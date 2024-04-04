«У нас безработицы нет, она нам не грозит»: Путин выступил перед представителями российских профсоюзов

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«У нас безработицы нет, она нам не грозит»: Путин выступил перед представителями российских профсоюзов

Сегодня в России отмечается рекордно низкий уровень безработицы, сохраняется очень хорошая динамика в этом направлении. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Глава государства подчеркнул, что низкий уровень безработицы является показателем общего состояния экономики. В 2023 году уровень безработицы в РФ впервые опустился ниже 3 процентов и составил 2,9 процента, а в феврале 2024 года снизился до 2,8 процента.

У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит

- заявил Владимир Путин.

В то же время, президент отметил, что важным требованием времени является повышение квалификации и получение качественного образования. Путин назвал это «абсолютным нарративом» современной эпохи. На этом фоне очень важно добиваться дальнейшего роста доходов квалифицированных кадров, подчеркнул глава государства.

Затронул Путин и тему увеличения минимального размера оплаты труда. В ближайшие шесть лет МРОТ, по его словам, очень сильно вырастет.

К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей

- сказал президент Российской Федерации.

Кроме того, глава государства поднял важный вопрос дефицита трудовых кадров. По словам Путина, учитывая демографическую ситуацию в стране, кадров в ближайшее время будет не хватать, и это необходимо учитывать.

У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда

- отметил глава государства.

Таким образом, президент намекнул на то, что российской экономике придется или наращивать производительность за счет автоматизации рабочих процессов, более эффективного применения рабочей силы, или завоз мигрантов продолжится с целью покрытия потребностей страны в трудовых ресурсах.
  • kremlin.ru
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37 комментариев
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  1. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +11
    Сегодня, 15:52
    У нас есть профсоюзы!? А где были эти деятели когда пенсионный возраст поднимали?
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +7
      Сегодня, 15:54
      Дык че им на персионный возраст обижаться... еще дальше деньги за дарма получать будут
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        +5
        Сегодня, 15:58
        Искал работу недавно, удивился что меня старого , завалили предложениями о работе. А оказалось что ищут вместо ушедших на СВО.
    2. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +7
      Сегодня, 15:59
      Мигрантов депортируем вообще проблем с работой не будет.
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 16:16
        [К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей]
        А это значит еще больше будет у нас таджиков и прочих ков! Какой владелец какого то ООО будет платить 35 т своим, если таджику можно заплать 20?!
        Насчет безработицы. Проехал бы ВВП по деревням и весям России, да посчитал. А статистика, по коей ему докладывают, она и есть статистика.
        Как 2*2 сколько будет? Один ответил 4 - неверно! Втррой ответил 5 - тоже неверно! А третий сказал : - А сколько надо? Во! Все верно! Ты мне на должность гл. бухгалтера подходишь!
  2. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +5
    Сегодня, 15:55
    или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда

    Может, лучше зарплаты повысить?
    1. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      -1
      Сегодня, 16:12
      Может, лучше зарплаты повысить?

      Это не повышает производительность труда и не открывает новые рынки.
      А просто повышение зарплат ведет лишь к росту инфляции.
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 16:15
        Разве мотивация не повысит производительность?
        1. Гнусный скептик Ранг пользователя
          Гнусный скептик
          0
          Сегодня, 16:27
          Разве мотивация не повысит производительность?

          Объясняю предельно просто
          Вы если физически за час можете выкопать Х м3, то 2*Х не выкопаете, хоть в 10 раз вам больше плати.
          Если предприятию доступен рынок в Х единиц производимой продукции, то он может делать хоть 10*Х, но сбыть, а значит и заплатить ЗП работникам он сможет только с Х единиц.
          P.S. Вывожу за скобки то, что человек либо работает (даже если ЗП маленькая), либо находит объяснения почему он плохо работает. Я конечно понимаю, что мы суперэтнос и все такое (Самсонов не даст соврать), но жизнь упрямо расставляет точки над И.
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 16:29
          Цитата: Андрей Москвин
          Разве мотивация не повысит производительность?

          нет, производительность это не только мотивация, но и технологичность, и много другое
          если у вас машины может в час сделать 100 деталей, то как вы не мотивируйте рабочего 102 детали он не сделает
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 16:26
      Может, лучше зарплаты повысить

      У нас в прошлом году на предприятии тариф за год, подняли на 14 процентов. Планируют в этом повышать. Но... Сказали, чтобы повысить побольше, желательно чтобы и бюджетникам, и другим работникам в регионе повышали. Мрот видимо должен расти.
  3. leks Ранг пользователя
    leks
    +6
    Сегодня, 15:58
    Нет безработицы, нет инфляции запредельной, нет убыли населения, зарплаты высокие.
    Если цифры рисовать и натягивать сову на глобус, то у верховного вырисовывается идеальная Россия.
    1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 16:10
      Цитата: leks
      Если цифры рисовать и натягивать сову на глобус, то у верховного вырисовывается идеальная Россия

      Так он в ней и живет, и ему там хорошо... Можем за него только порадоваться
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +1
        Сегодня, 16:17
        Узнает правду, опять скажет, обманули.
  4. Комментарий был удален.
  5. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 16:00
    Таким образом, президент намекнул на то, что российской экономике придется или наращивать производительность за счет автоматизации рабочих процессов, более эффективного применения рабочей силы, или завоз мигрантов продолжится с целью покрытия потребностей страны в трудовых ресурсах.
    Намёк понятен, выбор сделан в пользу второго варианта.
    1. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 16:25
      Так в том то все и дело, мигранты "поумнели". Основная их часть уже не идет работать, а идет в торговлю, в такси.... Плюс привозят с собой весь кишлак, содержание которого ложится бременем на государство - это и выплаты, и мед обеспечение, и пенсии им. И в чем здесь государство выигрывает, если конечно мы говорим про государство.
  6. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +8
    Сегодня, 16:01
    Эти 35т.р сегодня должны быть, чтобы сводить концы с концами! А через 6 лет они будут равны сегоднявшим 10 т.р! Мне интересно "обещалкин" сам верит в то что он говорит... request
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 16:21
      сам верит в то что он говорит

      я думаю просто читает написанный кем-то текст
    2. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Попуас
      Эти 35т.р сегодня должны быть, чтобы сводить концы с концами! А через 6 лет они будут равны сегоднявшим 10 т.р! Мне интересно "обещалкин" сам верит в то что он говорит... request

      Ага. Тоже стало интересно, сколько же будет стоить буханка хлеба в 2030 году, если МРОТ станет 35 тыров? Стольник за батон?! belay
      Не думаю, что правительство решит просто так, по доброте душевной, навалять гражданам полные карманы бабосов и в то же время не отпустит цены погулять, а то и побегать вприпрыжку. winked
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:02
    Два пишем, три в уме!?
    Ладно, рабочий люд, туда сюда, работу найдёт... это в общем и целом wink
    Куда деваться поколению манагеров, блогеров и прочим манчендайзерам??? Про юристов, экономистов и прочих разных, это вроде как у них должна голова болеть, хотя и там виноваты не только все!
  8. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 16:04
    отмечается рекордно низкий уровень безработицы
    В 2021 году только официально было безработными 4,8%, интересно куда это все делись?
    У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда
    Все понятно, занавес.
  9. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:05
    Я конечно против уравниловки ,но разница в зарплатах по регионам иногда в разы отличается по специальности и сопоставимым предприятиям.Надо искать золотую середину.Спецам мигранты не конкуренты.
    1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 16:09
      Цитата: tralflot1832
      но разница в зарплатах по регионам иногда в разы отличается по специальности и сопоставимым предприятиям.Надо искать золотую середину

      Иногда - да, но согласитесь, что стоимость жизни где-нибудь в средней полосе РФ и в районах крайнего севера изрядно таки различаются
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 16:14
        Жил и в Мурманске - дорого, в Сочи - ещё дороже.Приходится как то вертется,но такого не должно быть.
  10. Алексей Кошкаров Ранг пользователя
    Алексей Кошкаров
    0
    Сегодня, 16:06
    Всех уже истребили своими гениальными реформами . Работать некому
  11. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +3
    Сегодня, 16:08
    ПТУ и техникумы позакрывали, зато экономистов, юристов- шелупонь сырую разные кАлледжи наклепали, мама не горюй. Работы много рабочих- пролетариев не хватает. За станки с ЧПУ "специалиста" из аула не поставишь. Сопливые менеджерята за станки не хотят. Так что перед этими профсоюзами говори- не говори, по сути метание бисера перед свиньями. Профтехобразование надо возвращать. Зарплаты пролетариям такие, что бы планктон оффисный иззавидовался. Ещё блогеров налогами придавить, что бы не вздохнуть, ни пукнуть не могли.
  12. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 16:08
    К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей

    То есть цены вырастут раз в шесть....
    1. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 16:20
      Может не в шесть раз, но в раза два вероятнее всего. Лада гранта 2.5-3 млн рублей, курс рубля по отношению к доллару сша 150-200 руб. 5-6 тыс руб это маленький пакетик продуктов. Вот такая перспектива.
  13. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +1
    Сегодня, 16:11
    К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей
    В Англии уже сейчас- 1700 фунтов на руки.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 16:25
      В Англии уже сейчас- 1700 фунтов на руки.
      У них страна большая и богатая
  14. Poru4ik Ранг пользователя
    Poru4ik
    +2
    Сегодня, 16:11
    Я таки стесняюсь спросить, а что разве сегодня первое апреля?
  15. Михаил Дадеко Ранг пользователя
    Михаил Дадеко
    +2
    Сегодня, 16:13
    Наши профсоюзы,самые " профсоюзные в мире" fellow fellow
  16. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 16:18
    завоз мигрантов продолжится с целью покрытия потребностей страны в трудовых ресурсах.

    что они реально нужного выполняют?
    - строят жилье и инфраструктуру... а для кого??? кто будет жить в этих новых домах если население сокращается на 1млн в год!!!!
    - работают курьерами .... это вообще за гранью, неужели людям сложно свою тушу донести до магазина или пункта выдачи?
    - работают в жкх .... на годовой ФОТ одного дворника можно приобрести трактор или иную спец. технику, которая выполнит работу за 20 дворников!
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:22
      Цитата: Владимир80
      - работают курьерами .... это вообще за гранью, неужели людям сложно свою тушу донести до магазина или пункта выдачи?

      ну курьеры не только по магазинам бегают, но то что за последние два года национальный состав курьеров в москве изменился полностью факт, попадаются даже такие кто и двух слов связать на великом и могучем не может
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Владимир80
      - работают в жкх .... на годовой ФОТ одного дворника можно приобрести трактор или иную спец. технику, которая выполнит работу за 20 дворников!

      ну это бред, при чем редкий бред
      не знаю как в москве у нас дворник 15-30 т. то есть 180-360
      цена минитрактора без навесного - от 1.3 лямов
  17. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:21
    проблема в том,что по бумагам у нас действительно нет безработицы, вот только какой процент не работающих регистрируется на бирже
  18. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +1
    Сегодня, 16:24
    очень важно добиваться дальнейшего роста доходов квалифицированных кадров

    И это - нам вещает персонаж, уж четверть века рулящий страной!! belay request

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