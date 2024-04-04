Киевский режим продолжает прогнозировать активизацию наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации летом 2024 года. В этот раз с соответствующим заявлением выступил глава центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.Как отметил представитель СНБО, наступление не будет сосредоточено на Харькове. Публикации ряда СМИ о том, что ВС РФ сосредотачивают группировку численностью в 350 тысяч человек для наступательных действий на Харьковском направлении, он назвал не соответствующими действительности.По утверждению представителя СНБО, российская армия развернет наступление на активных участках фронта – Угледарском, Артемовском, а также в сторону Краматорска и Славянска, вероятно – на Купянском направлении, где идут бои в районе Синьковки. Коваленко подчеркнул, что украинские войска готовятся к такому развитию событий.Интересно, как изменилась риторика украинских властей за год. Если раньше они заявляли, что летом 2023 года захватят российский Крым, то теперь представитель СНБО признал, что ВС РФ достигнут «определенного продвижения» на фронте, если Запад будет и далее медлить с оказанием военной помощи.Таким образом, виновным в провалах украинской армии на фронте опять оказывается Запад, без которого Украина и так не смогла бы продолжать вооруженный конфликт столь длительное время. Коваленко ничего не сказал и про то, какими силами Киев собирается наступление останавливать, учитывая дефицит личного состава и проблемы с мобилизацией.

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