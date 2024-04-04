Польский генерал: Страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность в случае угрозы военного конфликта

Обязательный призыв на военную службу будет разморожен, когда НАТО решит, что призрак войны реален

В большинстве европейских стран НАТО все более нагнетается тема возможного нападения России после победы в украинском конфликте. В этой связи проводится ревизия состояния национальных армий, результаты которой оказываются весьма плачевными. Европейцы крепко поиздержались в результате поставок вооружений и боеприпасов на Украины, а собственный ВПК не в силах быстро пополнить арсеналы. Не лучше дело обстоит и с количеством военнослужащих, даже увеличение военных бюджетов и жалований военным не стимулирует мужчин заключать контракты на военную службу.В этой связи в ряде государств НАТО заговорили о необходимости возврата к обязательному призыву в ряды вооруженных сил. В настоящее время всеобщая воинская повинность существует в Турции, но и там планируют к 2030 году перейти на профессиональную армию. Обязательный призыв не только мужчин, но и женщин в возрасте от 19 до 44 лет сохраняется в Норвегии. В Литве после отмены в 2009 году обязательной воинской повинности, она была вновь введена в 2015 и действует до сих пор. В Греции призывают мужчин в возрасте от 19 до 45 лет на один год. В Эстонии призыву подлежат юноши с 17 до 29 лет, срок службы составляет всего 8 месяцев. При этом и в этих странах, кроме Турции и Норвегии, основу вооруженных сил составляют контрактники.Бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает, что в тех странах НАТО, где обязательная воинская повинность отсутствует, она может быть введена в случае реальной военной угрозы. Об этом польский генерал в отставке завил в интервью газете Rzeczpospolita.— уверен генерал.Он считает, что такое решение станет сигналом всем членам альянса о необходимости ускоренной подготовки национальных армий, в том числе путем введения обязательной срочной службы. Генерал отметил, что вооруженные силы почти всех стран НАТО испытывают нехватку личного состава, которую можно преодолеть лишь введением обязательной воинской повинности.При этом экс-заместитель главы военного ведомства Польши не считает, что обязательный призыв необходимо вводить уже сейчас. По словам офицера, для НАТО пока что нет прямой угрозы нападения со стороны России.