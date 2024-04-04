Baza: в резиденцию Путина пытался прорваться пенсионер с игрушечным автоматом
В резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Москве на Ильинке пытался прорваться пенсионер с автоматом. Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) заметили этого подозрительного мужчину, когда он прогуливался у здания президентской администрации с предметом, напоминающим боевое оружие.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
ФСОшники позволили пожилому мужчине войти в тамбур здания, после чего закрыли двери с двух сторон. Как только нарушитель оказался заблокирован, охрана вызвала полицейских, которые и провели задержание мужчины. Им оказался 69-летний Виктор Красивский, местом рождения которого была Украинская ССР.
Выяснилось, что оружие у него было не боевое, а игрушечное. Игрушка представляла собой копию автомата Калашникова черного цвета с коричневым прикладом. Как пояснил «злоумышленник», он уже на протяжении 15 лет пытается добиться личного приема у президента России Владимира Путина, но до сих пор ему это не удавалось. На его обращения каждый раз ему отвечали отказом. Тогда он пошел на крайние меры и попытался пробиться к главе государства «силовым» методом, чтобы обсудить с ним актуальные вопросы.
Опросив пенсионера у себя в отделении, сотрудники полиции передали его в другую структуру – психиатрическую лечебницу, где его решили госпитализировать.
Работа у сотрудников президентской охраны не такая скучная и рутинная, как кому-то может показаться. У них тоже случаются нестандартные ситуации.
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