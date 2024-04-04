Легендарный ШКАС: первый советский полноценный авиационный пулемет
В 1929-1930 годах была принята первая система стрелкового пушечного вооружения для ВВС Красной Армии. Военным руководством рассматривались различные калибры для борьбы с самолетами, танками и наземными целями. При этом впервые было проведено обоснование калибров для авиации.
Так, на основании принятых спецификаций, в 1930 году советскими конструкторами Б.Г. Шпитальным и И.А. Комарицким был разработан первый в СССР полноценный авиационный пулемет. Речь идет о легендарном ШКАС, который нередко называют «оружием Победы».
Стоит отметить, что данное вооружение, которое производилось с 1932 по 1945 год и устанавливалось практически на все боевые самолеты РККА, строившиеся в данный период, безусловно, внесло огромную лепту в Победу над войсками Третьего рейха и его союзников.
К слову, ШКАС успел «поработать» не только на крылатых машинах РККА в Великую Отечественную войну. Встречаются сведения, что советский пулемет применялся в китайской и корейской гражданских войнах.
Как уже было сказано выше, детище Шпитального и Комарицкого стало первым полноценным авиационным пулеметом в СССР. До его появления на боевые самолеты устанавливались адаптированные версии наземных ПД и «Максима», получившие название ПВ-1, ДА и ДА-2.
В то же время новый ШКАС по своим характеристикам значительно превосходил своих предшественников. Пулемет был легче и короче, что делало его более предпочтительным вариантом для установки на самолеты.
Впрочем, не это главное. Самым существенным преимуществом ШКАС являлась его скорострельность. Данный показатель составлял фантастические на то время 1800 выс./мин для турельного и крыльевого, а также 1650 – для синхронного.
Наконец, пулемет Шпитального и Комарицкого отличался высочайшей надежностью. Единственный случай, когда у ШКАС были зафиксированы многочисленные осечки, произошел в 1940-х годах. Но виной тому стали патроны, а не пулемет.
- архивное фото
Информация