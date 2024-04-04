Немецкое издание: телефонный разговор министров обороны России и Франции «прошёл в довольно грубом тоне»

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Немецкое издание: телефонный разговор министров обороны России и Франции «прошёл в довольно грубом тоне»

Министерство обороны России официально сообщило, что вчера, 3 апреля, по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Это довольно редкое событие с учетом резкого обострения отношений Москвы и стран НАТО после начала спецоперации, тем более на уровне глав военных ведомств.

Как сообщает Минобороны РФ, министр обороны Франции выразил соболезнования российскому коллеге по поводу масштабного теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». При этом Лекорню в разговоре заявил о непричастности киевского режима к этому кровавому преступлению, настаивая на продвигаемой западной пропагандой версии виновности запрещенной в России исламистской группировки. На что Шойгу ответил, что у российских компетентных органов имеются сведения об украинском следе в организации теракта.



Была затронута и тема возможного ввода французского военного контингента на территорию Украины. Глава Минобороны РФ предупредил, что это неминуемо создаст серьезные проблемы для Парижа.

Судя по всему, диалог между министрами обороны двух стран получился весьма непростым. Немецкое издание Der Spiegel вообще утверждает, что разговор Шойгу и Лекорню «прошёл в довольно грубом тоне». Другие подробности не приводятся, однако журналисты обратили внимание на заявление Парижа, который сразу после разговора министров сообщил о неготовности к переговорам по украинскому конфликту.

В издании также отметили, что подобные контакты в последнее время происходят очень редко. Последний телефонный разговор между главами военных ведомств России и Франции состоялся полтора года назад 23 октября 2022 года. Тогда также обсуждалась ситуация на Украине. Шойгу, в частности, довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

В чем была истинная причина желания Лекорню поговорить с Шойгу, неизвестно. Позиция Москвы по обсуждаемым министрами темам публичная и вроде как отдельного прямого диалога не требует. Не исключено, что пообщаться с российским коллегой главу военного ведомства попросил известный любитель поболтать по телефону президент Франции Эммануэль Макрон. В свое время в Елисейском дворце неоднократно заявляли о желании Макрона побеседовать с Владимиром Путиным. Однако Кремль на звонки из Парижа перестал отвечать после того, как Макрон по своей инициативе допустил запись и публикацию журналистами одной из бесед с российским лидером, что стало вопиющим нарушением дипломатических норм и протоколов.
  • Минобороны РФ
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51 комментарий
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  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 16:38
    А стоило вообще с французом говорить?
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +24
      Сегодня, 16:43
      Вспоминается старый анекдот " Большой души человек, а ведь мог и сразу на ...уй послать"
      1. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        +7
        Сегодня, 17:00
        Там немного не так: "Послал... Добрейшей души человек, а мог бы и шашкой."
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 17:02
          Вариаций много, смысл ясен, я версию про грубый разговор. hi good
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +4
            Сегодня, 17:19
            Вариаций много, смысл ясен, я версию про грубый разговор.

            Было бы странно, если было бы иначе... Они руководят военными министерствами двух государств между которыми сегодня очень непростые отношения... Франция угрожает России прямым участием в конфликте между Россией и Украиной, а Россия угрожает расценивать это как вторжение на нашу территории и уничтожать французских солдат наравне с украинскими... Ну не в любви же им друг другу после этого объясняться... Хорошо что по телефону и на расстоянии, а так и до мордобития вполне могло бы дойти... Я бы поставил на Кожугетовича!!! angry
            1. ВАМ Ранг пользователя
              ВАМ
              +2
              Сегодня, 17:23
              Я бы тоже хотя пид.....ры бывают говорят очень накаченные, судя по гей парадам. Но думаю опыт и закалка не в пастельных баталиях возьмёт своё.
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 18:03
        Так Кудегетович и послал его по факту. "Был затронут вопрос о введении франц. контингента на Украину, на что Шойгу ответил, что последствия ввода войск , полностью являются проблемой Парижа."
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 18:08
          Вся новизна в том, что гомик не разумеет, что именно Парижа, в прямом смысле. А так же баз ВМФ и ВВС , где есть ядерное оружие. Они прзябают в сладкой дрёме, мол всё на скакляндии, а Францию не касается.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            +3
            Сегодня, 18:17
            Возьму на себя, так сказать, не популярную роль и выскажу свою мысль, что одной Украиной эта бойня не кончится. Уж слишком много было сказано и сделано и делается западом в этом направлении. Токмо, они действительно полагают, что они светлолицые эльфы и война их не тронет. Им бы, поскорей понять, что война на их территории не будет такой, как на бывшей Украине. Они воочию ощутят все прелести того, что они начудили начиная с Ирака, продолжая Югославией и далее по списку календаря.
            1. ВАМ Ранг пользователя
              ВАМ
              +2
              Сегодня, 18:47
              В этом без оговорок согласен. Все эти либентрофы, румыны, поляки свято верят в мощь НАТЫ и матрасню. Не понимая, или понимая но для элиты, что они в случаем чего здриснут в америку. А то что по ним вдарят и хорошо, и будут ли их защищать.??? Это большой вопрос.
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 16:49
      Он с Вованом и Лексусом говорил.
    3. Комментарий был удален.
    4. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 19:06
      Цитата: dmi.pris1
      А стоило вообще с французом говорить?

      А почему бы нет, если он сам в двери скребётся? Тем более уровень не президентский, а всего лишь министерский. Может он чего интересного поведать хочет? А ежели чушь пороть начнёт, то его и в дали бесконечные послать будет совсем не грех. Похоже Кужугетович его и послал. winked
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 16:39
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Немецкое издание: телефонный разговор министров обороны России и Франции «прошёл в довольно грубом тоне»

    мнистр обороны Франции требовал не уничтожать лягушачьи фермы на территории Одессы . ибо они являются стратегическим запасом Франции. wassat
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -7
    Сегодня, 16:41
    Шойгу нужно было по бурятски покрыть лягушатника матом,на десерт послав его по Русски на пенес,и прекратить на этом "общение "! laughing
    1. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +12
      Сегодня, 16:48
      Вот чем Шойгу от вас и отличается, что он так не поступил! А вот вы бы, конечно, так и сделали.
      Сколько же у нас на ВО мудрых стратегов, дипломатов и экономистов! laughing
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +3
        Сегодня, 17:04
        Добрый злыдень-для бесед есть МиД,а Шойгу вообще то предствляет МО России!Жёсткость в словах и решительность в действиях это его конёк!
      2. КолВизин Ранг пользователя
        КолВизин
        +3
        Сегодня, 17:57
        Это верно. К тому же он тувинец.
  5. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +13
    Сегодня, 16:41
    "Штирлиц, как вы обьясните отпечатки ваших пальцев на радиостанции русской радистки?" - спросил доброжелательно Мюллер.
    "Да пошел ты на..., фашист!" - уклончиво ответил Штирлиц.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +4
    Сегодня, 16:46
    Они бы лучше поинтересовались-чего это их МО с врагом говорит-может он русский шпиен? А насчет грубого тона-они что разговор подслушали или министр пожаловался?
  7. Роман RUS Ранг пользователя
    Роман RUS
    +2
    Сегодня, 16:46
    В общении с жабоедом для обращения к собеседнику нужно использовать только слово "петух" и тогда он не будет обижаться. Символ как никак для них, да и для нас уже тоже они с этим плотно ассоциируются. А наш министр его наверное коллегой называл, вот существо и расстроилось.
    1. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      +2
      Сегодня, 16:51
      тогда уж и месье добавлять, а то некультурно как-то просто петух wink
    2. Festus Ранг пользователя
      Festus
      +1
      Сегодня, 17:28
      нужно использовать только слово "петух" и тогда он не будет обижаться

      Это было бы оскорблением для любого настоящего петуха ;-)
  8. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 16:46
    Цитата: dmi.pris1
    А стоило вообще с французом говорить?

    Наверное да , так как бомбоубежища неприводят к готовности завоевательной войне (рай отменяется) , а колониальная давно закончилась .
  9. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +6
    Сегодня, 16:47
    А чо , немчура хранцузов прослушивает?
    1. Карельский Ранг пользователя
      Карельский
      +2
      Сегодня, 17:21
      Нет,не прослушивают.У лягушатников традиция,включать громкую связь и приглашать журналистов.
  10. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    +4
    Сегодня, 16:47
    Немецкое издание Der Spiegel вообще утверждает, что разговор Шойгу и Лекорню «прошёл в довольно грубом тоне».
    Интересно, а откуда немецкое издание знает в каком тоне прошёл разговор? Или этот Лекорню также, как его патрон-Макарон, продал запись журналюгам?
    1. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      +6
      Сегодня, 16:53
      Так говорят же, на повышенных тонах разговаривали, видимо даже на улице было слышно wink
  11. solar Ранг пользователя
    solar
    +3
    Сегодня, 16:48
    разговор Шойгу и Лекорню «прошёл в довольно грубом тоне»

    Военные матом не ругаются, они на нем разговаривают:))
    А вообще-то это наглядно показывает глубину разрыва с Западом. Даже в советское время такого не было, внешние приличия соблюдались.
  12. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 16:50
    А чего такого сказал наш, что этого не следовало знать нам?
    Мы все помним "жест доброй воли" из-под Киева, может чего подобное?
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 17:21
      Немецкое издание об этом умолчало
  13. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 16:53
    Видать хвост кому-то в Харькове прищемили, до самых ушей! А вообще грубость в отношении МО России звучит как повод оторвать этот самый хвост, вместе с ушами! am
  14. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:53
    Если в грубом тоне для Лекорню,то Шойгу - красавчик.Да достали они уже ,Бернс: Патрушев разговаривал со мной в грубом тоне.Какие они нежные!?Подождите- дождётесь в нужный момент,Байден мужчина хоть куда ,но с признаками деменции. lol
  15. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +1
    Сегодня, 16:56
    "Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе" - сообщения наших СМИ, например, РБК.

    Похоже, главная тема - мир на Украине, но что-то пошло не так.
  16. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +2
    Сегодня, 16:58
    "Кардинал не дама разговор пойдет не о любви..."

    Если бы не было согласования темы разговора, вряд ли б состоялась эта "приятный беседа"...
    Скорее пытаются согласовать "линии разграничения" по сирийскому сценарию.
    Ну. а чтобы патриоты обеих сторон спали спокойно, сделали вброс про "грубый тон"... laughing
  17. Офицер запаса Ранг пользователя
    Офицер запаса
    +1
    Сегодня, 17:01
    Сразу вспомнилась сцена из фильма "Особенности национальной охоты". Мирный диалог на французском закончился яркой фразой "А по сопатке?!".
    1. ПРАВОкатор Ранг пользователя
      ПРАВОкатор
      0
      Сегодня, 17:17
      А Вы реально верите, что какая-то газета фрг могла узнать суть переговоров министров Фр и РФ.. Поверьте это не германские генералы через снуп-чат. laughing
  18. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +2
    Сегодня, 17:02
    Ндаа,видно неважный у Сергея Кужугетовича "французский",не оценили....... laughing
  19. Deon59 Ранг пользователя
    Deon59
    -1
    Сегодня, 17:05
    Французам вы че ,мы бизнес интересы соблюдаем ,не все бомбим ,наступаем строго в лоб,газ гоним.
    Французы да это не мы ,мы то с боку
  20. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 17:06
    Удивляюсь, что он вообще стал с ним говорить
    1. ПРАВОкатор Ранг пользователя
      ПРАВОкатор
      0
      Сегодня, 17:19
      Он не политик.... Он офицер. Прикажет Верховный, еще и песни французские выучит..
  21. leks Ранг пользователя
    leks
    0
    Сегодня, 17:18
    Даже если бы зелебобу поймали на месте теракта и что это он лично расстреливал людей, то на западе однозначно заявили бы, что это не у.к.р.ы!
  22. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 17:19
    Кутузов разговаривал с послом Наполеона в Тарутино: после русская армия вошла в Париж, а Наполеон умер на острове Святой Елены.
  23. maiman61 Ранг пользователя
    maiman61
    +1
    Сегодня, 17:25
    Какой однако министр обороны Франции грубиян и хам! Сказали тебе, что украина совершила террористический акт и не вводи свои войска на нашу территорию, что балбесу не ясно? Должен соглашаться и подобострастно кивать головой, а не пасть раскрывать когда тебе говорят!
  24. Alexey RA Ранг пользователя
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 17:26
    Немецкое издание Der Spiegel вообще утверждает, что разговор Шойгу и Лекорню «прошёл в довольно грубом тоне».

    Неужто Шойгу цитировал известные телефонные переговоры Лаврова с Миллибэндом? wink
    Who are you to ... lecture me?
  25. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    0
    Сегодня, 17:37
    France as well as Macron got embarrased in Africa (Sahel region).
    To coverup this embarresment, We can expect more circus from Macron in Ukraine.
    All the field out hollywood stars are coming back to start their career in Ukraine. Their main strength is their acting skills:
    (1) Biden
    (2) Obama family (proxy presence)
    (3) Clinton family (proxy presence)
    (4) Cameron
    (5) Macron
    (6) Borell
    (7) Von der Leyen
    (8) Stoltenberg
    (9) Blinken etc
  26. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 17:39
    Звонок французского министра "Рогоносца" скорее первый из серии "Макрон будет просить приостановить военные действия на время проведения ОИ". И почему-то только Россию, а никакой Израиль, к примеру. А ОИ начнутся и затянутся вместе с параолимпийской составляющей практически до конца лета. Параллельно Запад пытается уговорить Россию сесть за стол переговоров. То есть, хотят так или иначе получить так нужную им всем передышку для восстановления.

    Немецкий Der Spiegel, как всегда бездоказательно, утверждает что-то, когда ему было бы полезно на себя посмотреться в свой шпигель.
  27. spectr Ранг пользователя
    spectr
    0
    Сегодня, 18:09
    По тому как французы напирают с Одессой складывается впечатление, что запускают процесс раздела Украины и французы хотят забрать Одесскую область.
    1. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: spectr
      По тому как французы напирают с Одессой складывается впечатление, что запускают процесс раздела Украины и французы хотят забрать Одесскую область.

      Ну как не вспомнить классику...
  28. Antimondialiste Ранг пользователя
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 18:42
    Ils veulent des entretiens pour ensuite exploiter les propos tenus hors de leur contexte et alimenter la machine de propagande russophobe. Macron l'avait déjà fait. Barroso aussi. çà ne sert absolument à rien de discuter avec nos dirigeants français, ils n'écoutent rien, ils ne pensent qu'à nuire.
  29. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 19:01
    "В чем была истинная причина желания Лекорню поговорить с Шойгу, неизвестно" - тоже мне бином Ньютона ! Помню, как накосячишь на работе, так появляется зуд - надо шефу позвонить, какие-нибудь вопросы позадавать, как он там злобится или не очень"пронюхать" wink
  30. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 19:19
    разговор Шойгу и Лекорню «прошёл в довольно грубом тоне» ... заявление Парижа, который сразу после разговора министров сообщил о неготовности к переговорам по украинскому конфликту

    Идёт грибник по лесу, смотрит на дереве телефонная трубка висит. Он её снял, послушал, потом говорит:
    – Алло. Алло. Алло-о-о... В каком смысле пошёл ̶н̶а̶ ̶х̶... на фиг?

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