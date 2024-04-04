Из-за ударов ВС РФ в Харькове была обесточена установка «Источник нейтронов», которую можно использовать для создания ядерного оружия

52
Из-за ударов ВС РФ в Харькове была обесточена установка «Источник нейтронов», которую можно использовать для создания ядерного оружия

После ракетных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в самом Харькове была обесточена ядерная установка «Источник нейтронов». Об этом сообщила украинская инспекция ядерного регулирования.

Как утверждается в сообщении ведомства, система аварийного энергообеспечения начала работать в штатном режиме, были включены аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация находится в норме, сообщили в инспекции ядерного регулирования.



По данным украинской прессы, установка «Источник нейтронов» была создана для проведения научных и прикладных исследований в сфере ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, медицинских радиоизотопов. Между тем, ряд экспертов ранее сообщал, что именно «Источник нейтронов» может использоваться для разработок украинского ядерного оружия.

Таким образом, удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины наносят очевидный ущерб стратегически важным для киевского режима объектам. В частности, от регулярных ударов по энергетическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях страдают предприятия военно-промышленного комплекса Украины, на которых производятся различные виды вооружений, ремонтируется подбитая на линии боевого соприкосновения военная техника.

С другой стороны, если такая установка действительно имеет потенциал для разработки ядерного оружия, то возникает очевидная потребность не просто в ее обесточивании, а в ее уничтожении, чтобы исключить возможность киевского режима проводить подобные исследования в условиях вооруженного конфликта с нашей страной.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    52 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:52
      Ядерное оружие то сделать-как два пальца об асфальт-только источник нейтронов нужен laughing
    2. zxc15682 Ранг пользователя
      zxc15682
      +2
      Сегодня, 16:53
      Статья какой то, высер . am
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 17:44
        Но если все приведенное в заметке правда, то это очень даже чревато серьезными последствиями, если в следующий раз окажется уничтоженной и система аварийного энергообеспечения установки «Источник нейтронов».
        1. zxc15682 Ранг пользователя
          zxc15682
          +1
          Сегодня, 17:46
          Непарьтесь, там же не АЭС
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            0
            Сегодня, 18:01
            Я не парюсь, а просто задаюсь вопросом.

            Ведь установлено, что нейтронное излучение повреждает стволовые клетки мозга намного сильнее, чем гамма-излучение, которое считается самым опасным. Даже относительно низкие дозы нейтронов могут нанести существенный вред для нейронов мозга, которые уже не восстановятся. И опасность нейтронного облучения человека очень велика из-за большого радиуса действия и за счет глубокого проникновения в ткани организма, провоцирующего мутации и патогенные изменения.
            1. zxc15682 Ранг пользователя
              zxc15682
              +1
              Сегодня, 18:03
              Это да если вы суните голову в Ускори́тель заря́женных части́ц такой случай был и человек выжил.
              1. alystan Ранг пользователя
                alystan
                +1
                Сегодня, 18:06
                Мне кажется голову не обязательно туда засовывать, ведь радиус действия у нейтронов практически неограничен. Наверное из-за их высокой проникающей способности.
                1. zxc15682 Ранг пользователя
                  zxc15682
                  0
                  Сегодня, 18:09
                  Пролетят и не заметят.Порожение человека радиацией ,это очень рандомная тема всё зависит от многих факторов.
                  1. alystan Ранг пользователя
                    alystan
                    0
                    Сегодня, 18:13
                    На местных жителях эти пролеты все могут сказаться из-за их продолжительности. А кто слишком близко окажется к источнику, то и от мощности излучения.
                2. zxc15682 Ранг пользователя
                  zxc15682
                  0
                  Сегодня, 18:13
                  Это как с Кароновирусом-19 laughing
                  1. alystan Ранг пользователя
                    alystan
                    0
                    Сегодня, 18:16
                    Наверное даже проще будет. Если верить науке, то стоит только залезть в водоем, обмазаться парафином или завернуться в полиэтилен и все, будешь как "в домике". belay
                    1. zxc15682 Ранг пользователя
                      zxc15682
                      0
                      Сегодня, 18:18
                      Ну кароче всё зависит от дозы и площади тела накоторую подействовала радиация .
                      1. alystan Ранг пользователя
                        alystan
                        0
                        Сегодня, 18:19
                        Это для того, чтобы побольше народу влезло в бассейн?
                        1. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 18:21
                          Кстати это тема! Я даже об этом и не подумал! belay
                        2. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 18:25
                          Источником нейтронов может быть какой небудь медицинский прибор в раковом корпусе.
        2. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 18:50
          Цитата: alystan
          это очень даже чревато серьезными последствиями, если в следующий раз окажется уничтоженной и система аварийного энергообеспечения установки «Источник нейтронов»

          Энергонезависимым источником нейтронов может быть какой-нибудь калифорний, который стоит 27 миллионов долларов за грамм и производится в количестве 50 милиграмм в год. Что сомнительно.
          Всё остальное – это либо ядерные реакции, либо устройства, которые не работаю без источников энергии. Так что, если отрубить электроснабжение, то никакого излучения просто не будет...
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:55
      Знать бы точно что за установка,а то уничтожение её может привести к радиоактивному заражению местности,пусть и локальному,но неизвестно ещё какой мощности в эквиваленте ВВ будет сила взрыва!
      1. zxc15682 Ранг пользователя
        zxc15682
        +3
        Сегодня, 16:59
        Источнику нейтронов нечему взрыватся.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +1
          Сегодня, 17:02
          Там никакой конкретики,источник нейронов тоже источник радиации!
          1. zxc15682 Ранг пользователя
            zxc15682
            0
            Сегодня, 17:12
            Радиация везде, И что там может взорватся?
    4. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 17:04
      ряд экспертов ранее сообщал, что именно «Источник нейтронов» может использоваться для разработок украинского ядерного оружия

      Для наработки оружейного плутония (плутоний-239) прекрасно подходит обычный гражданский ядерный реактор любой АЭС.
      Экспертам привет!
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        0
        Сегодня, 17:11
        Остаётся мелочь - отделить наработанный плутоний от ОЯТ, что-то я не слышал о таких возможностях в/на
      2. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        0
        Сегодня, 17:18
        Цитата: sdivt
        гражданский ядерный реактор

        Реактор, вообще-то, атомный. А так да.
        1. sdivt Ранг пользователя
          sdivt
          +1
          Сегодня, 17:25
          Атомный реактор - просто устоявшееся словосочетание, по сути, что ядерный, что атомный - это одно и то же. Можно привести кучу и аргументов, и контр-аргументов
          Деление ядра, ядерная физика, и т.д.
          1. Практик23354df Ранг пользователя
            Практик23354df
            0
            Сегодня, 17:27
            Цитата: sdivt
            что ядерный, что атомный - это одно и то же.

            Позвольте не согласиться. В атомном реакторе атомы распадаются, а вгипотетическом ядерном ядра атомов сливаются ( ядерный синтез).
            1. zxc15682 Ранг пользователя
              zxc15682
              0
              Сегодня, 17:38
              Термоядерном реакторе -слияние,Управля́емый термоя́дерный си́нтез (УТС) — синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии
              1. Практик23354df Ранг пользователя
                Практик23354df
                0
                Сегодня, 17:40
                Цитата: zxc15682
                Управля́емый термоя́дерный си́нтез (УТС)

                А что, он уже имеет место быть (УТС)?
                1. zxc15682 Ранг пользователя
                  zxc15682
                  0
                  Сегодня, 17:41
                  Нет канечно. Но в бомбе можно.
                  1. Практик23354df Ранг пользователя
                    Практик23354df
                    0
                    Сегодня, 17:43
                    Цитата: zxc15682
                    в бомбе можно.

                    В бомбе не управляемый термоядерный синтез.
                    1. zxc15682 Ранг пользователя
                      zxc15682
                      0
                      Сегодня, 17:44
                      Ну синтез,слияние ядер. laughing
                      1. Практик23354df Ранг пользователя
                        Практик23354df
                        0
                        Сегодня, 17:46
                        Мы сошлись на том, что там и там синтез.
                        1. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 17:47
                          Позвольте не согласиться. В атомном реакторе атомы распадаются, а вгипотетическом ядерном ядра атомов сливаются ( ядерный синтез). я просто поправил
                        2. Практик23354df Ранг пользователя
                          Практик23354df
                          0
                          Сегодня, 17:48
                          Я имел в виду ядерную бомбу и гипотетический ядерный реактор.
                        3. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 17:50
                          ядерную бомба (условно) это распад.А термоядерная(условно) слияние.
                        4. Практик23354df Ранг пользователя
                          Практик23354df
                          0
                          Сегодня, 17:54
                          Цитата: zxc15682
                          ядерную бомба (условно) это распад

                          В ядерной бомбе тоже синтез ядер, но не управляемый.
                        5. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 17:57
                          Ну как вариант древняя американская бомба Толстяк или Малыш.(распад)
                        6. Практик23354df Ранг пользователя
                          Практик23354df
                          0
                          Сегодня, 18:01
                          Цитата: zxc15682
                          как вариант древняя американская бомба

                          Это была атомная бомба.
                        7. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 18:10
                          Ну вот.Это была атомная бомба
                        8. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 18:11
                          А Кузькина Мать?????????????????
                        9. Практик23354df Ранг пользователя
                          Практик23354df
                          0
                          Сегодня, 18:14
                          Цитата: zxc15682
                          А Кузькина Мать?

                          Термоядерная 50 мегатонн.
                        10. zxc15682 Ранг пользователя
                          zxc15682
                          0
                          Сегодня, 18:16
                          Синтез (слияние ядер) wink .......
            2. sdivt Ранг пользователя
              sdivt
              0
              Сегодня, 18:03
              Этого хватит?
              Скан титульного листа учебника
              К сожалению, сейчас не на работе, не могу показать наши нормативные документы, но поверьте, везде черным по белому - ядерный реактор, ядерная установка и пр.
              Даже отдел специальный, ОЯБиН - Отдел Ядерной Безопасности и Надёжности
              1. Практик23354df Ранг пользователя
                Практик23354df
                0
                Сегодня, 18:07
                Спасибо за учебник, если найду прочитаю. Но даже учебник не отменяет тот факт, что ядерного реактора, на данный момент, не существует.
          2. berlaga2005 Ранг пользователя
            berlaga2005
            0
            Сегодня, 17:57
            Атомная и ядерная физика это разные вещи. Для токомаков важнее физика плазмы и ФТТ.
            1. zxc15682 Ранг пользователя
              zxc15682
              0
              Сегодня, 18:05
              И есть варианты что может быть источником нейтронов.
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 17:32
        Но лучше всего подходит РБМК.Он то и создавался на основе реактора для наработки плутония
      4. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 19:13
        Цитата: sdivt
        Для наработки оружейного плутония (плутоний-239) прекрасно подходит обычный гражданский ядерный реактор любой АЭС

        Вообще-то, нет. В обычном гражданском реакторе плутоний образуется, но перегорает в изотопы, которые невозможно использовать в ядрёных бомбах. Поэтому для производства оружейного плутония239 используют специальные реакторы. Иногда такие реакторы вырабатывают энергию, но это побочный эффект, а не основная деятельность...
    5. ПРАВОкатор Ранг пользователя
      ПРАВОкатор
      +3
      Сегодня, 17:07
      Отключили её по аварийной системе из-за падения напряжения.... А вот то что попали по отделению полиции, хвалят весь Харьков.. Говорят-"давно Пора!!!"
    6. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 17:13
      Lateral thinking:

      US & its satellites conducted a false flag in Moscow, in the name of ISIS.
      US failed to create a divide between the islamic world & Russia.
      Russia as well as Mr. Putin handled the situation very well.
      NATO is already embarrased in Ukraine, to coverup this, a nuclear sabotage is possible in Ukraine. A nuclear false flag by NATO in Ukraine is possible. Possibility - NATO may detonate a nuclear device in Ukraine, to blame Russia.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:23
      Из-за ударов ВС РФ в Харькове была обесточена установка «Источник нейтронов», которую можно использовать для создания ядерного оружия
      . Ну да, энергетика во главе всего...
    8. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      -1
      Сегодня, 17:24
      Предлагаете подорвать установку с неизвестным количеством радиоактивных материалов? Потом половина Харькова будет непригодна для проживания лет эдак 200. Хотя потом туда можно отправить в ссылку членов правительства, руководство ГУР, СБУ и прочих, чтоб у них хрен на лбу вырос.
    9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 17:34
      Жаль, что только обесточена. Хорошо бы уничтожить. Или быстрее освобождать от фашистской оккупации , что бы она трудилась на благо России.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»