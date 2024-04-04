Родственники погибших и пострадавших в «Крокусе» подали новое заявление в СК РФ против владельцев ТРЦ
Российские компетентные органы продолжают расследование теракта в подмосковном Красногорске. Помимо определения всех причастных к этому чудовищному преступлению, включая истинных заказчиков, проводится проверка соблюдения норм безопасности в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл». В этой связи возникают вопросы к обеспечению противопожарной безопасности, за которую не в последнюю очередь отвечают владельцы комплекса.
В частности, в прессе появилась информация, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать быстрому распространению огня во время теракта. Это не просто прямое, но фактически преднамеренное нарушение норм противопожарной безопасности, существующих в российском законодательстве.
Стало известно, что именно по поводу использования не соответствующих стандартам материалов отделки стен концертного зала от имени 19 родственников погибших и пострадавших 22 марта в «Крокусе» юристы подали новое заявление против владельцев ТРЦ в Следственный комитет России. Об этом РИА Новости сообщил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», представляющей интересы родственников, адвокат Игорь Трунов.
Кроме того, юристы считают, что здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере. Иск в Следком подан по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Адвокат отметил, что использование в таких помещениях ненадлежащих отделочных материалов запрещено нормами МЧС.
Первое заявление от имени родственников пострадавших и погибших против владельцев «Крокус Сити Холла» в СК РФ было подано 2 апреля. В нем речь идет о привлечении бизнесменов к ответственности за оказание небезопасных услуг.
Между тем, в ходе следственных мероприятий все более очевидным становится причастность киевского режима к кровавому теракту в Подмосковье. Об украинском следе в очередной раз сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ напомнил, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории, включая убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, уже ни у кого не вызывает сомнений. МИД РФ на днях передал украинским властям официальное требование принять немедленные шаги по прекращению любой поддержки террористической деятельности, выдаче виновных и возмещению ущерба, сообщил Лавров.
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