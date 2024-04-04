В Минобороны Украины разъяснили, что значит закон об отмене статуса «ограниченно годного» для военнообязанных

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В Минобороны Украины разъяснили, что значит закон об отмене статуса «ограниченно годного» для военнообязанных

Киевский режим на фоне огромных потерь на фронте спешно пытается подогнать законодательство страны под масштабную мобилизацию, в ходе которой украинское командование, по некоторым данным, планирует пополнить армию полумиллионом новых солдат.

Как ранее сообщали украинские СМИ, президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал очередной закон, касающийся призыва военнообязанных в ВСУ. Документ под номером 10313 подразумевает отмену такого понятия, как «ограниченно годный» к службе.



Каким образом работает данный норматив, пояснили в Минобороны Украины.

В сообщении, опубликованном в ТГ-канале ведомства, говорится, что все граждане, которые ранее были признаны «ограниченно пригодными» к службе, теперь должны будут повторно пройти медкомиссию. После этого им будет присвоен статус «годен» или негоден».

В украинском Минобороны добавили, что вышеупомянутые граждане в обязательном порядке должны пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Перечень заболеваний, на основании которых будет приниматься решение о «годности» военнообязанного, должно проработать и утвердить правительство в течение ближайших трех месяцев.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал другой закон, который снижает планку призыва в ряды ВСУ с 27 до 25 лет.
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    14 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 17:24
      В Минобороны Украины разъяснили, что значит закон об отмене статуса «ограниченно годного» для военнообязанных
      . Так понятно, все в сад... тфу, в МОРГ, если довезу.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Сегодня, 17:31
        Понятно одно свины готовы на всё, лиш бы хозяин был доволен. А хозяину по .....уй сколько скаклов останется, он верит, что ему останутся куски скакловской земли, а туземцев кормить он не собирался. Вот тут надо хозяина огорчить. ,,,, уй а не земли, людей только жалко.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 17:35
        Киевский режим на фоне огромных потерь на фронте спешно пытается подогнать законодательство страны под масштабную мобилизацию...

        Как там загадка... Без рук, без ног, под окном стучится, в дом просится... Я так понимаю, это признанный годным и мобилизованный по новому закону пришёл из военкомата вещи собрать, да с мамкой попрощаться... am
      3. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 17:42
        Цитата: rocket757
        тфу, в МОРГ, если довезу.

        а труселя выдадут?
      4. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:46
        Нет, ну нацисты тоже как не особо жаловали, не може служит - в Треблинку
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:29
      Ну,у них почти год есть.Пока можно не торопиться на комиссию
    3. Балу Ранг пользователя
      Балу
      +2
      Сегодня, 17:29
      Пока неразумные хлопцы забывшие о памятим своих дедов и отцов, отказавшиеся от своей истории, ставшие рабами нацистов-сатанистов гибнут в противосоянии на фронтах, Зеленский купил замок у британской короны.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 17:34
        Так наверняка Борька прочесал по ушам зелика, что тот в историю войдет, когда его на войну подписывал. Вот зеля и прочувствовался и возомнил себя императором. Ну а раз так, то можно и "вторичкой" британской короны не побрезговать
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 17:29
      """Перечень заболеваний, на основании которых будет приниматься решение о «годности» военнообязанного, должно проработать и утвердить правительство в течение ближайших трех месяцев."""

      Значит ближайшие три месяца, точно никто не пойдет повторно медкомиссию проходить.))
    5. ПРАВОкатор Ранг пользователя
      ПРАВОкатор
      0
      Сегодня, 17:36
      Пока у хлопцев ТЦК в людоловов записали, у нас Контрактовщиков в голову "мучают". Месяц на пункте сбора это перебор.. Хотя не спорю, пусть " старший брат" хорошо проверяет.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:03
      Так действительно-дурацкий термин-можно быть, только, или годным или нет
    7. Sofievka Ранг пользователя
      Sofievka
      0
      Сегодня, 18:26
      Воюют серьёзно, всех под ружьё,что- то вроде тотальной войны, всех кого достанут, насобирают бойцов, подопрут их франками и пойдут в атаку, всё опробовано до них
    8. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 18:27
      короче с третьей группой инвалидности в штурмовики
      со второй в нестроевые
      а с первой в дзот пулемётчиком am
    9. ВохаАхов Ранг пользователя
      ВохаАхов
      0
      Сегодня, 18:45
      Сегодня только подсчитали, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет даёт дополнительно 150 тыс. в ряды ВФУ.

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