Конгрессвумен США украинского происхождения выступила против предоставления Киеву нового пакета помощи
Против предоставления Украине нового пакета финансовой и военной помощи на общую сумму в 60 миллиардов долларов выступила уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
По словам Виктории, она не поддерживает законопроект сената о новой помощи Киеву. Ранее Спартц требовала от американской администрации, чтобы та провела масштабный аудит всей выделяемой Украине помощи. Кроме того, она настаивает на разработке президентом США Джо Байденом более четкой и понятной стратегии относительно действий страны в рамках украинского конфликта.
Как считает конгрессвумен, если Украине и можно выделять помощь, то исключительно в кредит. Спартц, не отрицая значимость поддержки Киева для достижения целей США в стратегическом противостоянии с Россией, утверждает, что надо очень внимательно наблюдать за расходованием средств, поскольку в противном случае ничего хорошего из оказания этой помощи не выйдет.
Кроме того, конгрессвумен отметила, что против оказания финансовой и военной помощи Украине выступают ее избиратели – жители одного из пригородов Индианаполиса.
Таким образом, американские власти сталкиваются с противодействием в оказании военной и финансовой помощи Украине даже со стороны тех представителей законодательной власти, которые сами имеют украинское происхождение. Для киевского режима это тоже еще один неприятный сюрприз.
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