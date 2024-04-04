В Омске за шпионаж на ФРГ осудили бывшего работника оборонного предприятия
Очередной предатель, работавший на иностранную разведку, был осужден российским судом к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации по Омской области.
Как утверждается в сообщении спецслужбы, бывший работник оборонного предприятия был осужден судом в Омске на 12 лет лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Германии.
Работавший на немецкую разведку сотрудник предприятия российского военно-промышленного комплекса был задержан в июне 2023 года. Следственные органы в ходе разбирательства установили, что шпион собирал секретные сведения о военном объекте. Затем он собирался передать эти сведения разведывательной службе Германии.
Оказалось, что житель Омска планировал впоследствии перебраться в ФРГ вместе со своей семьей с целью постоянного проживания в этой стране. Вероятно, он рассчитывал, что немецкая разведка «отблагодарит» его за сотрудничество созданием условий для проживания в Германии.
Однако планам предателя не суждено было сбыться. Российские спецслужбы сработали оперативно. Шпиона удалось разоблачить, следствие шло быстро, и сейчас вместо ПМЖ в Германии он ближайшие двенадцать лет проведет в исправительной колонии. Такая же судьба будет ждать и других пособников иностранных спецслужб, занимающихся шпионской или диверсионной деятельностью на территории российского государства.
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