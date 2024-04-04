Руководство энергокомпании Украины заявило об ослаблении ПВО ВСУ в последние несколько месяцев

Система противовоздушной обороны Украины в настоящее время значительно слабее, чем была несколькими месяцами ранее. С таким заявлением выступил исполнительный директор ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины) Максим Тимченко в интервью газете Washington Post.Как утверждает руководитель украинской энергокомпании, сейчас государство предпринимает значительные усилия для восстановления поврежденной в результате ударов российских ракет энергетической инфраструктуры. Но дело в том, что могут быть нанесены новые удары, которые сведут на нет все усилия по восстановлению объектов.- подчеркнул топ-менеджер ДТЭК.Примечательно, что это заявление сделано в контексте участившихся просьб украинского руководства к странам Запада предоставить новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал «испортить» мероприятие в честь 75-летия НАТО своими вопросами о том, когда западные страны передадут Киеву системы противовоздушной и противоракетной обороны.Удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к большому ущербу для энергоснабжения украинских городов. Многие объекты энергосистемы страны повреждены столь сильно, что их восстановление займет годы, и не в условиях военного времени, разумеется.

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