Росатом продолжает воплощать в жизнь проект «Прорыв» - создание замкнутого ядерного топливного цикла

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Росатом продолжает воплощать в жизнь проект «Прорыв» - создание замкнутого ядерного топливного цикла

Госкорпорация «Росатом» уже несколько лет занимается воплощением в жизнь одного из главных инновационных проектов в мировой атомной энергетике получившему название «Прорыв».

Суть этого грандиозного проекта заключается в создании замкнутого ядерного топливного цикла, для достижения которой необходимо строительство ядерно-энергетических комплексов и проведение огромного количества испытаний тех или иных составляющих данного проекта.



Многое уже сделано, а недавно на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) на территории Сибирского химического комбината заработал первый технологический объект – модуль фабрикации/рефабрикации инновационного ядерного топлива. Учёные провели здесь успешное испытание специального оборудования для получения этого топлива.

Скорость принятия технических решений и качество работ в рамках проекта «Прорыв» стремительно увеличивается, отметил гендиректор Сибирского химического комбината Сергей Котов.

А научный руководитель проекта Евгений Адамов подчеркнул, что благодаря уникальному проекту по созданию замкнутого ядерного топливного цикла появится возможность тысячи лет использовать имеющиеся запасы.

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5 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 13:37
    Уже рассказывали про это, в Железногорске испытывают новую установку. Первые ТВЭЛы с регенерированным топливом уже работают на нескольких реакторах. Это реальный прорыв, главное, чтоб запад не смог добыть эту технологию.
    1. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 13:46
      Куда им, только в России есть два действующих промышленных реактора на БН, БН-600 и БН-800. БН-800 полностью загружен МОКС сборками, грубо говоря плутоний с ОЯТ, на выходе плутония получается больше, чем на входе, БРЕСТ и БН-1200, вроде, пока разрабатывают, а может и начали строить, в инете есть схема закрытого цикла ВВР и РБН
  2. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:37
    появится возможность тысячи лет использовать имеющиеся запасы.
    Нормально, так.... wink
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:39
    А научный руководитель проекта Евгений Адамов подчеркнул, что благодаря уникальному проекту по созданию замкнутого ядерного топливного цикла появится возможность тысячи лет использовать имеющиеся запасы.

    Благородная цель!!! fellow
    Тысячелетняя перспектива у России имеется или всё рассчитано на ближайшие 12 лет?
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:48
    Росатом продолжает воплощать в жизнь проект «Прорыв» - создание замкнутого ядерного топливного цикла
    . Вечных двигателей не бывает... может вечная энергия, как то, получится!?

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