Украина-НАТО на уровне руководителей дипломатических ведомств. Украинский министр подчеркнул, что страны Запада обладают большим количеством ЗРК Patriot. Поэтому удовлетворить требования Украины они могут, и на этом сам Кулеба будет настаивать во время встречи с коллегами из стран – участниц Североатлантического альянса.

Ранее один из украинских высокопоставленных военных, оставшийся неназванным, заявлял о необходимости передачи Киеву пяти батарей ЗРК Patriot. По его словам, это могло бы позволить украинским вооруженным силам прикрыть от ударов с воздуха крупнейшие промышленные центры государства.
  • Wikipedia / Ra Boe
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16 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 13:02
    Лучший подарок для альянса - «Циркон» в середину стола...Пусть даже в обычном снаряжении.
  2. владимир 290 Ранг пользователя
    владимир 290
    +3
    Сегодня, 13:07
    Все время с протянутой рукой, дай миллион, дай патриот, дай, дай... Хотя в принципе неудивительно, Михаил Самуэлевич Паниковский (его я уважаю гораздо больше чем всех этих кулеб, зеленских, кличков...)который миллион у Корейко просил, тоже вроде как из Киева.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 13:11
      Михаил Самуэлевич Паниковский (его я уважаю гораздо больше чем всех этих кулеб, зеленских, кличков...)который миллион у Корейко просил, тоже вроде как из Киева.

      Сколь прозорливы были классики советской литературы в своем сатирическом восприятии определённых представителей определённых регионов......
    2. ABC-schütze Ранг пользователя
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:58
      Забавно...

      Нанятый за "денЮжку малую", для обслуживания "банкета" реликта НАТО половой будет "портить настроение" хозяевам?..

      Помнится, что на последнем сходняке т.н. "семёрки" они там все собирались "торсы оголять". Включая и главную "Евроакущшерку" с биркой "фод дер ляйен". Чтобы "Путина напугать"...

      Полагаю, что сейчас они с нанятого полового с биркой Кулеба и портки "европейские" снять могут. Оголив этого холопа "ниже торса". За "порчу настроения" хозяевам...
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 13:08
    Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но мое главное послание касается Patriot
    Очевидно девиз Кулебы это "не нагадил даже "союзнику" - день прожит зря". А ведь "союзники" терпят, так мало того и поощряют.
  4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +3
    Сегодня, 13:09
    Попрошайки совсем берега попутали, эдакий шантаж - не дадите, изгажу сборище, напрягись, может пошлют открытым текстом, но скорее пообещают ))) ❗ ❗ ❗
  5. Nastia Makarova Ранг пользователя
    Nastia Makarova
    +5
    Сегодня, 13:09
    за испорченную вечеринку можно и в нос получить
    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 13:48
      Nastia , говорят хороший нос за неделю кулак чует ))))) . Может у кулебы плохой нюх ?
  6. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    +2
    Сегодня, 13:10
    Глава МИД Украины предупредил, что может «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о ЗРК Patriot

    Добрые вести от Кулебы, ну во-первых понятно, что Патриоты отправились в страну вечной охоты, и вторая, что наступает некий может промежуточный, но момент истины для Партнеров - связались с ххххлами - теперь по жизни им должны будете!
  7. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 13:11
    Глава МИД Украины предупредил, что может «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
  8. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:17
    Что-то у него слишком высокое мнение о своих вопросах, кого волнуют проблемы украинцев?
  9. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +2
    Сегодня, 13:18
    Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но мое главное послание касается Patriot
    - заявил глава МИД Украины.

    Обычно тех, кто портит вечеринки с этих вечеринок выгоняют в три шеи. Кулеба на это давно со всей страстью напрашивается
  10. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:57
    Может ему слово дадут... а может и нет.
    Слишком много пафоса от того, кто сидит на приставной стульчике. ..
  11. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 14:02
    Мероприятие в честь 75-й годовщины Североатлантического альянса может быть «испорчено» вопросами о том, когда Украине поставят дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
    Ну вот уже ж ни стыда, ни совести... И не боиться, что и ему могут настроение испортить, встречным вопросом о, хотя бы частичной оплате таких поставок
  12. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    0
    Сегодня, 14:13
    Без преувеличения историческое требование Киева прозвучало после встречи Дмитрия Кулебы со своими коллегами из Польши, Испании и Дании.-Украина сейчас является единственным государством в мире, которое почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены на Украину как можно быстрее. Более важного места для них нет! – заявил глава МИД киевского режима.
    Офигеть, какое весеннее обострение... Так может говорить только кредитор со своими должниками... Но ни как не украинский нищеброд, который должен всем...
  13. termos Ранг пользователя
    termos
    0
    Сегодня, 14:51
    Чет американцы не особо спешат этим идиотам новых комплексов накидать, ибо те что потеряли - они не смогли должным образом защитить. Да и как и чем - против гиперзвука Патриотам пока противопоставить нечего.

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