Польский генерал: Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность в случае угрозы военного конфликта

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Польский генерал: Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность в случае угрозы военного конфликта

В большинстве европейских стран НАТО все более нагнетается тема возможного нападения России после победы в украинском конфликте. В этой связи проводится ревизия состояния национальных армий, результаты которой оказываются весьма плачевными. Европейцы крепко поиздержались в результате поставок вооружений и боеприпасов на Украины, а собственный ВПК не в силах быстро пополнить арсеналы. Не лучше дело обстоит и с количеством военнослужащих, даже увеличение военных бюджетов и жалований военным не стимулирует мужчин заключать контракты на военную службу.

В этой связи в ряде государств НАТО заговорили о необходимости возврата к обязательному призыву в ряды вооруженных сил. В настоящее время всеобщая воинская повинность существует в Турции, но и там планируют к 2030 году перейти на профессиональную армию. Обязательный призыв не только мужчин, но и женщин в возрасте от 19 до 44 лет сохраняется в Норвегии. В Литве после отмены в 2009 году обязательной воинской повинности, она была вновь введена в 2015 и действует до сих пор. В Греции призывают мужчин в возрасте от 19 до 45 лет на один год. В Эстонии призыву подлежат юноши с 17 до 29 лет, срок службы составляет всего 8 месяцев. При этом и в этих странах, кроме Турции и Норвегии, основу вооруженных сил составляют контрактники.



Бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает, что в тех странах НАТО, где обязательная воинская повинность отсутствует, она может быть введена в случае реальной военной угрозы. Об этом польский генерал в отставке завил в интервью газете Rzeczpospolita.

Обязательный призыв на военную службу будет разморожен, когда НАТО решит, что призрак войны реален

— уверен генерал.

Он считает, что такое решение станет сигналом всем членам альянса о необходимости ускоренной подготовки национальных армий, в том числе путем введения обязательной срочной службы. Генерал отметил, что вооруженные силы почти всех стран НАТО испытывают нехватку личного состава, которую можно преодолеть лишь введением обязательной воинской повинности.

При этом экс-заместитель главы военного ведомства Польши не считает, что обязательный призыв необходимо вводить уже сейчас. По словам офицера, для НАТО пока что нет прямой угрозы нападения со стороны России.
  • Минобороны Польши
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16 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 14:20
    Пусть он это посоветует существующим политикам. Появиться новый пред выборный лозунг, я против все общей воинской повинности. Хотя у них это ничего не значит, слово дал, слово взял. Вон Макрон на неделе дважды переобувается.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 14:20
      Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность в случае угрозы военного конфликта

      Если раньше всё шло к третьей мировой, то теперь просто летит... Неужто ЕС поставит на кон своё существование ради совершенно неевропейской Украины...??? Никогда в это не верил. но уже начинаю сомневаться... Неужто так европейцам их тихая, спокойная и комфортная жизнь наскучила...??? Как то слабо в это верится... Пытаются нас взять на слабо...??? Так не на тех напали...!!! am
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Сегодня, 14:27
        Это следствие слабоумия их правительств, а значит и населения, думайте кого выбираете. А далее наглосаксы своё дело туго знают, стравить юродиевых с Россией, а самим за лужами отсидеться.
      2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 14:29
        Ну... так бывает... люди устают от благополучия.
        Вот на курорте, например, особенно, когда "без половины"... когда всё размеренно, сытно... становится скушно!..
        И задница сама по себе, вдруг (!) начинает искать приключения.
        Человек должен быть немного голодным, чтобы думать, творить, создавать...
        Сытость - это деградация.
        Что мы сегодня и наблюдаем.
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 14:23
    Знает кошка, чье сало съела. Нашкодили, а теперь трясутся т страха, что будет, когда Россия победит. Я так понимаю, что в победе России уже и не сомневаются
  3. fif21 Ранг пользователя
    fif21
    +1
    Сегодня, 14:29
    Если бы НАТО вело себя прилично , то и прямого конфликта даже предположить нельзя было бы . А сейчас даже и не знаю - финансирование ВСУ , поставка техники и солдат , участие в планировании террористических актах . И только большие оптимисты думают , что за это не получат по наглому личику . hi
  4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 14:32
    идиот сам себе приключений на задницу ищешь ❗❗❗
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:32
    Так для осмысления.Западом проведён аудит по госкомпаниям загрязняющими атмосферу СО2.Из 87 компаний - на которых приходится 80 % мировых выбросов СО2 ,1 место - Газпром,2 место Саудиты со своим нефтегигантом.Зместо Индусы со своим электрогигантом работающем на угле.В случае нашей победы на Украине мы их пошлём лесом,размечтались что мы им будем платить штрафы в их фонд ,который они будут использовать в своих целях.Зелёный концлагерь рушится - мегапроект США ,контроля над миром.Вся эта Украина против нас создана ради зелёной энергетики и золотого миллиарда,райского сада Борреля.К черту этот договор в Париже от 2015 года .
  6. Добрый Ранг пользователя
    Добрый
    0
    Сегодня, 14:34
    Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность
    Показал бы, что и куда им введут, но злые админы заблокируют!
  7. termos Ранг пользователя
    termos
    0
    Сегодня, 14:37
    Во-во, пусть поплотнее кучкуются в военных частях, удобнее будет сжигать тактическим ядерным оружием))
  8. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    -1
    Сегодня, 14:41
    получается такое себе запугивание населения стран членов нато, впрочем падлякам наужно отдать должное, в разжигании нынешней войны они были вторыми после наглии и сейчас едва ли не первые в подстрекательстве к расширению конфликта, в надежде на безнаказанный отъем Калининграда, который интересует их сейчас побольше чем западная украина (сделали для этого почти все - перевооружились, поставили америгадскую базу, ракеты) и вот теперь подбираются к этому все ближе и ближе.
  9. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:41
    Польский генерал: Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность в случае угрозы военного конфликта
    . Да фиг её знает, до чего могут дойти в своих фантазиях/бред, всякие разные... весна, однако, обострение у... известно кого.
  10. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 14:44
    . Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность в случае угрозы военного конфликта

    А раньше им что мешало ввести? В случае конфликта мобилизацию проводят, а где возьмут обученных солдат? В случае конфликта их только начнут обучать. А это минимум полгода только до уровня "срочника". Без общей воинской повинности мобилизация невозможна в кратчайшие сроки
  11. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 14:51
    Пугать Россию ничем хорошим не закончится, Россия увеличивает производство ракет, прич чем по последним новостям мощность увеличивают зарядов
    Украина странам Нато будет скоро примером, никакой энергетики
    Как я думаю им скоро и АЭС прийдется остановить.
    При чем в Европе мало АЭС, россия может спокойно вырубить многим странам электричество
    В второй мировой войне СССР победил запад, потому что смог производство на восток увезти
    А вот запад непонятно куда лезет, им только выруби электричество там начнутся беспорядки пример Франция
  12. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    0
    Сегодня, 14:58
    В очередной раз пишу свое мнение, не раз тут озвученное- в случае конфликта бить надо будет сразу за океан по наглосаксам и по бриташкам.
    Без доллара и гегемона за спиной европа сдуется сразу, прикрыть то некому, служить некому, платить взятки и угрожать политчиновникам тоже некому. Все наши проблемы из- за наглосаксов. Не будет штатов и британии- мир настанет надолго, каким бы страшным он ни был.
  13. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 16:19
    Морды то зеленкой понамазали и грязью. В польской армии все так плохо с индивидуальными средствами маскировки, что солдаты используют зеленку? Тогда уж гуталином тоже мажтесь, его с времен ОВД на вещевых складах тоже много должно остаться.

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