Глава «Укрэнерго» назвал вчерашний удар ВС РФ по солнечной электростанции первой атакой против объекта возобновляемой энергетики

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Глава «Укрэнерго» назвал вчерашний удар ВС РФ по солнечной электростанции первой атакой против объекта возобновляемой энергетики

Нанесенный вчера Вооруженными силами Российской Федерации удар по солнечной электростанции в Днепропетровской области стал первой атакой, предпринятой против находящегося в тылу объекта возобновляемой энергетики. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Как подчеркнул украинский топ-менеджер, ранее российская армия обстреливала аналогичные объекты, расположенные вблизи прифронтовой полосы. Теперь был нанесен первый удар по такой электростанции в тылу.



Удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины направлены на подрыв снабжения электроэнергией объектов оборонной промышленности и вооруженных сил противника. Несмотря на то, что формально объекты энергоснабжения относятся к гражданской инфраструктуре, они активно задействованы и в реализации военных целей киевского режима. Поэтому ничего удивительного в нанесении ударов по таким объектам нет.

Массированные атаки против энергетической инфраструктуры Украины привели к серьезным последствиям для снабжения украинских объектов электричеством. В связи с этим киевский режим серьезно занервничал и вновь стал настойчиво выпрашивать у стран Запада дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Сейчас со своими заявлениями все чаще выступают представители украинских энергетических компаний. Их слова о том, что ВС РФ разрушают энергетику страны, призваны оказать воздействие на западные страны и подтвердить просьбы президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о выделении дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 15:08
      «Ничего удивительного в нанесении ударов по таким объектам нет» —

      — Не удивляйтесь,привыкайте ...
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +7
        Сегодня, 15:21
        Пусть привыкают. И вообще,зачем им электричество? Древние укры( копатели морей и жертвы голодомора) жили без элнктричества. Электричество принесли " аккупанты".)
        1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
          Владимир Владимирович Воронцов
          +1
          Сегодня, 15:26
          «Пусть привыкают. И вообще,зачем им электричество? » —
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            0
            Сегодня, 15:33
            Тратить дорогую ракету на несколько дешёвых солнечных батарей?
            Как-то это не рационально.
            Да и что могли те панели сделать? Пару телефонов зарядить?
            Ладно бы там дешёвый дрон послали, но вдали от фронта только дорогое "средство доставки" взрывчатку донесёт.
            Разве что в качестве психологического давления: "вас даже солнечные батареи не спасут"
            1. Kotofeich Ранг пользователя
              Kotofeich
              +2
              Сегодня, 15:45
              А, тем временем в америке: "Прогрессивная зелёная энергетика не выстояла под напором стихии: град размером с бейсбольный мяч уничтожил большую часть из 14 000 солнечных панелей мощностью 5,2 МВт на ферме города Скоттсблафф."
            2. DrEng02
              DrEng02
              0
              Сегодня, 15:57
              Цитата: Shurik70
              а и что могли те панели сделать? Пару телефонов зарядить?

              заблуждаетесь - эти станции имеют мощность МВт и более
              https://eds-engineering.com/ru/gotovyie-resheniya/ses-1-mvt-s.-sunray
              а по всей стране:
              "В 2019 году бум возобновляемой энергетики продолжился (за три квартала установлено 2,5 ГВт; общая мощность превысила 4 ГВт)"
              так что это не игрушки...
              1. Shurik70 Ранг пользователя
                Shurik70
                0
                Сегодня, 16:20
                Цитата: DrEng02
                эти станции имеют мощность МВт и более

                Но и площадь имеют не малую. Измеряемую в десятках (или сотнях) гектаров.
                А сколько там ракета квадратных метров побьёт?
                Как раз на зарядку телефона и хватит. Ну, пяти телефонов.
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +8
      Сегодня, 15:08
      А нам всё равно какие источники энергии, главное что бы на объектах военной инфраструктуры станки не работали.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 15:11
      призваны оказать воздействие на западные страны и подтвердить просьбы президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о выделении дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

      У Запада нет проблем со средствами ПВО ,у него есть подозрения ,что Клоун не сможет отдать деньги . Тут кредит доверия , больше чем деньги
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 15:23
        Ракеты для Патриот дорого стоят.
        У России ракеты уже третий год заканчиваются. А ещё Герани разнообразные расцвели буйным цветом. На всю эту красоту никаких патриотов не хватит.
    4. iommi Ранг пользователя
      iommi
      +1
      Сегодня, 15:12
      По всей инфраструктуре надо бить: следующая очевидная цель - водоснабжение
    5. mitlantecutli_zen Ранг пользователя
      mitlantecutli_zen
      -1
      Сегодня, 15:15
      Si hubieran empezado a hacer eso desde el principio...
    6. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 15:18
      Накой нам бомбить солнечные батареи? Генерация тока на одну РЛС не хватит, а получить заражение почвы галлием, германием и селеном? Фейк очередной
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 15:32
        Точно, какой то xoxол сказал,что разбомбили,а как там было на самом деле никто и не знает. Может её уже разобрали и братьям по разуму, например в какую-нибудь чухонию, уже продали.
      2. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 15:51
        Цитата: KCA
        Генерация тока на одну РЛС

        Я выше писал, что в Техасе град практически целиком уничтожил очередную солнечную ферму площадью в 3300 акров земли, мощностью 350 МВт.
        Не так уж и мало.
        1. KCA Ранг пользователя
          KCA
          0
          Сегодня, 16:03
          Как в Чухасе не знаю, но вот полгода точно я не видел ни одного видео из в/на при ясном солнечном дне, хмарь одна, сколько мегаватт эта зелёная эл станция выработает? 3300 акров это около 1870 футбольных полей, думаете там подобная эл станция была, или не была?
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:23
      Давайте раздувайте ,что Путин В.В против возобнавлямой энергетики, которую продвигают Байден и ко.Спасая человечество.Кто пукнит большн положенного, будет платить штраф. Чтоб на следующий день думал что покупать в магазине под контролем ИИ.laughing
    8. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:23
      ВС РФ главное не останавливаться и продолжить дальше оказывать помощь в "десоветизации" , работы еще -непочатый край.
    9. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +4
      Сегодня, 15:24
      На зелёную повестку давят. А ещё в России гомосеков не любят. Варвары, что с нас взять.
    10. Роман RUS Ранг пользователя
      Роман RUS
      +1
      Сегодня, 15:29
      Электричество надо заслужить!
    11. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 15:39
      удар по солнечной электростанции в Днепропетровской области стал первой атакой, предпринятой против находящегося в тылу объекта возобновляемой энергетики
      Что же это делается! Вспомнил Лермонтова, наверно не к месту, но тем не менее:
      Не мог понять в сей миг кровавый,
      На что́ он руку поднимал!..
    12. Antimondialiste Ранг пользователя
      Antimondialiste
      0
      Сегодня, 15:41
      On ne détruit pas les panneaux mais les onduleurs photovoltaiques, c'est un genre de transformateur. Pourquoi s'en prendre à une centrale solaire ? Est ce que les centrales à gaz, charbon, et les autres transformateurs sont bien détruits ? Ce sont des cibles plus intéressantes. Le réseau soviétique est très résistant, il résiste toujours après 2 ans de bombardement de haute précision.
      1. gmss Ранг пользователя
        gmss
        +1
        Сегодня, 16:15
        On ne détruit pas les panneaux mais les onduleurs photovoltaiques, c'est un genre de transformateur. Pourquoi s'en prendre à une centrale solaire ? Est ce que les centrales à gaz, charbon, et les autres transformateurs sont bien détruits ? Ce sont des cibles plus intéressantes. Le réseau soviétique est très résistant, il résiste toujours après 2 ans de bombardement de haute précision.


        من همیشه تعجب کردم که چرا شما در وب سایت های روسی زبان به زبان مادری خود می نویسید

        (تعليق خيلي کوتاهه)

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