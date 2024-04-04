Правительство Румынии поддержало идею объединения с Молдавией

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Правительство Румынии поддержало идею объединения с Молдавией

Глава румынского правительства Марчел Чолаку выступил с поддержкой идеи возможного объединения с Молдавией. По мнению румынского премьера, объединение может произойти как в рамках евроинтеграции Молдавии, так и каким-либо иным путем.

В интервью румынскому телеканалу DC News Чолаку заявил, что считает себя вправе поддерживать объединение и по-прежнему верит в то, что в обозримом будущем Молдавия и Румыния станут одной страной.



По его мнению, в обеих странах живет один и тот же румынский народ, разделенный вследствие некоторых исторических событий, которые невозможно каким-либо образом изменить, однако в настоящее время можно строить будущее.

Заявление Чолаку является очередным свидетельством стремления Бухареста поглотить Молдавию, при этом не предполагая возможность равноправного двустороннего диалога между странами. Существование отдельного молдавского государства румынские власти открыто называют "исторической ошибкой", при том, Молдавия обрела свою государственность на 500 лет ранее, чем Румыния.

Румынская экспансия распространяется практически на все сферы политической и общественной жизни Молдавии - начиная с того, что официальным языком в этой стране является румынским, и заканчивая наличием румынского гражданства у президента Майи Санду и ряда других членов высшего руководства.

При этом абсолютно не учитываются интересы ПМР, что может привести к обострению ситуации в регионе в случае попытки Кишинева при помощи Бухареста вернуть республику в свой состав военным путем.
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20 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 17:22
    Сигуранца проклятая....
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 17:22
    Правительство Румынии поддержало идею объединения с Молдавией

    А саму Молдавию спросить не забыли...??? Санду можно не спрашивать - она не Молдавия, она уже Румыния...
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 17:23
      Какая такая Молдавия? Это ужо Румыния благодаря Санду - всё продала, стерва....

      зы Интересно сколько ей за это отвалили бабла? А чой то румыны пример ГДР и ФРГ не приводят? Совсем неумные? Могли бы на этом поспекулировать.....Кстати Санду понимает что после объединения она нафик будет не нужна?
      1. Hariton Laptev Ранг пользователя
        Hariton Laptev
        0
        Сегодня, 19:13
        Да нет есть мнение что Молдавия это приданное Санду в стремлении на президентское кресло Румынии.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Lev_Russia
      А саму Молдавию спросить не забыли...???

      Зачем спрашивать, если президент Молдовы - румынка.
      Да ребята молдоване, забыли вы свою историю. Если забыли напомню, Румыния как государство существует с 1881 года.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 17:42
        некоторых исторических событий,

        Нехер гитлеровцам подлизывать было
  3. ПРАВОкатор Ранг пользователя
    ПРАВОкатор
    +1
    Сегодня, 17:31
    Боюсь.... Закона о разжигание национальной розни... Но Румыния приобрела незабываемый опыт в ВОВ. А если читать внимательно, то похоже на украинскую драму.
  4. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +4
    Сегодня, 17:31
    Надо поспешать с Одессой, а то "пчёлка Майя" успеет таки продать Молдавию...
  5. dfg Ранг пользователя
    dfg
    +4
    Сегодня, 17:32
    Грустно до Одессы то далеко ....
  6. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:40
    а значит будет заварушка в приднестровье и гагаузии
  7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 17:41
    А, что, так можно было? А, мы то и не знали!
  8. Victal Ранг пользователя
    Victal
    +1
    Сегодня, 17:42
    Список исторических ошибок можно дополнить...
  9. Strannik96 Ранг пользователя
    Strannik96
    0
    Сегодня, 17:43
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    А, что, так можно было? А, мы то и не знали!

    Конечно можно и предлагаем объедение с Прибалтикой и Молдавией
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 17:46
      Цитата: Strannik96
      Конечно можно и предлагаем объедение с Прибалтикой и Молдавией

      Ой, нет. Прибалтику не надо
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 18:32
        Прибалтику не надо.

        точно
        шпроты должны протухнуть am
  10. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 17:44
    Нууу... Открывается возможность для торга. Приднестровье и Гагаузия присоединяются к России, Молдавия валит к румынам.
  11. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +3
    Сегодня, 17:46
    Ну и кусок Украины еще присовокупь, Чолак.
    Чего мелочиться то.
  12. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +1
    Сегодня, 17:57
    Не будет мирного обьединения Румынии и Молдавии. Это противоречит интересам сша. Югославия пример. Страны СССР. Тайвань. Израиль, Корея...
  13. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:01
    Молдаван то спросил-поддержатель идей? tongue
  14. a_2573 Ранг пользователя
    a_2573
    +2
    Сегодня, 18:05
    Шо, румыния войдёт в состав молдавии?)))) Пошла дележка земель.... Кто больше успеет ухватить до начала большого кипеша...

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