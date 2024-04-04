«У нас безработицы нет, она нам не грозит»: Путин выступил перед представителями российских профсоюзов

У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит

К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей

У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда

Сегодня в России отмечается рекордно низкий уровень безработицы, сохраняется очень хорошая динамика в этом направлении. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Глава государства подчеркнул, что низкий уровень безработицы является показателем общего состояния экономики. В 2023 году уровень безработицы в РФ впервые опустился ниже 3 процентов и составил 2,9 процента, а в феврале 2024 года снизился до 2,8 процента.- заявил Владимир Путин.В то же время, президент отметил, что важным требованием времени является повышение квалификации и получение качественного образования. Путин назвал это «абсолютным нарративом» современной эпохи. На этом фоне очень важно добиваться дальнейшего роста доходов квалифицированных кадров, подчеркнул глава государства.Затронул Путин и тему увеличения минимального размера оплаты труда. В ближайшие шесть лет МРОТ, по его словам, очень сильно вырастет.- сказал президент Российской Федерации.Кроме того, глава государства поднял важный вопрос дефицита трудовых кадров. По словам Путина, учитывая демографическую ситуацию в стране, кадров в ближайшее время будет не хватать, и это необходимо учитывать.- отметил глава государства.Таким образом, президент намекнул на то, что российской экономике придется или наращивать производительность за счет автоматизации рабочих процессов, более эффективного применения рабочей силы, или завоз мигрантов продолжится с целью покрытия потребностей страны в трудовых ресурсах.