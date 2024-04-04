Против предоставления Украине нового пакета финансовой и военной помощи на общую сумму в 60 миллиардов долларов выступила уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.По словам Виктории, она не поддерживает законопроект сената о новой помощи Киеву. Ранее Спартц требовала от американской администрации, чтобы та провела масштабный аудит всей выделяемой Украине помощи. Кроме того, она настаивает на разработке президентом США Джо Байденом более четкой и понятной стратегии относительно действий страны в рамках украинского конфликта.Как считает конгрессвумен, если Украине и можно выделять помощь, то исключительно в кредит. Спартц, не отрицая значимость поддержки Киева для достижения целей США в стратегическом противостоянии с Россией, утверждает, что надо очень внимательно наблюдать за расходованием средств, поскольку в противном случае ничего хорошего из оказания этой помощи не выйдет.Кроме того, конгрессвумен отметила, что против оказания финансовой и военной помощи Украине выступают ее избиратели – жители одного из пригородов Индианаполиса.Таким образом, американские власти сталкиваются с противодействием в оказании военной и финансовой помощи Украине даже со стороны тех представителей законодательной власти, которые сами имеют украинское происхождение. Для киевского режима это тоже еще один неприятный сюрприз.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»