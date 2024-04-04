«Мечтать не вредно»: глава МИД РФ ответил на заявления Зеленского о возвращении к границам 2022 года

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«Мечтать не вредно»: глава МИД РФ ответил на заявления Зеленского о возвращении к границам 2022 года

Продвигаемая главой киевского режима Владимиром Зеленским так называемая «формула мира» в действительности является ультиматумом. Это признают и страны Запада, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя заявление Зеленского о необходимости возврата на границы 2022 года для начала переговорного процесса.

По утверждению руководителя российского дипломатического ведомства, обсуждение перспектив урегулирования конфликта возможно лишь на равных условиях. Но западные страны обманным путем заманивают государства мирового большинства на конференцию в Швейцарии, где собираются обсудить мирное урегулирование на Украине. Ситуацию на Украине глава МИД РФ считает патовой, но отмечает, что так произошло не по вине России.



Из всех представленных предложений наиболее адекватным Лавров назвал план Китая. Но украинская сторона его не принимает, а Запад к переговорам по украинскому конфликту в настоящее время не готов. Разговаривать же по всем вопросам, касающимся мирного урегулирования на Украине, можно исключительно с Западом, но не с самим Зеленским, считает Лавров.

Мечтать не вредно

- прокомментировал глава МИД России заявление Зеленского о том, что для начала переговоров надо вернуться к границам 2022 года.

Напомним, что с 2022 года произошли очень серьезные изменения. В состав России, согласно проведенным референдумам, вошли новые регионы – Донецкая и Луганская Народные Республики, Харьковская и Запорожская области. Теперь это – территории Российской Федерации, их возвращение в состав нацистского украинского квазигосударства просто невозможно.
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 14:29
    Опять зеле фирменную травку привезли, он и размечтался.
    1. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      +2
      Сегодня, 14:53
      Ну сейчас и Шольц может абсолютно законно пыхнуть.
    2. Венд Ранг пользователя
      Венд
      0
      Сегодня, 15:57
      В 2022 Зеленский хотел, чтобы ЛДНР отказались от самостоятельности и сдались укронацистам, в 2024 хочет то. что было в 2022. Заторможенная реакция у Зеленского.
  2. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 14:31
    Да вроде в этом случае мечтать как раз вредно))
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:32
    «"Мечтать не вредно": глава МИД РФ ответил на заявления Зеленского о возвращении к границам 2022 года» —

    — О границах 91 года уже не мечтают ...
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 14:33
    Честно... не понимаю...
    Какая "формула Зеленского"?!!! Какой, к..., "план Китая"?!!
    Сколько можно елозить по одним и тем же соплям?!
    Зачем тратить время на то, что давно "рассмотрено, обсуждено и выброшено в топку"?!
    Всеми!
    А главное - нами!
    Или я опять что-то пропустил? belay
    1. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Смею_заметить_
      Какая "формула Зеленского"?!!! Какой, к..., "план Китая"?!!

      Формула Зеленского- границы 1991 года ( как промежуточный этап границы 2022 года, а затем откат на 1991 год уже без войны), репарации, выдача военных преступников.
      Китайская формула мира - прекращение военных действий, перемирие по ЛБС и дальнейшие равноправные переговоры сторон о мирном договоре и территориальном размежевании.
      Власти РФ на текущий момент отвергают формулу Зеленского и признают Китайскую формулу мира наилучшей.
      Ваш кэп smile
      1. u-345 Ранг пользователя
        u-345
        +2
        Сегодня, 15:30
        Цитата: Велизарий
        Власти РФ на текущий момент отвергают формулу Зеленского и признают Китайскую формулу мира наилучшей.

        Стесняюсь спросить, а российская формула существует? Может ей будем следовать?
        Кстати, хотелось бы на неё взглянуть.
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          +1
          Сегодня, 15:51
          Ага!
          Хоть одним глазком...
    2. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      +1
      Сегодня, 15:02
      Зачем тратить время на то, что давно "рассмотрено, обсуждено и выброшено в топку"?!
      Всеми!
      А главное - нами!
      Или я опять что-то пропустил?

      Очевидно пропустили. Если кто-то собирается в Швейцарию, значит НЕ ВСЕ выбросили в топку.
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 15:53
        В какую Швейцарию?!!
        Швейцария же - сторона конфликта!..
        Пусть этот кто-то собирается, а я ему могу даже направление показать.
  5. Добрый Ранг пользователя
    Добрый
    +3
    Сегодня, 14:38
    Разговаривать же по всем вопросам, касающимся мирного урегулирования на Украине, можно исключительно с Западом, но не с самим Зеленским
    Все, теперь только так
  6. Валерий Демченко
    Валерий Демченко
    +2
    Сегодня, 14:49
    Да поезд ушел от той остановки
  7. Victal Ранг пользователя
    Victal
    +1
    Сегодня, 14:53
    К границам 2022 ? Зеля, почему не 1991 ? Фраер сдает назад ?
    1. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      +1
      Сегодня, 15:04
      Зеля, почему не 1991 ?

      Ну еще год полтора и будет вопрос почему не к границам 2024?
      Пока мы наступаем условия для начала переговоров для них ухудшаются.
      ДРУГОЕ ДЕЛО ТО ЧТО .
      Я вообще не представляю чем они могут гарантировать хоть какой договор.
      Как заключат так и отменят.
  8. Altmann Ранг пользователя
    Altmann
    0
    Сегодня, 14:59
    Я слежу за так называемыми предложениями по урегулированию отношений между Россией и Украиной. Я вижу, как Венгрия, Румыния и Польша хотели бы присоединить к своей территории кусочек Украины. Я считаю и убежден, что возвращение России в пределы царской империи с 1914 года разрешило бы ситуацию ко всеобщему удовлетворению. Я не считаю эту возможность невозможной. Европа боится, чувствует, что Россия молчалива, сильна и легко скорректирует свои границы в соответствии со своими потребностями и возможностями. am
  9. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:14
    Я бы и с Западом сейчас ничего не заключал. Меркель с упоением рассказывала как обманули Путина .
    Лучший гарант в современном мире , рядовой Вася,тот что распишется битым кирпичом, на стенах Рады в Куеве !
  10. guest Ранг пользователя
    guest
    0
    Сегодня, 15:28
    - прокомментировал глава МИД России заявление Зеленского о том, что для начала переговоров надо вернуться к границам 2022 года.

    Ну если к границам 03.10.2022 то для начала не такое и плохое предложение, но зеле придётся тогда Херсон и Лиман нам вернуть.
  11. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:37
    Предистория начала СВО начинается с европейской безопасности с учётом интересов России.Поэтому запад так и упирается ,если бы вопрос был бы только в Украине? Запад давно бы её слил.
  12. Юн Клоб Ранг пользователя
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 15:48
    Херсонская область вошла в состав России, а не Харьковская, вроде бы как.
  13. DenVB Ранг пользователя
    DenVB
    0
    Сегодня, 15:56
    К границам на 15 марта 1917 года.
  14. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 15:59
    Продвигаемая главой киевского режима Владимиром Зеленским так называемая «формула мира» в действительности является ультиматумом. Это признают и страны Запада, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

    Да, это ультиматум. Странно, что Лавров это понял только сейчас :((
  15. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:00
    Если кто запамятовал...
    Российский план тов. Путин озвучил осенью 2021 года.
    Для "тех, кто в броневике", был дополнительно изложен письменно. Чёрным по белому.
    И я не слушал, чтоб кто-то с нашей стороны вносил в него какие-то изменения.
    А Китай может взять Зеленьского за руку и пойти... в закат со своими формулами и планами.

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