Мероприятие в честь 75-й годовщины Североатлантического альянса может быть «испорчено» вопросами о том, когда Украине поставят дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Как известно, киевский режим настаивает на том, чтобы ему передали дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны, причем – именно ЗРК Patriot. По словам Кулебы, лишь эти системы могут перехватывать баллистические ракеты, применяемые ВС РФ для ударов по объектам на Украине.- заявил глава МИД Украины.Такое заявление Кулеба сделал перед плановым заседанием Совета Украина-НАТО на уровне руководителей дипломатических ведомств. Украинский министр подчеркнул, что страны Запада обладают большим количеством ЗРК Patriot. Поэтому удовлетворить требования Украины они могут, и на этом сам Кулеба будет настаивать во время встречи с коллегами из стран – участниц Североатлантического альянса.Ранее один из украинских высокопоставленных военных, оставшийся неназванным, заявлял о необходимости передачи Киеву пяти батарей ЗРК Patriot. По его словам, это могло бы позволить украинским вооруженным силам прикрыть от ударов с воздуха крупнейшие промышленные центры государства.

Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но мое главное послание касается Patriot

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»