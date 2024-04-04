Легендарный ШКАС: первый советский полноценный авиационный пулемет

11
Легендарный ШКАС: первый советский полноценный авиационный пулемет

В 1929-1930 годах была принята первая система стрелкового пушечного вооружения для ВВС Красной Армии. Военным руководством рассматривались различные калибры для борьбы с самолетами, танками и наземными целями. При этом впервые было проведено обоснование калибров для авиации.

Так, на основании принятых спецификаций, в 1930 году советскими конструкторами Б.Г. Шпитальным и И.А. Комарицким был разработан первый в СССР полноценный авиационный пулемет. Речь идет о легендарном ШКАС, который нередко называют «оружием Победы».



Стоит отметить, что данное вооружение, которое производилось с 1932 по 1945 год и устанавливалось практически на все боевые самолеты РККА, строившиеся в данный период, безусловно, внесло огромную лепту в Победу над войсками Третьего рейха и его союзников.

К слову, ШКАС успел «поработать» не только на крылатых машинах РККА в Великую Отечественную войну. Встречаются сведения, что советский пулемет применялся в китайской и корейской гражданских войнах.

Как уже было сказано выше, детище Шпитального и Комарицкого стало первым полноценным авиационным пулеметом в СССР. До его появления на боевые самолеты устанавливались адаптированные версии наземных ПД и «Максима», получившие название ПВ-1, ДА и ДА-2.

В то же время новый ШКАС по своим характеристикам значительно превосходил своих предшественников. Пулемет был легче и короче, что делало его более предпочтительным вариантом для установки на самолеты.

Впрочем, не это главное. Самым существенным преимуществом ШКАС являлась его скорострельность. Данный показатель составлял фантастические на то время 1800 выс./мин для турельного и крыльевого, а также 1650 – для синхронного.

Наконец, пулемет Шпитального и Комарицкого отличался высочайшей надежностью. Единственный случай, когда у ШКАС были зафиксированы многочисленные осечки, произошел в 1940-х годах. Но виной тому стали патроны, а не пулемет.

  • архивное фото
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 2я19 Ранг пользователя
    2я19
    +1
    Сегодня, 18:16
    Продвигать здесь канал "тактик медиа" Это правильно, очень хороший канал.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 18:23
      тащить сюда с ютюба...так себе. надо- смотрите на канале,смысл темы создавать из пройденного материала ? делайте свои темы а не тырьте чужие.
    2. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 18:24
      Но в конкретном ролике пулемёт показали только рисунки.
      Нет видео стрельбы, а оно, если речь про оружие, желательно.
      Интересно, а сохранился-ли где ШКАС в рабочем состоянии, чтоб из него пострелять можно было?
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 19:07
        Цитата: Shurik70
        сохранился-ли где ШКАС в рабочем состоянии, чтоб из него пострелять можно было?

        Пулемет скорее всего сохранился в каких-нибудь музеях, и даже если где-то что-то приржавело, разборка, чистка, и смазка приведут его в чувство. А вот где взять специальные патроны, да еще в рассыпной ленте? На обычных винтовочных патронах он заклинит если не на первом патроне, то точно в первой дюжине. Так что нужно если не заново разворачивать, то сильно менять технологию изготовления патронов. При аппетитах ШКАСа только чтоб его пристрелять надо будет несколько сотен патронов, а чтоб "пострелять" тысячи. А чтоб сделать ленту, надо будет как минимум заново налаживать штамповочное оборудование - это если оно еще пылится на складе, а не сдано еще при советской власти в переплавку. Так что пострелушки обойдутся в машину, если не в квартиру. Оно Вам надо?
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 19:18
          Видел видео, где для Корда использовали ленту от ШКАСа, и он её нормально скушал.
          Так что ленты есть. Да и не проблема ленту наштамповать.
          А если для него особые патроны нужны - там да. Облом.
  2. Не_боец Ранг пользователя
    Не_боец
    +2
    Сегодня, 18:19
    Но виной тому стали патроны, а не пулемет.

    Причина - распатронивание, то есть когда при подаче патрона пуля выходит из гильзы.
    Для ШКАСа стали выпускать специальные патроны - с двойным обжатием пули. Причем эти авиационные патроны были двух видов.
  3. УАТ Ранг пользователя
    УАТ
    0
    Сегодня, 18:32
    Пулемет, возможно, совершенно замечательный, только в боевых действиях почти всегда бесполезен. Если в воздушном бою эффективная дальность крупнокалиберного (12.7мм) пулемета примерно 150м и это было маловато, то что можно было сделать ШКАСом? Практически ничего. А так, все хорошо, прекрасная маркиза.
  4. General Failure Ранг пользователя
    General Failure
    0
    Сегодня, 18:34
    Не полноценным, а специализированным авиационным пулеметом. Причем, единственным в мире.

    Немцы на самолеты вполне ставили MG-81, который модификация MG-34. Амеры обходились Браунингом.

    И, кстати, ноги ШКАСа растут с 20-30х годов, когда двигатели у самолетов были маломощные и установка целой батареи пушек/пулеметов не проходила по весу. Поэтому и городили суперскорострельный пулемет.
    А в 40х открылась идея, что с достаточно мощным мотором и забор полетит, не то что пушечная батарея. И ШКАС стал не очень актуальным - заиграли пушки.

    То есть, как образец механического совершенства он, конечно, очень интересен, но до "легендарного" - увы не дотянул.
    1. УАТ Ранг пользователя
      УАТ
      0
      Сегодня, 18:39
      "но до "легендарного" - увы не дотянул" - потому и не дотянул, что оказался бесполезным против пушек и крупнокалиберных пулеметов.
  5. Виталий Койсин Ранг пользователя
    Виталий Койсин
    0
    Сегодня, 18:58
    "Встречаются сведения, что советский пулемет применялся в китайской и корейской гражданских войнах". Ну, в Китае точно повоевал вместе с нашими самолётами и лётчиками. Ещё была Испания.
  6. Cвободный Ранг пользователя
    Cвободный
    0
    Сегодня, 18:59
    Если не считать видео, статья слишком короткая для ВО и такого своевременного пулемета, с оригинальными решениями Шпитального, Комарицкого и ко.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»