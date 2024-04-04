В Минобороны Украины разъяснили, что значит закон об отмене статуса «ограниченно годного» для военнообязанных
Киевский режим на фоне огромных потерь на фронте спешно пытается подогнать законодательство страны под масштабную мобилизацию, в ходе которой украинское командование, по некоторым данным, планирует пополнить армию полумиллионом новых солдат.
Как ранее сообщали украинские СМИ, президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал очередной закон, касающийся призыва военнообязанных в ВСУ. Документ под номером 10313 подразумевает отмену такого понятия, как «ограниченно годный» к службе.
Каким образом работает данный норматив, пояснили в Минобороны Украины.
В сообщении, опубликованном в ТГ-канале ведомства, говорится, что все граждане, которые ранее были признаны «ограниченно пригодными» к службе, теперь должны будут повторно пройти медкомиссию. После этого им будет присвоен статус «годен» или негоден».
В украинском Минобороны добавили, что вышеупомянутые граждане в обязательном порядке должны пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Перечень заболеваний, на основании которых будет приниматься решение о «годности» военнообязанного, должно проработать и утвердить правительство в течение ближайших трех месяцев.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал другой закон, который снижает планку призыва в ряды ВСУ с 27 до 25 лет.
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