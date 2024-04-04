С учётом опыта СВО в России создаются материалы, делающие корабли ВМФ «невидимыми» для средств обнаружения

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С учётом опыта СВО в России создаются материалы, делающие корабли ВМФ «невидимыми» для средств обнаружения

В России на основе опыта, полученного в ходе проведения спецоперации на Украине, активно ведутся работы, направленные на создание метаматериалов, которые способны обеспечить "невидимость" кораблей Военно-морского флота России для средств обнаружения противника.

По словам научного руководителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерия Половинкина, в настоящее время продолжается разработка так называемых метаматериалов, способных предотвратить обнаружение объекта при помощи любых средств. Сигнал локационных или оптических средств обнаружения огибает покрытый метаматериалом объект и проходит дальше, при этом не отражаясь. Половинкин также добавил, что уязвимость объекта к обнаружению, как правило, определяется физическими полями всех типов (магнитного, электрического и оптического) палубных надстроек судна.



В 2021 году Половинкин сообщил, что современные средства обнаружения подводных лодок по любому из 42 проявлений физических свойств способно опередить их защиту. Исходя из этого, исследования полей следности подлодок являются одними из приоритетных направлений деятельности КГНЦ.

КГНЦ, помимо прочего, также планирует до конца текущего года завершить проектирование первых российских балкеров-зерновозов океанического типа с полезной нагрузкой 60 тысяч и 90 тысяч тонн. Балкеры этого типа относятся к классам Handymax и Panamax длиной от 150 до 300 метров. Конкретные проектные характеристики новых отечественных судов не раскрываются.
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22 комментария
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 14:16
    Невидимые материалы??? Опять про пресловутый стелс. А для морских дронов тоже????
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +6
      Сегодня, 14:28
      Опять хотят изобрести велосипед для распила.
      Лучше бы разработали защиту от дешевых копеечных катеров со взрывчаткой. Самотопы коптят небо в базах, как в Порт-Артуре в 1904 году. Во время РЯВ к японцев хотя бы вымпелов больше было. А сейчас? Позорище. Индейцы аборигены на соломенных плотах не дают нашим неимеющим аналогам линкорам выйти в море.
      Почему мы не можем закрыть своими БЭК всё побережье нацистской Украины и топить ВСЕ шаланды, которые Костя в Одессу приводил-уводил?
      Сейчас у самотопов командующих поменяли, но зловредный Шпиц, по словам СОМа, остался.
  2. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 14:20
    в России создаются материалы, делающие корабли ВМФ «невидимыми» для средств обнаружения

    неимеющиеаналогов в мире, это прорыв, ура товарищи!

    п.с. и для спутников невидимыми???
    1. Cympak Ранг пользователя
      Cympak
      0
      Сегодня, 16:00
      Как они собираются антенные решетки делать невидимыми для радаров? Весь "стелс" во флоте сводится к тому, что в некоторых ракурсах можно несколько снизить заметность корабля, но не полностью, а вот для того, чтобы сделать корабль действительно невидимым придуманы подводные лодки
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    -3
    Сегодня, 14:20
    активно ведутся работы, направленные на создание метаматериалов, которые способны обеспечить "невидимость" кораблей Военно-морского флота России для средств обнаружения противника.

    А что? Армада "Летучих голландцев" бороздит Черное море, время от времени освещаясь загадочными огоньками и исчезая с восходом солнца.... laughing
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 14:23
    С учётом опыта СВО в России создаются материалы, делающие корабли ВМФ «невидимыми» для средств обнаружения
    Стесняюсь спросить...
    И на даже на Черном море?!!
  5. KCA Ранг пользователя
    KCA
    +3
    Сегодня, 14:24
    Я вот не пойму, какие стелс корабли? Разве у кораблей РЛС не работают постоянно? А если работают, смысл в форме и покрытии корабля? Водяные брызги так-же прекрасно засекаются РЛС противника, или входя в зону столкновения корабль выключает радары, сбрасывает ход и ползёт слепым?
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 15:30
      Разве у кораблей РЛС не работают постоянно

      а можно построить корабли без рлс! а координаты определять по солнцу и звездам!
    2. Cympak Ранг пользователя
      Cympak
      0
      Сегодня, 16:03
      Разве у кораблей РЛС не работают постоянно?

      Не всегда, в некоторых боевых ситуациях активное радио-излучение отключают и работают в пассивном режиме, пытаясь обнаружить противника по его излучению. Но если тебя обнаружили в открытом море, то прятаться уже нет смысла, включаем радары, готовимся атаковать и обороняться.
  6. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +2
    Сегодня, 14:24
    А пока этой супер-пупер невидимой штуки, не имеющей аналогов, конечно же, в промышленных масштабах нет, то следует сконцентрироваться на обеспечении безопасности уже существующих кораблей из видимых материалов от дронов, которые их видят со всех сторон. А то некоторые корабли пока только из-за толщи воды стали невидимые, к сожалению.
  7. wladomir Ранг пользователя
    wladomir
    +4
    Сегодня, 14:25
    Как всегда - все когда-то, вероятно, возможно будет сделано. Очередное пустословие.
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:44
    Ну да, "шапка невидимка" из сказок...
    Вот только на каждую такую шапку найдется/создадут, что то глазастое ... так всегда и случается.
    Не, тема малозаметности, дело важное, но и глазастое надо создавать, параллельно!!!
  9. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 14:48
    По словам научного руководителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерия Половинкина, в настоящее время продолжается разработка так называемых метаматериалов, способных предотвратить обнаружение объекта при помощи любых средств.
    Это конечно всё очень звучит "круто", у меня вопрос к разработчикам "чудо-материалов" визуально объект после нанесения на него заявленных материалов виден будет?
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 15:31
      у меня вопрос к разработчикам "чудо-материалов" визуально объект после нанесения на него заявленных материалов виден будет?

      предположу, что разработчик даст ответ на ваш вопрос после выделения денежных средств на эти невероятные изобретения!
  10. Роман_ Ранг пользователя
    Роман_
    +1
    Сегодня, 14:51
    Если руководителя который взял бюджетные деньги на ЭТО... через 3 года не предоставив рабочие экземпляры расстреляют, буду удовлетворен. Остальные деньгАпотребители борзеть не будут. Но это к сожалению мечты. Очередной наглый распил... Дальше не цензурные выражения (ни в коем случае в своих высказываниях не упоминаю тех о ком нельзя говорить плохо)
    1. ugol2 Ранг пользователя
      ugol2
      +1
      Сегодня, 15:14
      Я не понимаю, а зачем ждать 3 года?
      am
  11. Валерий Демченко
    Валерий Демченко
    0
    Сегодня, 14:53
    Половинкин-предложил полумеры
  12. JD1979 Ранг пользователя
    JD1979
    +2
    Сегодня, 14:53
    Похоже Крыловский центр неслабо так накрыло. Куда смотрит наркоконтроль?
  13. Бонифаций Ранг пользователя
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 15:00
    Автор! пишите правильно
    Военно-Морской Флот

    «Кратком справочнике по оформлению актов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» зафиксировано: Военно-Морской Флот
  14. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:17
    Для создания таких материалов надо деньги в промышленность и науку вкладывать ,а не в американские тренжерис. 300 миллиардов тю-тю ,а ведь для науки это просто рывок был бы
  15. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 16:06
    ведутся работы, направленные на создание метаматериалов

    Это как Рофар с тем же результатом?
  16. cpls22 Ранг пользователя
    cpls22
    0
    Сегодня, 16:22
    Это не статья, а мормыха какая-то, для весенне-обострённых. Чтобы это было не так очевидно, в конце абзац про балкеры притачали.

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