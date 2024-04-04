Конгрессвумен США украинского происхождения выступила против предоставления Киеву нового пакета помощи

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Конгрессвумен США украинского происхождения выступила против предоставления Киеву нового пакета помощи

Против предоставления Украине нового пакета финансовой и военной помощи на общую сумму в 60 миллиардов долларов выступила уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По словам Виктории, она не поддерживает законопроект сената о новой помощи Киеву. Ранее Спартц требовала от американской администрации, чтобы та провела масштабный аудит всей выделяемой Украине помощи. Кроме того, она настаивает на разработке президентом США Джо Байденом более четкой и понятной стратегии относительно действий страны в рамках украинского конфликта.



Как считает конгрессвумен, если Украине и можно выделять помощь, то исключительно в кредит. Спартц, не отрицая значимость поддержки Киева для достижения целей США в стратегическом противостоянии с Россией, утверждает, что надо очень внимательно наблюдать за расходованием средств, поскольку в противном случае ничего хорошего из оказания этой помощи не выйдет.

Кроме того, конгрессвумен отметила, что против оказания финансовой и военной помощи Украине выступают ее избиратели – жители одного из пригородов Индианаполиса.

Таким образом, американские власти сталкиваются с противодействием в оказании военной и финансовой помощи Украине даже со стороны тех представителей законодательной власти, которые сами имеют украинское происхождение. Для киевского режима это тоже еще один неприятный сюрприз.
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    5 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +7
      Сегодня, 14:12
      Виктория Спартц уже внесена в "миротворец". Вообще то женщина скорее всего чётко понимает как в КУКУЕВЕ дела делаются, по этому представляет как и в чей карман идёт помощь.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +5
      Сегодня, 14:17
      Вообще, она хоть и "украинского происхождения", но не украинка, скорее может Зеле сказать "мы с тобой одной крови". Потому и денежки считать умеет, и об избирателях помнит.
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 16:27
        Она украинка. Спатц она по фамилии мужа.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 14:36
      Конгрессвумен США украинского происхождения выступила против предоставления Киеву нового пакета помощи
      . Опытная, тамошние реалии понимает... там все, что можно и нельзя, разворуют. Не в коня корм пойдёт, как говорится.
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:21
      За все надо платить .Время бесплатных печенег закончилось

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