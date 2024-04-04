Росатом продолжает воплощать в жизнь проект «Прорыв» - создание замкнутого ядерного топливного цикла
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Госкорпорация «Росатом» уже несколько лет занимается воплощением в жизнь одного из главных инновационных проектов в мировой атомной энергетике получившему название «Прорыв».
Суть этого грандиозного проекта заключается в создании замкнутого ядерного топливного цикла, для достижения которой необходимо строительство ядерно-энергетических комплексов и проведение огромного количества испытаний тех или иных составляющих данного проекта.
Многое уже сделано, а недавно на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) на территории Сибирского химического комбината заработал первый технологический объект – модуль фабрикации/рефабрикации инновационного ядерного топлива. Учёные провели здесь успешное испытание специального оборудования для получения этого топлива.
Скорость принятия технических решений и качество работ в рамках проекта «Прорыв» стремительно увеличивается, отметил гендиректор Сибирского химического комбината Сергей Котов.
А научный руководитель проекта Евгений Адамов подчеркнул, что благодаря уникальному проекту по созданию замкнутого ядерного топливного цикла появится возможность тысячи лет использовать имеющиеся запасы.
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