СБУ: Во время удара ВС РФ по построению бригады ВСУ в 2023 году погибли не 19, а более 30 военнослужащих

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла подробности о количестве погибших во время удара ВС РФ по построению 128-й бригады ВСУ в 2023 году. Тогда погибли не 19, а более 30 украинских военнослужащих. С таким заявлением выступил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.В качестве одной из версий наведения удара российской армии высокопоставленный чиновник украинской спецслужбы назвал использование мобильных телефонов военнослужащими в прифронтовой полосе. Удар, напомним, был нанесен по подразделению бригады на территории оккупированной киевским режимом части российской Запорожской области.- подчеркнул начальник департамента СБУ.Что касается конкретной атаки на 128-ю бригаду, то Витюк отметил, что было установлено, что на одно из устройств с мессенджером Signal пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Вероятно, телефон был взломан, поэтому российские военные и получили информацию о том, где конкретно будет проходить построение подразделения украинской бригады.Отметим, что использование мобильных телефонов с мессенджерами и социальными сетями на фронте действительно может приводить к подобным последствиям. Это касается и российской армии, а не только украинских формирований.

Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами

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