СБУ: Во время удара ВС РФ по построению бригады ВСУ в 2023 году погибли не 19, а более 30 военнослужащих
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Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла подробности о количестве погибших во время удара ВС РФ по построению 128-й бригады ВСУ в 2023 году. Тогда погибли не 19, а более 30 украинских военнослужащих. С таким заявлением выступил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
В качестве одной из версий наведения удара российской армии высокопоставленный чиновник украинской спецслужбы назвал использование мобильных телефонов военнослужащими в прифронтовой полосе. Удар, напомним, был нанесен по подразделению бригады на территории оккупированной киевским режимом части российской Запорожской области.
Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами
- подчеркнул начальник департамента СБУ.
Что касается конкретной атаки на 128-ю бригаду, то Витюк отметил, что было установлено, что на одно из устройств с мессенджером Signal пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Вероятно, телефон был взломан, поэтому российские военные и получили информацию о том, где конкретно будет проходить построение подразделения украинской бригады.
Отметим, что использование мобильных телефонов с мессенджерами и социальными сетями на фронте действительно может приводить к подобным последствиям. Это касается и российской армии, а не только украинских формирований.
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