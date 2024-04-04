СБУ: Во время удара ВС РФ по построению бригады ВСУ в 2023 году погибли не 19, а более 30 военнослужащих

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СБУ: Во время удара ВС РФ по построению бригады ВСУ в 2023 году погибли не 19, а более 30 военнослужащих

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла подробности о количестве погибших во время удара ВС РФ по построению 128-й бригады ВСУ в 2023 году. Тогда погибли не 19, а более 30 украинских военнослужащих. С таким заявлением выступил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

В качестве одной из версий наведения удара российской армии высокопоставленный чиновник украинской спецслужбы назвал использование мобильных телефонов военнослужащими в прифронтовой полосе. Удар, напомним, был нанесен по подразделению бригады на территории оккупированной киевским режимом части российской Запорожской области.

Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами

- подчеркнул начальник департамента СБУ.

Что касается конкретной атаки на 128-ю бригаду, то Витюк отметил, что было установлено, что на одно из устройств с мессенджером Signal пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Вероятно, телефон был взломан, поэтому российские военные и получили информацию о том, где конкретно будет проходить построение подразделения украинской бригады.

Отметим, что использование мобильных телефонов с мессенджерами и социальными сетями на фронте действительно может приводить к подобным последствиям. Это касается и российской армии, а не только украинских формирований.
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    5 комментариев
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    1. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      0
      Сегодня, 16:17
      Вопрос к составителю новости.
      Если тема вашей новости - признание представителем СБУ бОльшего чилса погибших, то почему вы используете прямую речь
      Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами

      которая никак не подтверждает вашу новость?
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:18
      19 только 200,а еще как минимум 30 будет 300.Так что общая картина будет не на много лучше
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:25
      Более 30 это может быть и 200 всук и 50!Новость к сожалению,без конкретики...
    4. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 16:27
      "Отметим, что использование мобильных телефонов с мессенджерами и социальными сетями на фронте действительно может приводить к подобным последствиям. Это касается и российской армии, а не только украинских формирований."
      Сейчас на фронте без смартфона никуда. Управление БПЛА, карты, корректировка артиллерии и прочее. Конкретно про мессенжеры:
    5. Дмитрий22 Ранг пользователя
      Дмитрий22
      0
      Сегодня, 16:28
      А этот момент можно и нужно использовать! Сообщение на какой-нибудь заведомо взломанный аппарат, скажем о построении батальона для последующего награждения... С указанием места, где ничего нет. С последующим прилётом дорогостоящей вундервафли в пустое место. Почему нет? Отвлечение сил и средств на негодные цели... И множество таких моментов, на случай если какой пошлёт реальное, оно затерялось бы в потоке спама.

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