Родственники погибших и пострадавших в «Крокусе» подали новое заявление в СК РФ против владельцев ТРЦ

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Родственники погибших и пострадавших в «Крокусе» подали новое заявление в СК РФ против владельцев ТРЦ

Российские компетентные органы продолжают расследование теракта в подмосковном Красногорске. Помимо определения всех причастных к этому чудовищному преступлению, включая истинных заказчиков, проводится проверка соблюдения норм безопасности в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл». В этой связи возникают вопросы к обеспечению противопожарной безопасности, за которую не в последнюю очередь отвечают владельцы комплекса.

В частности, в прессе появилась информация, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать быстрому распространению огня во время теракта. Это не просто прямое, но фактически преднамеренное нарушение норм противопожарной безопасности, существующих в российском законодательстве.



Стало известно, что именно по поводу использования не соответствующих стандартам материалов отделки стен концертного зала от имени 19 родственников погибших и пострадавших 22 марта в «Крокусе» юристы подали новое заявление против владельцев ТРЦ в Следственный комитет России. Об этом РИА Новости сообщил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», представляющей интересы родственников, адвокат Игорь Трунов.

Кроме того, юристы считают, что здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере. Иск в Следком подан по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Адвокат отметил, что использование в таких помещениях ненадлежащих отделочных материалов запрещено нормами МЧС.

Первое заявление от имени родственников пострадавших и погибших против владельцев «Крокус Сити Холла» в СК РФ было подано 2 апреля. В нем речь идет о привлечении бизнесменов к ответственности за оказание небезопасных услуг.

Между тем, в ходе следственных мероприятий все более очевидным становится причастность киевского режима к кровавому теракту в Подмосковье. Об украинском следе в очередной раз сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории, включая убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, уже ни у кого не вызывает сомнений. МИД РФ на днях передал украинским властям официальное требование принять немедленные шаги по прекращению любой поддержки террористической деятельности, выдаче виновных и возмещению ущерба, сообщил Лавров.
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    14 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 15:41
      Думаю пожурят хозяев и дело закроют .У нас выплаты по таким требованиям всегда были минимальные.Это где нибудь в проклятом капитализме США ,хозяин скорее всего бы разорился
      1. Alex 22 22 Ранг пользователя
        Alex 22 22
        +3
        Сегодня, 15:57
        Ну если 238 УК РФ п. 3 то:
        наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.
        Это тяжкое преступление и гражданские иски подаются в рамках уголовного дела и как правило рассматриваются в пользу потерпевших в большей мере, чем в обычном гражданском процессе.
        А для того, чтобы только пожурили нужно приложить ооочень большие усилия ну просто ооочень!
        1. kit88 Ранг пользователя
          kit88
          0
          Сегодня, 16:25
          По-моему, это надо "приложить ооочень большие усилия", что бы реальный хозяин Крокуса получил "до десяти лет".
          Будет куча бумаг, куча накладных, от кучи фирм посредников, поставщиков стройматериалов к куче фирм посредников, занимавшихся строительством. Где реальное, где поддельное, где товар соответствовал заявленным требованиям, где нет, разобраться очень сложно. А тем более выйти на хозяина Крокуса. Его подписи вряд ли где стоят.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 15:42
      Все это понятно но, печально, что такое повторяется, а потом разгребать это все... в общем понятно.
      Заранее, профилактика, меры безопасности, только опосля спохватываемся...
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 15:53
        только опосля спохватываемся...
        и, к сожалению, очень быстро забываем...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 16:08
          На просто память, надеятся нельзя... а вот реальные меры, методы профилактики, предотвращения и противодействия, это дорого, как многие, которые, вроде как, ответственные, решили и продолжают решать. Экономов оптимизатор развелось, а вот поработать, дело сделать, обеспечить, с этим не айс.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:44
      Вот иск к хозяевам по противопожарной безопасностью Крокус Холла есть огромная проблема ( как не цинично это звучит),все нормативные акты не учитывают ,когда происходит террористическая атака.Такого даже нет пункта.
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:46
      Кстати, а проверяющие пожарники были? Кто проверял? Кто подписывал? Им все с рук сойдет?
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +2
        Сегодня, 15:58
        Им все с рук сойдет?

        На второй или третий день в СК в надзорных органах сделали выемку документов для проверки.
    5. rotfuks Ранг пользователя
      rotfuks
      +2
      Сегодня, 15:57
      Судя по пафосному названию концертного зала именем известного певца, я даже догадываюсь кто эти таинственные владельцы концертного зала. А об отделке зала горючими материалами. Проект об отделке зала не хозяева разрабатывали. Но проект концертного зала наверняка имел вместе с отделкой горючими материалами и линию средства пожарного тушения. Возможно имелось даже автоматическое тушения возгорания в зале. Вот тут и должно следствие выяснить были ли средства пожаротушения в проекте здания или противопожарку хозяева здания отключили в целях экономии. Судя по кадрам с места событий после возгорания даже пожарная сирена не включилась и пожарные двери для эвакуации не открылись автоматически.
    6. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 16:06
      Почему так панически бояться назвать фамилию АГАЛАРОВ?? Он должен сидеть на скамье подсудимых рядом с террористами. Типа дружбан Путина что ли у потому неприкасаемый ? Я не пойму что то
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:12
        А если выяснится что объект соответветствовал нормативам Роспотребнадзора по противопожарной безопасности? Специалисты разберутся при судебном производстве и не вам судить заранее кто виноват.
    7. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 16:18
      Вряд ли они добъются чего-либо против этих горских евреев.
    8. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 16:27
      Вообще - давным-давно пора принять закон, по которому абсолютно за всё, происходящее с собственностью - отвечает именно собственник. Персонально. А не стрелочники, которых он нанял.

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