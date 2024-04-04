На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Как сообщается на телеграм-канале Запорожской АЭС, сегодня в начале 11-го часа на станции произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». С чем связано это отключение, выясняется.

Отмечается, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится на нормальном уровне.



Все шесть блоков станции еще в сентябре 2022 года были остановлены и электроэнергии не вырабатывают. При этом пять блоков находятся в состоянии «холодный останов» и один – в состоянии «горячий останов», сообщает телеграм-канал. Разница между горячим и холодным остановом блока заключается в том, что в последнем случае топливо полностью или почти полностью остывает.

Напомним, что в прошлом месяце на ЗАЭС произошло отключение одной из двух, снабжающих станцию электричеством линий – высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», но подача электроэнергии восстановилось в тот же день.

Что касается линия 330 кВ «Феросплавная», то её отключения также ранее происходили. Обе высоковольтные линии, обеспечивающие энергоснабжение ЗАЭС, находятся на украинской стороне, поэтому о причинах их отключения не всегда бывает сразу известно.

Запорожская атомная электростанция была взята под российский контроль в самом начале специальной военной операции. Станция является крупнейшей в Европе.
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10 комментариев
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  1. Antimondialiste Ранг пользователя
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 15:02
    It would be necessary to explain why a nuclear power plant that produces electricity needs to be powered.
  2. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    0
    Сегодня, 15:04
    Они не понимают, что радиоактивным какахам всё равно, простой скакл, али бандерлог. Вот точно только и могут как постоянно наступать на свои же грабли. Чернобыль никого не чему не научил, в скакляндии.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      -1
      Сегодня, 15:27
      А чему их может научить Чернобыль?
      Они после Чернобыля ещё больше стали скакать: подзарядились радиацией. wassat fool
  3. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +3
    Сегодня, 15:05
    Отключилась, потому что надоел Гроссу.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:08
    А какая необходимость во время войны подвергаться риску из-за АЭС. Заглушите полностью и спите спокойно...
    1. ГГВ Ранг пользователя
      ГГВ
      0
      Сегодня, 15:22
      Ещё добавлю:какая необходимость в линии 330кВ.,для остановленной АЭС.Там простого дизель генератора хватит и нечего на хoxлов рассчитывать,да наверняка и не рассчитывают, тогда о чём вообще статья.
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 15:55
        Там стоят дизель- генераторы на такой случай, но работать они могут только ограниченное время. Линия 330 кВ- это линия подключения станции к энергосистеме, может передавать электричество в разных направлениях. АЭС стала чемоданом без ручки- расходы на станцию большие, а электроэнергии она не вырабатывает.
        1. Normann Ранг пользователя
          Normann
          0
          Сегодня, 16:24
          И в ней нет простого выключателя... Выходя - выключи свет.
  5. SovAr238A Ранг пользователя
    SovAr238A
    0
    Сегодня, 15:43
    Когда то брали под контроль ещё и Чернобыльскую.
    Я так понимаю, что с нее ушли?
    1. Normann Ранг пользователя
      Normann
      0
      Сегодня, 16:25
      Кто брал? Для чего?///////////////

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