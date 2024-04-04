Польский генерал: Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность в случае угрозы военного конфликта
В большинстве европейских стран НАТО все более нагнетается тема возможного нападения России после победы в украинском конфликте. В этой связи проводится ревизия состояния национальных армий, результаты которой оказываются весьма плачевными. Европейцы крепко поиздержались в результате поставок вооружений и боеприпасов на Украины, а собственный ВПК не в силах быстро пополнить арсеналы. Не лучше дело обстоит и с количеством военнослужащих, даже увеличение военных бюджетов и жалований военным не стимулирует мужчин заключать контракты на военную службу.
В этой связи в ряде государств НАТО заговорили о необходимости возврата к обязательному призыву в ряды вооруженных сил. В настоящее время всеобщая воинская повинность существует в Турции, но и там планируют к 2030 году перейти на профессиональную армию. Обязательный призыв не только мужчин, но и женщин в возрасте от 19 до 44 лет сохраняется в Норвегии. В Литве после отмены в 2009 году обязательной воинской повинности, она была вновь введена в 2015 и действует до сих пор. В Греции призывают мужчин в возрасте от 19 до 45 лет на один год. В Эстонии призыву подлежат юноши с 17 до 29 лет, срок службы составляет всего 8 месяцев. При этом и в этих странах, кроме Турции и Норвегии, основу вооруженных сил составляют контрактники.
Бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает, что в тех странах НАТО, где обязательная воинская повинность отсутствует, она может быть введена в случае реальной военной угрозы. Об этом польский генерал в отставке завил в интервью газете Rzeczpospolita.
— уверен генерал.
Он считает, что такое решение станет сигналом всем членам альянса о необходимости ускоренной подготовки национальных армий, в том числе путем введения обязательной срочной службы. Генерал отметил, что вооруженные силы почти всех стран НАТО испытывают нехватку личного состава, которую можно преодолеть лишь введением обязательной воинской повинности.
При этом экс-заместитель главы военного ведомства Польши не считает, что обязательный призыв необходимо вводить уже сейчас. По словам офицера, для НАТО пока что нет прямой угрозы нападения со стороны России.
- Минобороны Польши
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