Правительство Румынии поддержало идею объединения с Молдавией
Глава румынского правительства Марчел Чолаку выступил с поддержкой идеи возможного объединения с Молдавией. По мнению румынского премьера, объединение может произойти как в рамках евроинтеграции Молдавии, так и каким-либо иным путем.
В интервью румынскому телеканалу DC News Чолаку заявил, что считает себя вправе поддерживать объединение и по-прежнему верит в то, что в обозримом будущем Молдавия и Румыния станут одной страной.
По его мнению, в обеих странах живет один и тот же румынский народ, разделенный вследствие некоторых исторических событий, которые невозможно каким-либо образом изменить, однако в настоящее время можно строить будущее.
Заявление Чолаку является очередным свидетельством стремления Бухареста поглотить Молдавию, при этом не предполагая возможность равноправного двустороннего диалога между странами. Существование отдельного молдавского государства румынские власти открыто называют "исторической ошибкой", при том, Молдавия обрела свою государственность на 500 лет ранее, чем Румыния.
Румынская экспансия распространяется практически на все сферы политической и общественной жизни Молдавии - начиная с того, что официальным языком в этой стране является румынским, и заканчивая наличием румынского гражданства у президента Майи Санду и ряда других членов высшего руководства.
При этом абсолютно не учитываются интересы ПМР, что может привести к обострению ситуации в регионе в случае попытки Кишинева при помощи Бухареста вернуть республику в свой состав военным путем.
- Wikipedia
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