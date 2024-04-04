Немецкое издание: телефонный разговор министров обороны России и Франции «прошёл в довольно грубом тоне»

Министерство обороны России официально сообщило, что вчера, 3 апреля, по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Это довольно редкое событие с учетом резкого обострения отношений Москвы и стран НАТО после начала спецоперации, тем более на уровне глав военных ведомств.Как сообщает Минобороны РФ, министр обороны Франции выразил соболезнования российскому коллеге по поводу масштабного теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». При этом Лекорню в разговоре заявил о непричастности киевского режима к этому кровавому преступлению, настаивая на продвигаемой западной пропагандой версии виновности запрещенной в России исламистской группировки. На что Шойгу ответил, что у российских компетентных органов имеются сведения об украинском следе в организации теракта.Была затронута и тема возможного ввода французского военного контингента на территорию Украины. Глава Минобороны РФ предупредил, что это неминуемо создаст серьезные проблемы для Парижа.Судя по всему, диалог между министрами обороны двух стран получился весьма непростым. Немецкое издание Der Spiegel вообще утверждает, что разговор Шойгу и Лекорню «прошёл в довольно грубом тоне». Другие подробности не приводятся, однако журналисты обратили внимание на заявление Парижа, который сразу после разговора министров сообщил о неготовности к переговорам по украинскому конфликту.В издании также отметили, что подобные контакты в последнее время происходят очень редко. Последний телефонный разговор между главами военных ведомств России и Франции состоялся полтора года назад 23 октября 2022 года. Тогда также обсуждалась ситуация на Украине. Шойгу, в частности, довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».В чем была истинная причина желания Лекорню поговорить с Шойгу, неизвестно. Позиция Москвы по обсуждаемым министрами темам публичная и вроде как отдельного прямого диалога не требует. Не исключено, что пообщаться с российским коллегой главу военного ведомства попросил известный любитель поболтать по телефону президент Франции Эммануэль Макрон. В свое время в Елисейском дворце неоднократно заявляли о желании Макрона побеседовать с Владимиром Путиным. Однако Кремль на звонки из Парижа перестал отвечать после того, как Макрон по своей инициативе допустил запись и публикацию журналистами одной из бесед с российским лидером, что стало вопиющим нарушением дипломатических норм и протоколов.