Baza: в резиденцию Путина пытался прорваться пенсионер с игрушечным автоматом

67
Baza: в резиденцию Путина пытался прорваться пенсионер с игрушечным автоматом

В резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Москве на Ильинке пытался прорваться пенсионер с автоматом. Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) заметили этого подозрительного мужчину, когда он прогуливался у здания президентской администрации с предметом, напоминающим боевое оружие.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



ФСОшники позволили пожилому мужчине войти в тамбур здания, после чего закрыли двери с двух сторон. Как только нарушитель оказался заблокирован, охрана вызвала полицейских, которые и провели задержание мужчины. Им оказался 69-летний Виктор Красивский, местом рождения которого была Украинская ССР.

Выяснилось, что оружие у него было не боевое, а игрушечное. Игрушка представляла собой копию автомата Калашникова черного цвета с коричневым прикладом. Как пояснил «злоумышленник», он уже на протяжении 15 лет пытается добиться личного приема у президента России Владимира Путина, но до сих пор ему это не удавалось. На его обращения каждый раз ему отвечали отказом. Тогда он пошел на крайние меры и попытался пробиться к главе государства «силовым» методом, чтобы обсудить с ним актуальные вопросы.

Опросив пенсионера у себя в отделении, сотрудники полиции передали его в другую структуру – психиатрическую лечебницу, где его решили госпитализировать.

Работа у сотрудников президентской охраны не такая скучная и рутинная, как кому-то может показаться. У них тоже случаются нестандартные ситуации.
  • https://pifpafgun.ru/
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
67 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +13
    Сегодня, 14:35
    Весеннее обострение у сумасшедших, обычное дело.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 14:42
      Весеннее обострение у сумасшедших, обычное дело.
      Мог бы и пообщаться со своим электоратом.
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        -7
        Сегодня, 15:07
        Как только нарушитель оказался заблокирован, охрана вызвала полицейских

        Удручающе.
        Охрана сама задержать (и допросить) нарушителя не решилась.
        Как-то сразу охрана короля из "Бременских музыкантов" вспоминается
        1. alexandreII Ранг пользователя
          alexandreII
          +2
          Сегодня, 15:21
          Не царское это дело ,задерживать и допрашивать,для этого есть полиция,каждый должен заниматься своим делом...
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            0
            Сегодня, 15:24
            Дело охраны - охранять.
            А для этого надо точно знать, колько нападающих, чем вооружены, кто их нанял.
            Детали пусть потом, действительно, компетентные органы узнают, но оперативную обстановку надо узнавать сразу и самим, а не ждать "взрослых дядей"
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 15:23
        what Я правильно Вас понял? Вы походя подавляющее большинство взрослого населения России в сумасшедшие записали? sad
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 15:25
          Я правильно Вас понял? Вы походя подавляющее большинство взрослого населения России в сумасшедшие записали?
          Я ни какого отношения к ЦИКу не имею))
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            0
            Сегодня, 15:32
            Ну и ладно. Что Вы не имеете отношения к ней ЦИК переживёт. Главное, что бы к Вам отношение не заимел к примеру СК РФ. Это уже другой уровень. laughing
    2. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +5
      Сегодня, 14:47
      Цитата: ВАМ
      Весеннее обострение у сумасшедших, обычное дело.

      Лет десять назад видел, как один здоровый мужик ломился в Кремль Через Спасские ворота и кричал: "Пустите к царю Путину". Четверо полицейских его еле-еле в машину затолкали.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +2
        Сегодня, 14:57
        Могли-бы и шмальнуть, на стенах Кремля снайперы сидят круглосуточно
      2. Русь Ранг пользователя
        Русь
        +1
        Сегодня, 14:59
        Сумашедших много...
        а царь у нас один!
      3. VladimirNET Ранг пользователя
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 15:36
        Лет десять назад видел, как один здоровый мужик ломился в Кремль Через Спасские ворота и кричал: "Пустите к царю Путину"

        Круто! )))
        Однако может - таким прорывом - и полезное он мог бы донести.
    3. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +2
      Сегодня, 14:51

      В резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Москве на Ильинке пытался прорваться пенсионер

      Вряд-ли резиденция президента России находится на Ильинке.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +3
        Сегодня, 14:52
        Там находиться администрация, резиденция в Кремле.
        1. Kotofeich Ранг пользователя
          Kotofeich
          +1
          Сегодня, 15:31
          Цитата: ВАМ
          резиденция в Кремле.

          Да, и там он редко бывает.
    4. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 14:55
      Вот ещё один.Кадры с задержанным гражданином Израиля и бывшим солдатом ЦАХАЛ, желавшим вступить в ряды ВСУ.

      https://dzen.ru/video/watch/660e64f05fe3d44e1bbb72a9
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 15:01
        И ещё один.Весна.Обострения.

        .Все имеющиеся в мире комплексы противовоздушной обороны Patriot должны быть немедленно переданы Украине. С таким требованием выступил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба. По его словам, более важного места для американских ЗРК не существует.


        https://topcor.ru/46080-kiev-potreboval-nemedlenno-prislat-vse-imejuschiesja-v-mire-kompleksy-pvo-patriot.html
      2. VladimirNET Ранг пользователя
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 15:42
        Цитата: OrangeBigg
        Кадры с задержанным гражданином Израиля и бывшим солдатом ЦАХАЛ, желавшим вступить в ряды ВСУ.

        Как я понял из видео - ему лишь вынесли предупреждение и отпустили.
  2. Валерий Демченко
    Валерий Демченко
    -24
    Сегодня, 14:35
    Больная страна-больные люди
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +16
      Сегодня, 14:40
      Точно. С кастрюлями- то на головах скакать, это надо реально быть упоротыми на всю башку.
    2. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +7
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Валерий Демченко
      Больная страна-больные люди

      А, в какой стране все люди здоровые?
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +9
        Сегодня, 14:46
        Наверное как раз в той, где одноногих призывают. Хотя с другой стороны, их бывший главком о двух ногах, но как ни странно - к службе негоден. Неразбериха.
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          +2
          Сегодня, 15:02
          Так был он годен при потрахе, только в стране "ахрезоре" прятался. Вот точно страна идиотов, каждый следующий президент хуже предыдущего.
      2. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        +2
        Сегодня, 15:02
        Не поверите, в Украине! Согласно, новому указу Президента, любой призывник годен к службе. Комиссовать его могут только через госпиталь со специальной службой. Таких теперь аж 4 (в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе), Вот так вот.
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          +3
          Сегодня, 15:34
          До чего на Украине медицина дошла. Раз и все здоровы. Что с людЯМИ святая Цеевропа делает?!
      3. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +2
        Сегодня, 15:19
        Видимо в той, где просроченный президент с накаченным шнобелем плотно на наркоте сидит. Они ведь как и любые психи считают себя здоровыми копателями морей.
    3. Бледар Ранг пользователя
      Бледар
      -4
      Сегодня, 15:12
      Больная страна-больные люди


      НИЩЩАСТНАЯ СТРАНА, НИЩЩАСТНЫЙ НОРОТ!!11((
    4. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Валерий Демченко
      Больная страна-больные люди

      Это ты про свою Украину?
    5. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +3
      Сегодня, 15:28
      Это 404 страной назвал?
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:37
    Идиот что сказать,а мог просто умереть сделав резкое движение.Путин не принимает по таким вопросам,есть секретарь который это решает.Если претензии к власти обоснованы,решается быстро в пользу заявителя.Власть прибегает с извинениями и с просьбой прокоментировать выполненую работу.Проверено ,удивительно но действует.
    1. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +6
      Сегодня, 14:45
      Конечно, идиот! Может, он хотел еще и по прямой линии дозвониться? wink
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 14:59
        Если бы хотел решения своего вопроса, то непременно бы или дозвонился, или дописался, может даже до... лся. Неизвестно какой у него вопрос вообще был, чтобы аудиенции требовать. Это насколько важным должен быть вопрос. Там президенты друг с другом и то не все встречались request
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 15:04
      Цитата: tralflot1832
      Проверено ,удивительно но действует.

      Хватит врать!!! Депутат Глазкова пыталась привлечь внимание президента к костылю, который он вбил в 2011 году при открытии строительства ж/д в Тыве, сенатором от которой является г-жа Нарусова...До сих пор решают:
      https://www.rbc.ru/business/18/02/2022/620e3f2a9a7947868328f19f
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        -7
        Сегодня, 15:14
        Во первых я живу в Сочи,и знаю по каким поводам народ шёл в резиденцию к Путину .До сих пор жалею что купил не тот участок,а мог бы как некоторые даже не заморачиваться с строительством. А причём здесь Нарусова,она вам кушать мешает?
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 14:40
    Ишь ты!
    Красивский. Не Красовский...
    Кстати, ув.редакция, видимо, пропустила мягкий знак.
    У хо хлов правильно - Красивський.
    У них же всё не как у людей, а как у поляков...
    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +4
      Сегодня, 14:58
      Смею заметить, санитарам начхать Красовский он или Красивский, или ваще Красивський. Будет выкобениваться по хребту в любом случае получит одинаково.
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:41
    ФСО- не дремлет! good ..................
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:49
      Ну,да..Вызвали полицию.. laughing
  6. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +4
    Сегодня, 14:41
    он уже на протяжении 15 лет пытается добиться личного приема у президента России Владимира Путина, но до сих пор ему это не удавалось.

    Что пропаганда с людьми преклонного возраста делает.Наверно поверил что Хороший царь ,как по ТВ на прямой линии, выслушивает своих холопов и помогает им))Ему надо было выкинуть антену от ТВ 15 лет назад а не к Царю на поклон ломиться все это время..
  7. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 14:42
    Раньше было сомнение. Теперь видно, все кто писали на открытую линию сумасшедшие.
    Кстати о месте рождения. Мединский, Матвиенко и многие уроженцы УССР.
    1. Валерий Демченко
      Валерий Демченко
      0
      Сегодня, 14:47
      Сумасшедшие есть везде..В каждой стране
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 14:52
        Сумасшедшие есть везде..В каждой стране
        Не в каждой стране у них есть свой глава государства))
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 14:49
      Гардамир-ну это вы слишком грубанули в отношении тех кто писал на открытую линию!Они были излишне доверчивые и наивные,верили пустым обещаниям и надеялись что власть их не просто услышит,а перестанет держать в кормане кукиш!
      1. Zoer Ранг пользователя
        Zoer
        +4
        Сегодня, 15:05
        Цитата: Бережливый
        ну это вы слишком грубанули в отношении тех кто писал на открытую линию!Они были излишне доверчивые и наивные,верили пустым обещаниям и надеялись что власть их не просто услышит,а перестанет держать в кормане кукиш!

        Ну, в 21м веке, после Кашпировских и Чумаковых, после полётов с журавлями и доставанием амфор... Ну да, пожалуй соглашусь, что только умалишённые будут писать ему на открытую линию.
    3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 15:47
      Все мы... оттуда!
      Не зависимо от места рождения...
  8. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 14:44
    сотрудники полиции передали его в другую структуру – психиатрическую лечебницу

    Ну дык молодцы, удовлетворили желание старичка - как раз путин будет аж в соседней палате laughing
  9. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    +3
    Сегодня, 14:49
    Интересно: а полиция сразу приехала или сказала вот когда он кого то застрелит - тогда и вызывайте. Единственно непонятно, а почему ФСО сама не обезвредила старичка - и полномочий у нее больше да и оружие покруче.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Alex 22 22
      а почему ФСО сама не обезвредила старичка

      По данным «Коммерсанта», сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) утром 3 апреля увидели на камерах видеонаблюдения у администрации президента мужчину, который нес автомат Калашникова на плече, после чего пенсионера задержали и доставили в отдел полиции.
    2. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 15:03
      Цитата: Alex 22 22
      почему ФСО сама не обезвредила старичка - и полномочий у нее больше да и оружие покруче.

      Дык дед с автоматом жеж был! СтрЕльнул бы еще! laughing
      1. Alex 22 22 Ранг пользователя
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 15:34
        Что то не подумал. Он же так и убить мог. Х. знает какой у него автомат.
    3. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 15:03
      Потому что в этом случае важно живым нарушителя взять и допросить. Просто пристрелить, в данном случае, не решение проблеммы
    4. ГГВ Ранг пользователя
      ГГВ
      0
      Сегодня, 15:10
      Скорее всего подача информации такая. Хотя и в статье точно не сказано:кто задержал(обезвредил),в какой момент вызвали полицию(вполне возможно только чтобы в дурку отвезти)
  10. Antimondialiste Ранг пользователя
    Antimondialiste
    +1
    Сегодня, 14:50
    He probably wanted to carry out a fake attack, so that the Western media could say that the Russians hate Putin so much that they would commit suicide attacks to get rid of him.
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      0
      Сегодня, 15:07
      He probably wanted to carry out a fake attack
      More likely he was just a loon.
  11. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:53
    Цитата: Baza
    в резиденцию Путина пытался прорваться пенсионер с игрушечным автоматом

    это называется, что не услышу то придумаю
    Мужчину с игрушечным автоматом задержали у администрации президента

    какая связь между резиденцией и зданием администрации?!
  12. Kwasar9000 Ранг пользователя
    Kwasar9000
    0
    Сегодня, 14:54
    Я так понимаю, первоапрельское с запозданием? Ну, там клавишу забыл нажать, выпил чуток.
  13. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    +2
    Сегодня, 14:55
    В резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Москве на Ильинке
    По ходу автора статьи надо в соседнюю палату определить, чтобы ерунду не писал. Какая резиденция на Ильинке? Там АП, и я вообще сомневаюсь, что ВВП там бывал когда-нибудь.
  14. Комментарий был удален.
  15. Zoer Ранг пользователя
    Zoer
    +2
    Сегодня, 15:01
    Не послать ли нам гонца? 2.
  16. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:01
    _ А где у нас прокурор ?
    - В 6 палате ,там раньше Наполеон был
    Как то слабо верится ,что Путину надо встречаться с психами
  17. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    +2
    Сегодня, 15:05
    Ну теперь у него будет возможность поговорить с наполеоном из шестой палаты.
  18. sanya_sergant Ранг пользователя
    sanya_sergant
    +1
    Сегодня, 15:21
    Так чего дед хотел то?
    ------------------------
  19. Андрей1978 Ранг пользователя
    Андрей1978
    +2
    Сегодня, 15:23
    По своему опыту: если жалоба написана криво косо и с ошибками, обязательно попадёт на рассмотрение и будет ответ, и возможно решение. Ну а если четко всё расписано, с приложениями, то будет отписка... Колеса направлены на Урал, Сидоров представлен к государственной награде...
  20. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +3
    Сегодня, 15:29
    Telegram-канал Baza либерастная помойка. Этим главное погромче кукарекнуть. "Резиденция" президента это так громко звучит, что можно под дурочка закосить.
  21. futurohunter Ранг пользователя
    futurohunter
    +1
    Сегодня, 15:37
    Однако ж как ципсошники и 5я колонна оживилась!
    Всё охрана сделала нормально - их задача не задерживать, а охранять, и тратить время на старичка с приветом они не имеют права. Если это и правда, а не выдумка, всё сделано правильно... И никто не знает, с чем "прорывался" дедушка - может, на инопланетян пожаловаться хотел?
  22. ShDE Ранг пользователя
    ShDE
    +1
    Сегодня, 15:37
    Хеппи энд: деда отпустят, никто не пострадал. А вот в МФЦ могли бы и помочь пенсионеру составить нормальное обращение в нужную инстанцию
  23. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 15:49
    Как пояснил «злоумышленник», он уже на протяжении 15 лет пытается добиться личного приема у президента России Владимира Путина, но до сих пор ему это не удавалось.

    Да кто ж челобитную царю подаёт с автоматом в руках ?!:))
  24. DenVB Ранг пользователя
    DenVB
    0
    Сегодня, 16:17
    Не написали, откуда мужик шел. Не удивлюсь, если он пол-Москвы прошел с этим автоматом на плече, и всем правоохранительным органам было глубоко пофиг. "Ну мы же не знали, что он к Путину будет ломиться. Думали, просто на концерт идет".

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»