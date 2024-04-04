С учётом опыта СВО в России создаются материалы, делающие корабли ВМФ «невидимыми» для средств обнаружения
В России на основе опыта, полученного в ходе проведения спецоперации на Украине, активно ведутся работы, направленные на создание метаматериалов, которые способны обеспечить "невидимость" кораблей Военно-морского флота России для средств обнаружения противника.
По словам научного руководителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерия Половинкина, в настоящее время продолжается разработка так называемых метаматериалов, способных предотвратить обнаружение объекта при помощи любых средств. Сигнал локационных или оптических средств обнаружения огибает покрытый метаматериалом объект и проходит дальше, при этом не отражаясь. Половинкин также добавил, что уязвимость объекта к обнаружению, как правило, определяется физическими полями всех типов (магнитного, электрического и оптического) палубных надстроек судна.
В 2021 году Половинкин сообщил, что современные средства обнаружения подводных лодок по любому из 42 проявлений физических свойств способно опередить их защиту. Исходя из этого, исследования полей следности подлодок являются одними из приоритетных направлений деятельности КГНЦ.
КГНЦ, помимо прочего, также планирует до конца текущего года завершить проектирование первых российских балкеров-зерновозов океанического типа с полезной нагрузкой 60 тысяч и 90 тысяч тонн. Балкеры этого типа относятся к классам Handymax и Panamax длиной от 150 до 300 метров. Конкретные проектные характеристики новых отечественных судов не раскрываются.
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