Глава МИД Великобритании отрицает сообщения о подготовке отправки войск на Украину

Глава британского министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон отрицает появившуюся информацию о том, что власти ряда западных стран готовятся отправить своих военнослужащих для участия в вооруженном конфликте на Украине.На соответствующий вопрос, заданный корреспондентом телерадиокомпании ВВС, Кэмерон ответил, что Лондон не хочет ставить своих военных под удары российских войск и считает это вопросом политической воли. Однако, при этом он считает, что, если западные союзники не увеличат поддержку Украины, война будет неизбежно проиграна.Ранее консультант американского Госдепа Эдвард Люттвак заявил, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы в настоящее время готовятся к отправке своих войск на Украину, чтобы не допустить поражения ВСУ.В своей колонке для портала UnHerd Люттвак написал, что, по его мнению, страны НАТО будут вынуждены принять непосредственное участие в украинском кризисе, иначе им придется смириться с "катастрофическим поражением" Киева.По словам консультанта внешнеполитического ведомства США, руководство некоторых стран намеревается отправить на Украину как небольшие элитные подразделения, так и материально-технический и вспомогательный персонал, который, как предполагается, будет оставаться вдали от линии фронта. По мнению Люттвака, таким образом предполагается снять с ВСУ часть нагрузки в тылу и обеспечить для Киева возможность отправить на фронт большее количество своих военных.

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