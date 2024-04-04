Заместитель госсекретаря США: Россия почти полностью восстановила свои вооружённые силы и военный потенциал благодаря КНР

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Заместитель госсекретаря США: Россия почти полностью восстановила свои вооружённые силы и военный потенциал благодаря КНР

Россия после некоторых трудностей на начальном этапе спецоперации почти полностью восстановила свои вооруженные силы и военный потенциал. Об этом в ходе вчерашнего выступления на конференции, посвященной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

С его слов, анализируя состояние ВС РФ за последние пару месяцев, в США пришли к выводу, что Россия смогла полностью перевооружить свою армию и теперь представляет опасность не только для Украины, но и для всего блока НАТО.



В свою очередь, по мнению американского чиновника, добиться подобных результатов нашей стране удалось благодаря поддержке Китая. При этом речь идет не о прямых поставках вооружения.

Как выразился Кэмпбелл, КНР сумела заместить для РФ утраченные ей в результате санкций западные рынки. Объем торговли между двумя странами в прошлом году составил 240 миллиардов долларов, что делает Пекин крупнейшим партнером Москвы и позволяет российскому ВПК наращивать объемы производства без ущерба для других отраслей экономики.

Также по мнению заместителя главы Госдепа США, ощутимую поддержку РФ оказали Иран и КНДР.

По сути, своими словами американский чиновник развеял сразу два западных мифа: о планомерном истощении российской армии и о губительном воздействии беспрецедентных санкций на нашу экономику. Правда, при этом ни слова не сказал о том, что собственный российский потенциал огромен.
  • Алексей Коновалов/ТАСС
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34 комментария
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +9
    Сегодня, 16:54
    Да ладно-если бы не С.Корея и Монголия-в жизни бы мы не восстановили laughing
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 17:08
      Да а с Папуа - Новая Гвинея нам стратегический запас не посылали, срочно исправить пока Блинкены Шминклены не дотумкали. Сарказм ежели что. Но даже ежели чего и получили, теперь гегемон не может понять, как так я же запретил. Недоумки.
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      -1
      Сегодня, 18:54
      Не знаю Китай или инопланетяне,но Россия готовилась к противостоянию с западом ..
      Прежде всего модернизировали наши главный аргумент РВСН на 89% Помните "мультики Путина" ,как запад смеялся ,да и в интернете либера аж давилась от смеха ..Потом резко заткнулись ,когда новейшие системы на дежурство поставили (у нас тут на Урале "Авангарды" уже давно стоят и готовы ответить) ..
      Ну и все остальное тоже высокими темпами перевооружается ,особенно продовольственная безопасность на высоте и т.д.
      Россия вам теперь не по зубам хоспода ..Спасибо вам за санкции и кровавые провокации Большинство в России увидело ваш зверинный оскал и тупизм извращенный
      Сунетесь ,даже испугаться не успеете ..Мы в России настроены ОЧЕНЬ серьезно !
  2. pudelartemon Ранг пользователя
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:56
    Это то,что они видят на поверхности. Надеюсь, что наш военный айсберг большую и неприятную для НАТО часть прячет до поры под водой.
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 19:06
      Цитата: pudelartemon
      Это то,что они видят на поверхности. Надеюсь, что наш военный айсберг большую и неприятную для НАТО часть прячет до поры под водой.

      У России еще очень много неприятнвх сюрпризов для натовцев и Россия их не раскрывает на полную ..Кулибины наши молодцы !!!
  3. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    +5
    Сегодня, 16:57
    это, похоже, наезд не на нас, а на Китай.
    1. Everevil Ранг пользователя
      Everevil
      +8
      Сегодня, 17:07
      Это наезд сразу на всех, который имеет, как минимум, две цели:
      1. Усилить истерику в Европе (смотрите, смотрите - эти русские скоро и до вас доберутся)
      2. В очередной раз выставить Китай в невыгодном свете (спонсор страны-агрессора, а как же) с учётом перспективы развития конфликта на Тайване
      В общем, максимально сплотить ряды "всех хороших" против "всех плохих".
      Мы тут посмеиваемся над подобными заявлениями, конечно, но там-то "пипл хавает" такое в полный рост, к сожалению
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 19:10
        Цитата: Everevil
        В общем, максимально сплотить ряды "всех хороших" против "всех плохих".
        Мы тут посмеиваемся над подобными заявлениями, конечно, но там-то "пипл хавает" такое в полный рост, к сожалению

        Ну с такими политиками клоунами ,это вряд ли получится сплотиться на западе ...Скорее всего вокруг России начинают народы сплачиваться .Россия над этим работает !
  4. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 16:58
    А ещё ведь как на зло о.Тайвань протрусило знатно, да так что производство продукции компании
    TSNC скорее всего перебазируется в США. recourse
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 17:05
      производство продукции компании TSNC скорее всего перебазируется в США
      Если такое случится, то Тайвань скоро превратится в третьерпзрчдное азиатское государство
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 17:31
        Не зря китайские и американские дипломаты о чем то договарились...
      2. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 19:22
        Если такое случится, то Тайвань скоро превратится в третьерпзрчдное азиатское государство
        Смотря кто основной держатель акций плюс решение акционеров TSMC.
    2. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 17:21
      Дело не быстрое, надо построить фабрику в США, потом устанавливать и юстировать оборудование, выпадет крупнейший контрактный производитель полупроводников года на 3, за это время разорится, да и если TSMC решит бежать, Китай может и побыстрее действовать
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 17:30
        Осталось только чтобы в США началась революция feel
        1. KCA Ранг пользователя
          KCA
          +1
          Сегодня, 17:32
          Скоро, БЛМ закончилась, теперь после убийства ниггерами белого полицейского полиция встала на уши, схлестнутся и понеслось
          1. nepunamemuk Ранг пользователя
            nepunamemuk
            0
            Сегодня, 18:38
            Скоро, БЛМ закончилась, теперь после убийства ниггерами белого полицейского полиция встала на уши, схлестнутся и понеслось.

            будем посмотреть схватку трансгендеров и латиносов laughing
          2. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            0
            Сегодня, 19:04
            Да хоть на брови laughing Любопытно сохранят ли США целостность как государства в виду политических предпочтений на конуне выборов 47-го президента. История с незаконными мигрантами в Техасе всего лишь небольшой пример того как демократическая партия США собралась выигравать президентские выборы.
        2. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +1
          Сегодня, 19:12
          Цитата: oppozite28
          Осталось только чтобы в США началась революция feel

          Работа в этом направлении ведется ,там очень много очагов напряжения ,только подготовить хорошо плеснуть керосинчика и спичку бросить ..Полыхнет так ,что мало не покажется
          1. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            0
            Сегодня, 19:15
            Проще стакан воды испить до дна ...
          2. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            0
            Сегодня, 19:24
            В Америке же много пожарников fellow
      2. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 19:12
        Китай может и побыстрее действовать
        Так про три и речь. Хотя Си всё же чего то опасается, мало ли панда кулаком помашет. Китайцы хоть и суеверные, а также следуют своим философским учениям , но панду могли бы и отпустить из зоопарка. А если точнее то в Китае ждут 47-ю администрацию.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:59
    Свято место пусто не бывает в бизнесе.Хотели с космическим скидками от России ,получили с космической наценкой то же самое от КНР.Нам на двоих хватает.
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 17:00
    То грязь, то генерал Мороз, то огромные расстояния, теперь вот Китай. Все время что ни-ть мешает. Как хреновому танцору большие бубенчики.
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: Grossvater
      То грязь, то генерал Мороз, то огромные расстояния, теперь вот Китай. Все время что ни-ть мешает. Как хреновому танцору большие бубенчики.

      Бессилие и злоба историческая ,вот что им всегда мешает ..Мы в России умеем прощать,если покаются искренне и с душой ..А пока воюем и становимся все злее и злее
  7. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 17:00
    Ну да,китайцы имеют прибыль в сотни миллиардов долларов от нас,и тут трусливо вводят санкции на всю свою электронику и микроэлектронику,а кто-то их до сих пор считает нашими "друзьями ",а это так-попутчики...временные!
  8. ПРАВОкатор Ранг пользователя
    ПРАВОкатор
    +2
    Сегодня, 17:03
    Раньше помню приходили дешёвые картины из Монголии.. И там на обратной стороне адреса и фамилии рабочих... Сроду не поверю, что в миллиардном Китае(Северной Корее) кто-нибудь не всунет записку в ракету... wink
  9. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    +2
    Сегодня, 17:09
    Цитата: костя1
    Монголия-в жизни бы мы не восстановили

    Вспомнилось. Монголия во время ВОВ оказала неоценимую помощь СССР, внезапно.
    1. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +2
      Сегодня, 17:57
      Монголия входит в число 50 стран - крупнейших производителей мясных консервов в мире.
      А тушенка для бойца - второй БК hi
  10. Офицер запаса Ранг пользователя
    Офицер запаса
    +2
    Сегодня, 17:11
    Да уж, АлиЭкспресс - страшая сила.
  11. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:20
    А чо за КНДР ни слова , надо было и их приплести.
  12. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:22
    Бессмысленно обсуждать высказывания бессмысленных фэйсов...
  13. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +1
    Сегодня, 17:22
    Kurt campbell forgot to mention the nuclear missiles transferred to Russia from Papua New Guinea. wink
  14. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    0
    Сегодня, 17:50
    Ошибочка... Это нас Глобальный Юг восстановил yes
  15. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 18:25
    Также по мнению заместителя главы Госдепа США, ощутимую поддержку РФ оказали Иран и КНДР.

    Молодцы что оказали, в чем проблема? Зато братья узбеки выступают в привычной подстилкам манере:

    слитые в сеть документы утверждают о предметном интересе американской стороны к советскому вооружению Узбекистана «с целью поддержания партнеров США». В частности речь идет о ЗРК и РСЗО советского производства. Нужно ли говорить, что все будет отправлено на Украину?

    две недели назад была неафишируемая встреча представителей США и Узбекистана на территории последних, где как раз шло обсуждение военно-технического сотрудничества, а спустя некоторое время из Узбекистана вылетало, предположительно, американское грузовое судно.


    Интересно, что при этом г-н Мирзиёев заливал в уши Гаранту, изображая эмоции на "играх будущего"?

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