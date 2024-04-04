В Омске за шпионаж на ФРГ осудили бывшего работника оборонного предприятия

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В Омске за шпионаж на ФРГ осудили бывшего работника оборонного предприятия

Очередной предатель, работавший на иностранную разведку, был осужден российским судом к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации по Омской области.

Как утверждается в сообщении спецслужбы, бывший работник оборонного предприятия был осужден судом в Омске на 12 лет лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Германии.

Работавший на немецкую разведку сотрудник предприятия российского военно-промышленного комплекса был задержан в июне 2023 года. Следственные органы в ходе разбирательства установили, что шпион собирал секретные сведения о военном объекте. Затем он собирался передать эти сведения разведывательной службе Германии.

Оказалось, что житель Омска планировал впоследствии перебраться в ФРГ вместе со своей семьей с целью постоянного проживания в этой стране. Вероятно, он рассчитывал, что немецкая разведка «отблагодарит» его за сотрудничество созданием условий для проживания в Германии.

Однако планам предателя не суждено было сбыться. Российские спецслужбы сработали оперативно. Шпиона удалось разоблачить, следствие шло быстро, и сейчас вместо ПМЖ в Германии он ближайшие двенадцать лет проведет в исправительной колонии. Такая же судьба будет ждать и других пособников иностранных спецслужб, занимающихся шпионской или диверсионной деятельностью на территории российского государства.
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    13 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +9
      Сегодня, 13:14
      В Омске за шпионаж на ФРГ осудили бывшего работника оборонного предприятия

      Да откуда же эти выродки берутся?
      Должно быть:
      В Омске за шпионаж на ФРГ расстреляли бывшего работника оборонного предприятия.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 13:30
        Да откуда же эти выродки берутся?

        Из тех же ворот что и весь народ. (с)
        Предателями не рождаются. Предателями становятся. Благодаря западной обработке и стремлению сытно жить, вкусно пить, сладко спать. И получить это всё за просто так, за продажу своей страны. Из-за желания стать просто потребителем.
    2. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +3
      Сегодня, 13:18
      Всего двенадцать лет!Да наше государство просто призывает к шпионажу в пользу других стран.А ведь наверняка ещё у него будет возможность выйти по УДО...
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 13:38
        Цитата: taiga2018
        А ведь наверняка ещё у него будет возможность выйти по УДО...

        По этой статье навряд ли - он не бытовик-разбойник, а секретоноситель и наверняка у него был допуск к сведениям составляющим гос.тайну. Будет сидеть от звонка, до звонка пока секретные данные в его погремухе актуальность не потеряют. Ему бы ещё и после отсидки выезд из страны лет на 10 закрыть бы не мешало. winked
    3. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 13:20
      12 лет всего лишь??? А что так мало то? Тем более что оборонное предприятие было.
      Нет ну как то слишком гуманно. Надо четвертной давать за предательство как из пушки - и всё тут.
      С отправкой на далёкие севера чтобы мозги прочистить. И без права УДО.

      Вот смотрите коллеги. В Швеции сейчас разгул бандитизма. А почему? Потому что они дают 4 года несовершеннолетнему за убийство. И что? И банды мигрантов там нанимают 12-13 летних и готовят как убийц. И таким там всего по 4 года дают. Так и у нас - мало дают. Надо на всю катушку давать. По полной. 25 лет сразу и без разговоров за предательство Родины.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +2
        Сегодня, 13:25
        Пишут что собирался, потому и всего 12, если-бы передал, срок был-бы другой
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 13:27
          А какая разница?? Собирался или передал? Предатель он и есть предатель - неважно, успел передать или нет. Он УЖЕ предатель, даже если и только собирался продать. Он мысленно УЖЕ продал Родину.
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            +1
            Сегодня, 13:35
            Думаю что разные пункты статьи УК, ради каждого предателя УК переписывать? Это Хрущёв только мог после приговора суда осужденного в турму потребовать для него смертной казни
      2. taiga2018 Ранг пользователя
        taiga2018
        +3
        Сегодня, 13:48
        Цитата: Nexcom
        По полной. 25 лет сразу и без разговоров за предательство Родины.

        И не простых 25 лет а 25 лет каторжных работ,чтобы когда он выйдет,если доживет,это был не человек а развалина...
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 13:49
          Такие оттуда не должны выходить. Таким только участок земли для захоронения и табличка с номером без имени.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 13:23
      Так мечтал жить в Германии, что пошел на измену Родине в виде шпионажа. Так раньше в СССР трактовалась ст. 65 УК РСФСР (Шпионаж). Наказание предусматривало высшую меру.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 13:24
        Наши либералы на это не пойдут. К сожалению. Так и будут сопли жевать...... А такие сравнительно мягкие приговоры только покажут слабость власти и нежелание решать проблему жёстким способом - то есть кардинально. Террористам совершившим массовые убийства - тоже вышак не дают. Ну как так то?
    5. Антоха Ранг пользователя
      Антоха
      +1
      Сегодня, 13:58
      Хоть бы телек смотрел. Не нужно им чтобы предатели к ним перебирались. Здесь должен гадить пока не поймают.

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