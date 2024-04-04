В результате действий ВС России на Донецком направлении армия Украины потеряла 340 человек за сутки
Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение противнику на Купянском участке фронта. Здесь его потери за сутки составили примерно 120 военнослужащих убитыми и ранеными.
Об этом в сегодняшнем брифинге сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
В окрестностях Донецка наши военные продолжают продвигаться вперед и улучшать тактическое положение своих подразделений. В результате действий ВС России на Донецком направлении армия Украины потеряла 340 человек за сутки, а также один танк и восемь автомашин.
В районах Пятихаток и Мирного в Запорожской области группировка «Днепр» ВС России поразила позиции 128-й горно-штурмовой бригады и 28-й ОМБр украинской армии. Здесь потери противника составили 35 военнослужащих, РСЗО «Град» и три автомашины.
Средствами противовоздушной обороны в окрестностях Краматорска (ДНР) был уничтожен истребитель Су-27 ВС ВСУ. Помимо этого, силы ПВО обезвредили за минувшие сутки почти двести вражеских беспилотников. Также они перехватили 18 ракет, выпущенных украинскими реактивными системами HIMARS производства США.
Российскими военными активно применялись на всех участках фронта оперативно-тактическая авиация, ракетное оружие, дроны и артиллерия. Они поразили живую силу и технику врага в 135 районах. В частности, был нанесен эффективный удар по пункту размещения зарубежных наемников в населенном пункте Мерефа на Харьковщине, а также по складу боеприпасов.
- Минобороны РФ
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