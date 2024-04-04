Продвигаемая главой киевского режима Владимиром Зеленским так называемая «формула мира» в действительности является ультиматумом. Это признают и страны Запада, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя заявление Зеленского о необходимости возврата на границы 2022 года для начала переговорного процесса.По утверждению руководителя российского дипломатического ведомства, обсуждение перспектив урегулирования конфликта возможно лишь на равных условиях. Но западные страны обманным путем заманивают государства мирового большинства на конференцию в Швейцарии, где собираются обсудить мирное урегулирование на Украине. Ситуацию на Украине глава МИД РФ считает патовой, но отмечает, что так произошло не по вине России.Из всех представленных предложений наиболее адекватным Лавров назвал план Китая. Но украинская сторона его не принимает, а Запад к переговорам по украинскому конфликту в настоящее время не готов. Разговаривать же по всем вопросам, касающимся мирного урегулирования на Украине, можно исключительно с Западом, но не с самим Зеленским, считает Лавров.- прокомментировал глава МИД России заявление Зеленского о том, что для начала переговоров надо вернуться к границам 2022 года.Напомним, что с 2022 года произошли очень серьезные изменения. В состав России, согласно проведенным референдумам, вошли новые регионы – Донецкая и Луганская Народные Республики, Харьковская и Запорожская области. Теперь это – территории Российской Федерации, их возвращение в состав нацистского украинского квазигосударства просто невозможно.

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