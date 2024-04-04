Из-за ударов ВС РФ в Харькове была обесточена установка «Источник нейтронов», которую можно использовать для создания ядерного оружия
После ракетных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в самом Харькове была обесточена ядерная установка «Источник нейтронов». Об этом сообщила украинская инспекция ядерного регулирования.
Как утверждается в сообщении ведомства, система аварийного энергообеспечения начала работать в штатном режиме, были включены аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация находится в норме, сообщили в инспекции ядерного регулирования.
По данным украинской прессы, установка «Источник нейтронов» была создана для проведения научных и прикладных исследований в сфере ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, медицинских радиоизотопов. Между тем, ряд экспертов ранее сообщал, что именно «Источник нейтронов» может использоваться для разработок украинского ядерного оружия.
Таким образом, удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины наносят очевидный ущерб стратегически важным для киевского режима объектам. В частности, от регулярных ударов по энергетическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях страдают предприятия военно-промышленного комплекса Украины, на которых производятся различные виды вооружений, ремонтируется подбитая на линии боевого соприкосновения военная техника.
С другой стороны, если такая установка действительно имеет потенциал для разработки ядерного оружия, то возникает очевидная потребность не просто в ее обесточивании, а в ее уничтожении, чтобы исключить возможность киевского режима проводить подобные исследования в условиях вооруженного конфликта с нашей страной.
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