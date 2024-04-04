Росатом продолжает воплощать в жизнь проект «Прорыв» - создание замкнутого ядерного топливного цикла

Госкорпорация «Росатом» уже несколько лет занимается воплощением в жизнь одного из главных инновационных проектов в мировой атомной энергетике получившему название «Прорыв».Суть этого грандиозного проекта заключается в создании замкнутого ядерного топливного цикла, для достижения которой необходимо строительство ядерно-энергетических комплексов и проведение огромного количества испытаний тех или иных составляющих данного проекта.Многое уже сделано, а недавно на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) на территории Сибирского химического комбината заработал первый технологический объект – модуль фабрикации/рефабрикации инновационного ядерного топлива. Учёные провели здесь успешное испытание специального оборудования для получения этого топлива.Скорость принятия технических решений и качество работ в рамках проекта «Прорыв» стремительно увеличивается, отметил гендиректор Сибирского химического комбината Сергей Котов.А научный руководитель проекта Евгений Адамов подчеркнул, что благодаря уникальному проекту по созданию замкнутого ядерного топливного цикла появится возможность тысячи лет использовать имеющиеся запасы.

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