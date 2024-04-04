Индия модернизировала свой легкий истребитель Tejas в попытке превзойти пакистано-китайский JF-17

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Индия модернизировала свой легкий истребитель Tejas в попытке превзойти пакистано-китайский JF-17

Недавний испытательный полет модернизированного индийского легкого истребителя Tejas Mk 1A может стать началом его соперничества с пакистанско-китайским JF-17 за господство в воздухе на субконтиненте и мировые продажи. Оба боевых самолета предназначены для схожих задач и требований, а главное готовы конкурировать на рынке бюджетных истребителей, пишет Asia Times.

В материале говорится, что Tejas Mk 1A обладает значительно улучшенными по сравнению с предыдущей версией техническими характеристиками. Это касается новой РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA) израильского производства, обновленной авионики, комплексных возможностей РЭБ, а также незначительных изменений внутренней и внешней конструкции.



Авторы статьи напоминают, что Tejas Mk 1 впервые поднялся в воздух в 2016 году. При этом Индия сразу же приступила к работе над модернизированной версией Tejas Mk 1A. На эти цели был выделен бюджет в размере в 5,9 миллиарда долларов. В прошлом месяце ВВС получили два первых самолета Mk 1A и на данный момент рассматривают возможность увеличения первоначального заказа до 180.

По имеющимся данным, новая версия Tejas получила нашлемный дисплей с прицелом, систему ручного управления дроссельной заслонкой, усовершенствованный автопилот работающий по инерциальной и навигационной системе (GPS). Также отмечается, что кабина пилота оснащена системой экологического контроля и комплексом авионики с различными системами, такими как система предупреждения о приближении к земле.

Все варианты Tejas будут оснащены 30-мм российской пушкой ГШ-30-1, в использовании и обслуживании которой ВВС Индии имеют большой опыт, а также несколькими видами оружия иностранного и индийского производства. Какого именно, не уточняется.

В издании подчеркивают, что индийский Tejas и пакистанский JF-17 были разработаны в соответствии с аналогичными требованиями, в результате чего имеют схожие технические характеристики. Очевидно, что они будут конкурировать на рынке легких истребителей.

Авторы статьи отметили, что JF-17 является самым экспортируемым современным китайским истребителем. В то же время и на Tejas уже есть спрос. В частности, интерес к покупке индийского самолета проявляют власти Аргентины, Нигерии, Египта и Филиппин.
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    6 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:34
      Будет раскупатся как пирожки, если будет продаваться по цене пирожков...
      Правда, есть нюансы... использовать изделия/продукцию из Израиля, сейчас проблематично, а что дальше будет, фиг её знает!?
      1. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        +4
        Сегодня, 18:38
        А кто даст продать? там амерское двигло, Аргентине точно не светит, собсно как и Египту, и много кому еще, правообладатели просто не дадут продать, да и индийского в этом самолете только фюзеляж, и то не факт.
    2. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 18:36
      В частности, интерес к покупке индийского самолета проявляют власти Аргентины, Нигерии, Египта и Филиппин.
      Не советую. Самолет не запустится и не сможет применять вооружение если пилот не умеет танцевать и петь. Придется пилотов на обучение в Индию отправлять. Так что покупайте российские СУшки проверенные в реальном бою и по стоимости вполне доступные для этих стран.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 19:27
        Вот только Су - тяжёлый 2-х двигательный самолет и страны, которым нужен именно легкий скорее купят JF-17.
    3. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +1
      Сегодня, 18:49
      В материале говорится....В материале говорится...Авторы статьи отметили.

      Поверьте, они будут только смотреть бесплатные индийские фильмы в интернете и не будут покупать индийские самолеты.
    4. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 19:01
      Надо ж было с 80х гг начать, что б сделать конкурента для китайской модерн. копии МИГ21. Да и китаец хорош в изделии блок 3 и Тейджас, тоже не плох в оснащении. Ну что сказать, углубляться в ТТХ и ЛТХ смысла не вижу. Стоят друг друга. Хотя по высокоманёвренности "внучок" 21го даст прикурить.)

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