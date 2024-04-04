Глава «Укрэнерго» назвал вчерашний удар ВС РФ по солнечной электростанции первой атакой против объекта возобновляемой энергетики
Нанесенный вчера Вооруженными силами Российской Федерации удар по солнечной электростанции в Днепропетровской области стал первой атакой, предпринятой против находящегося в тылу объекта возобновляемой энергетики. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Как подчеркнул украинский топ-менеджер, ранее российская армия обстреливала аналогичные объекты, расположенные вблизи прифронтовой полосы. Теперь был нанесен первый удар по такой электростанции в тылу.
Удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины направлены на подрыв снабжения электроэнергией объектов оборонной промышленности и вооруженных сил противника. Несмотря на то, что формально объекты энергоснабжения относятся к гражданской инфраструктуре, они активно задействованы и в реализации военных целей киевского режима. Поэтому ничего удивительного в нанесении ударов по таким объектам нет.
Массированные атаки против энергетической инфраструктуры Украины привели к серьезным последствиям для снабжения украинских объектов электричеством. В связи с этим киевский режим серьезно занервничал и вновь стал настойчиво выпрашивать у стран Запада дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.
Сейчас со своими заявлениями все чаще выступают представители украинских энергетических компаний. Их слова о том, что ВС РФ разрушают энергетику страны, призваны оказать воздействие на западные страны и подтвердить просьбы президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о выделении дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Информация