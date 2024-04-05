КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс «Хвасонпхо-16на»
Подготовка к первому пуску ракеты "Хвасонпхо-16на"
КНДР активно занимается развитием своих ракетных вооружений и регулярно демонстрирует новые интересные образцы. Так, на днях на одном из корейских полигонов состоялся первый испытательный запуск новой твердотопливной ракеты «Хвасонпхо-16на», несущей гиперзвуковой планирующий боевой блок. Как сообщается, ракета и ее боевое оснащение выполнили заложенное полетное задание и подтвердили расчетный уровень тактико-технических характеристик.
Первый запуск
Первый тестовый запуск новой ракеты «Хвасонпхо-16на» (также используется обозначение «16Б») состоялся 2 апреля. На следующий день об этом мероприятии сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. В официальном сообщении приводятся основные сведения о проведенном мероприятии, некоторые характеристики перспективного изделия. Кроме того, опубликовали фотографии и видеозапись подготовки и пуска.
Как сообщается, пуск новой ракеты «Хвасонпхо-16на» выполнялся с одного из полигонов в районе г. Пхеньян. Испытаниями руководил лично глава государства Ким Чен Ын. Перед запуском он осмотрел опытный ракетный комплекс и боеприпас с особым оснащением, а также заслушал доклады руководителей армии и оборонной промышленности. Затем лидер КНДР отдал приказ о выполнении пуска.
Согласно ЦТАК, целью первого испытательного пуска «Хвасонпхо-16на» было подтверждение проектных характеристик ракетного комплекса и проверка надежности этого изделия. Полетная программа ракеты была составлена таким образом, чтобы показать общие летные данные, отработать планирующий полет боевого блока, продемонстрировать его способность к боковому и вертикальному маневру и т.д.
С целью обеспечения безопасности испытаний, а также, очевидно, для сокрытия реальных параметров комплекса, испытания проводились с искусственными ограничениями. За счет нужного режима работы двигателей ракеты и особой траектории ракеты на активном участке общую дальность полета снизили до 1 тыс. км. При этом комплекс продемонстрировал работу всех систем и фактически сымитировал полет на полную расчетную дальность.
По приказу Ким Чен Ына, боевой расчет подготовил ракетный комплекс к пуску и затем осуществил запуск ракеты. Изделие по заданной траектории отправилось в северо-восточном направлении. Выполнив полетную программу, гиперзвуковой боевой блок упал в заданном районе Восточного (Японского) моря. Дальность полета составила расчетные 1000 км. Максимальная высота траектории – 101,1 км.
Сообщается, что первый запуск ракеты «Хвасонпхо-16на» был успешным и выполнил поставленные задачи. При этом отдельно отмечается, что он не угрожал соседним странам. По итогам проведенного испытания глава государства высоко оценил труд оборонной промышленности и его необходимость для национальной безопасности. Также Ким Чен Ын напомнил о необходимости продолжения разработки новых вооружений.
Материальная часть
Опубликованные материалы, включая фото и видео испытаний, позволяют понять основные особенности перспективного ракетного комплекса «Хвасонпхо-16на» и определить его примерные возможности. При этом наиболее интересные сведения о новой северокорейской разработке пока отсутствуют – и можно ожидать, что их вообще никогда не раскроют.
С точки зрения общей архитектуры, комплекс «Хвасонпхо-16на» похож на другие ракетные системы КНДР. Для снижения рисков при развертывании и боевом дежурстве, комплекс выполнен подвижным. Он построен на основе семиосного специального шасси высокой грузоподъемности. Такая машина должна иметь высокую мобильность и подвижность для дежурства «на колесах» и максимально быстрого выхода на заданную пусковую позицию.
На шасси помещается пусковая установка с контейнером под ракету. При этом боевое оснащение ракеты не удалось вписать в ТПК, и для него предусмотрен отдельный кожух с открывающейся крышкой, помещенный в передней части шасси.
В составе «Хвасонпхо-16на» используется новая двухступенчатая ракета с твердотопливными двигателями. Ко второй ступени крепится боевое оснащение в виде гиперзвукового планирующего боевого блока. Ввиду больших размеров блок смонтирован открыто и без какого-либо обтекателя.
Характеристики ракеты и комплекса в целом неизвестны. В новостях от ЦТАК для «Хвасонпхо-16на» заявлена «средне-большая дальность», но без указания точных значений или диапазонов. При этом опытный ракетный комплекс показал дальность 1 тыс. км – с искусственно ограниченными параметрами ракеты и соответствующими особенностями траектории. Все это указывает на возможность достижения значительно больших дальностей, вплоть до 2-3 тыс. км.
Старт ракеты
Гиперзвуковой боевой блок для «Хвасонпхо-16на» практически не отличается от других подобных изделий из состава иных ракетных комплексов корейской и иностранной разработки. Он имеет традиционную треугольную в плане форму с плоским днищем и выгнутой верхней поверхностью, а также оснащен несколькими стабилизаторами в хвосте. Длина – несколько метров. Массу оценить не удастся.
Такой боевой блок осуществляет полет по принципу «разгон и планирование». Ракета-носитель придает ему начальную скорость и выводит на требуемую высоту, после чего блок самостоятельно и только за счет полученной энергии летит к цели. Во время полета изделие совершает маневры по курсу и высоте. За счет последних оно сохраняет требуемую скорость и получает возможность лететь дальше.
В официальных материалах с недавних испытаний в кадр попали схемы полета. Несмотря на плохое качество, по ним видно, что полет осуществлялся не по прямой, но с небольшим маневром в сторону от района нахождения цели и с последующим возвращением на оптимальную траекторию. Для полета на 1 тыс. км боевому блоку пришлось сделать два вертикальных маневра с достижением высот 101,1 и 72,3 км. При этом оставался запас энергии, скорости и высоты для новых таких маневров и дополнительного увеличения дальности.
На борту боевого блока должна присутствовать система управления, соответствующая его задачам. Изделию требуются автономные приборы навигации, автопилот, а также непосредственные средства управления полетом. Очевидно, что промышленность КНДР смогла создать такие устройства, и теперь их испытали в рамках реального полета.
Боевая нагрузка гиперзвукового блока для «Хвасонпхо-16на» неизвестна. Подобный летательный аппарат может нести ядерный и фугасный боезаряд либо вообще не иметь отдельной боевой части и поражать цель за счет кинетической энергии. При этом высшее руководство КНДР упоминает новый комплекс в контексте процессов стратегического ядерного сдерживания. Это позволяет предполагать, что новый боевой блок все же получит ядерное оснащение.
Не первый в своем роде
Следует напомнить, что комплекс «Хвасонпхо-16на» не является первой северокорейской разработкой в области гиперзвукового вооружения. Еще осенью 2021 г. на выставке в Пхеньяне демонстрировался аналогичный комплекс иного состава. В дальнейшем это изделие под названием «Хвасонпхо-8» демонстрировалось на парадах.
По известным данным, «Хвасонпхо-8» вывели на испытания в сентябре 2021 г., незадолго до первого показа на выставке. С тех пор провели не менее 4-5 испытательных пусков по условным целям в акватории Японского моря. Корейский гиперзвуковой ракетный комплекс предсказуемо привлек внимание и получил разные оценки зарубежных специалистов.
Два известных гиперзвуковых ракетных комплекса КНДР имеют одинаковую архитектуру и похожи внешне. При этом имеется принципиальное различие, заключающееся в конструкции ракеты. Более старый комплекс «Хвасонпхо-8» использует двухступенчатую жидкостную ракету, тогда как для нового «16Б» разработали твердотопливный боеприпас.
Ким Чен Ын наблюдает за стартом ракеты "Хвасонпхо-16на". На заднем плане - расчетные маршрут и профиль полета
Тенденции развития
По очевидным причинам, все подробности проекта «Хвасонпхо-16на» остаются неизвестными и, весьма вероятно, никогда не будут раскрыты. Однако уже сейчас можно отметить его основные особенности, связанные как с конструкцией комплекса, так и с перспективами развития ракетных войск КНДР.
В первую очередь, проект «Хвасонпхо-16на» показывает, что оборонная промышленность Северной Кореи продолжает работы по развитию гиперзвуковых технологий и оружия на их основе. Речь идет, как минимум, об освоении серийного производства планирующих боевых блоков. При этом нельзя исключать, что для нового комплекса разработали свой собственный вариант боевого оснащения.
Также нужно обратить внимание на ракету, используемую в качестве носителя боевого блока. В проекте «Хвасонпхо-16на» использовали двигатели на твердом топливе. КНДР лишь недавно начала использовать РДТТ в ракетных комплексах такого класса, но число таких разработок постоянно растет. Похоже, что в Пхеньяне планируют увеличить долю твердотопливных ракет или в перспективе полностью перейти на них.
Обе эти тенденции наглядно показывают прогресс КНДР в ракетных технологиях, в т.ч. в наиболее сложных и многообещающих областях. Разрабатываются и выводятся на испытания ракетные комплексы с гиперзвуковым оснащением, обладающим особыми боевыми качествами. Такая техника уже могла поступить на вооружение и дополнить другие ракетные системы. Ее появление в войсках является однозначно положительным событием и должно улучшить обороноспособность страны.
- Рябов Кирилл
- ЦТАК
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