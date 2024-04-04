СНБО Украины: ВС РФ готовят наступление на активных участках фронта в мае-июне

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СНБО Украины: ВС РФ готовят наступление на активных участках фронта в мае-июне

Киевский режим продолжает прогнозировать активизацию наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации летом 2024 года. В этот раз с соответствующим заявлением выступил глава центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Как отметил представитель СНБО, наступление не будет сосредоточено на Харькове. Публикации ряда СМИ о том, что ВС РФ сосредотачивают группировку численностью в 350 тысяч человек для наступательных действий на Харьковском направлении, он назвал не соответствующими действительности.



По утверждению представителя СНБО, российская армия развернет наступление на активных участках фронта – Угледарском, Артемовском, а также в сторону Краматорска и Славянска, вероятно – на Купянском направлении, где идут бои в районе Синьковки. Коваленко подчеркнул, что украинские войска готовятся к такому развитию событий.

Интересно, как изменилась риторика украинских властей за год. Если раньше они заявляли, что летом 2023 года захватят российский Крым, то теперь представитель СНБО признал, что ВС РФ достигнут «определенного продвижения» на фронте, если Запад будет и далее медлить с оказанием военной помощи.

Таким образом, виновным в провалах украинской армии на фронте опять оказывается Запад, без которого Украина и так не смогла бы продолжать вооруженный конфликт столь длительное время. Коваленко ничего не сказал и про то, какими силами Киев собирается наступление останавливать, учитывая дефицит личного состава и проблемы с мобилизацией.
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    17 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 13:52
      СНБО Украины: ВС РФ готовят наступление на активных участках фронта в мае-июне
      . Всё к чему то готовятся и как всегда окажется, что кто то будет НЕ ГОТОВ.
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 13:53
      Дошло, курнули чего, или наоборот протрезвели.
    4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 13:53
      Везде активно, тащите лотерею, может угадаете)))
    5. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 13:55
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      По утверждению представителя СНБО, российская армия развернет наступление на активных участках фронта – Угледарском, Артемовском, а также в сторону Краматорска и Славянска, вероятно – на Купянском направлении

      вообще то это и ежу понятно , где может развернуть наступательные действия армия России и без представителя СНБО , на всех этих направлениях разворачиваются плацдармы и расставляются фигуры, а на Купянском направлениии сегодня армия России вошла в Терны.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 14:00
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        вообще то это и ежу понятно , где может развернуть наступательные действия армия России и без представителя СНБО

        Да где бы не наступали. Зеля уже "хатынку" в Лондоне прикупил, значит скоро выезжать собрался, а все наступления РФ оставляет "на долгую память остаткам нарда украДины"
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 14:03
          и не только в Лондоне , у него этих "хатынок" в Европе много понакуплено , но его в любом случае найдет свой "ледоруб Меркадера" в любой из этих "хатынок" .
          1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
            Смею_заметить_
            +2
            Сегодня, 14:16
            и не только в Лондоне , у него этих "хатынок" в Европе много понакуплено
            Ну... надо же где-то "кости бросить", в самом деле?..
            Не на вокзале же ночевать?! )))
            1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 14:19
              ахаххаааххаа , кости ему бы бросить на ридной земле на кладбище Кривого Рога , как говорится -где родился , там перегноем и пригодился ( это касательно зеленого наркоши)
          2. антивирус Ранг пользователя
            антивирус
            0
            Сегодня, 15:31
            Ледоруб упадет с бпла.
            И так 33 раза.
            Но лучше колун.
            Или гайку м 360.
            Пво и антидроновое ружжо - в каждое домовладение!!!
            И не поможет зеле
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:06
      Там он на шарфике и повесится,перед этим накатив стакан новичка.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 14:20
        думаю будет "передозировка" , наиболее вероятный пргноз laughing
        1. rosomaha Ранг пользователя
          rosomaha
          0
          Сегодня, 15:16
          а хотелось чтобы его мееееееедленнно казнили в центре киева...и не первым, медленно казнили буданчика, потом мида...при это вся их компашка стоит и смотрит..а им говорят.."ты следующий"..при этом они в светлой одежде, чтобы было видно если обоссуться а ТВ камеры пристально см на лица и тела каждого постоянно и всё в прямом эфире на весь мир..при этом дать им препаратов, чтобы они чувствовали боль, но не выключались..мучения их должны быть жесточайшими...они должны орать не человеческим голосом от боли. А почти замученную тушку бросать в чан с дерьмом чтобы утопли в говне...потом все это сжечь, а золу развеять на небольшом участке, где посадить яблоню и когда она будет давать плоды..слать их в мид всех стран спонсоров войны..при это всегда под ТВ камерами..чтобы мир видел, какова плата за предательство русского мира...за русофобию...за служение англосаксам
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:24
      СНБО Украины уже русское наступление анонсирует. Скучно как то ,где миллион северо корейцев ,где удары иранских миллионов ракет или войска Беларуси, Киев должны взять ?
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 15:34
        Киев возьмут индейцы майя.
        Трамп закроет им юж границу и они попрут в европу. Тут их Путин и направление задаст.
        Земля обетаванная - юкатан-на-днепре.
        На 5-7 млн места хватит. Хорошая большая Сделка трамп-Путин
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 15:35
          Цитата: антивирус
          юкатан-на-днепре

          Смотрю Вы Передрейфус фантазер
          1. антивирус Ранг пользователя
            антивирус
            0
            Сегодня, 15:38
            Не игрвть по картам лондона-(с гринвичским мередианом), а создать новую реальность. Париж кому отдать? - пусть кремль решает.
            И о одежде моей метали жребий...
            1. APASUS Ранг пользователя
              APASUS
              0
              Сегодня, 15:42
              Цитата: антивирус
              а создать новую реальность. Париж кому отдать?

              good good good

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