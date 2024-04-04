На Украине отмечается продолжение падения рейтинга Зеленского

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На Украине отмечается продолжение падения рейтинга Зеленского

Согласно результатам социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг", на протяжении прошедших шести месяцев отмечается продолжение стремительного падения рейтинга фактически узурпировавшего власть в стране главы киевского режима Владимира Зеленского.

По информации украинских социологов, тогда как в сентябре прошлого года деятельность главы государства полностью поддерживали 42% респондентов, уже в феврале текущего, 2024 года это значение снизилось почти вдвое - до 22%. Однако, при этом количество опрошенных, ответивших, что "скорее поддерживают" Зеленского, почти не изменилось и составляет около 40%.



Количество противников деятельности главы киевского режима выросло в два раза - с 7% до 15%, а количество граждан, которые "скорее не поддерживают" также выросло с 9% до 18%.

Таким образом, даже исходя из украинских официальных социологических данных, которые явно значительно искажают действительное положение дел и являются манипулятивными в рамках обслуживания интересов киевского режима, на Украине продолжает наблюдаться устойчивая тенденция к падению рейтинга Зеленского. Если два года назад Зеленского полностью поддерживали 74% населения, то в феврале 2023 года этот показатель составлял уже 58%, а в 2024 году - 22%.

Вследствие продолжающегося снижения поддержки главы киевского режима внутри страны и обнуления легитимности Зеленского возможно возникновение политической нестабильности на подконтрольных Киеву территориях.
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    17 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 17:50
      А зачем ему рейтинг? Муки вдует-нюхнёт - и хорошоооо станет....
      Сразу идея насчёт очередного мясного штурма придёт. Хорошо бы ещё додумался его в первых рядах возглавить.....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 17:56
        Если два года назад Зеленского полностью поддерживали 74% населения, то в феврале 2023 года этот показатель составлял уже 58%, а в 2024 году - 22%.

        Да по хрену на все эти опросы и рейтинги... На Окраине оно как, пока шины на Майдане не жгут , палаток не ставят и с протестами не выходят - значит одобряют... Заварили кашу, вот пусть и хлебают...(всё что сейчас на Украине происходит...) Может они любят погорячее и им всё это нравится...??? am
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 19:25
          Наркоша отправляет их на мясо,а они еще и рейтинги ему делают?.. Странный народец. Теперь,я понимаю зачем они кастрюли на голову надевали. От отсутствия мозгов.
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +1
        Сегодня, 18:15
        Цитата: Nexcom
        А зачем ему рейтинг? Муки вдует-нюхнёт - и хорошоооо станет...

        Тоже сразу про это подумал ..)))) Ну а если серьезно ,то там англосаксы правят и им плевать на все и рейтинги тоже ..Пока Зе им нужен ,он будет ,а нет там отравят передоз и т.д.
    2. Виталий161 Ранг пользователя
      Виталий161
      +2
      Сегодня, 17:55
      Так вроде ж рейтинг Зе был у плинтуса, там падать то куда? под плинтус шоль? так его бы уже армия его же и грохнула тогда...
      1. spectr Ранг пользователя
        spectr
        +1
        Сегодня, 18:05
        Ну дык... зря что ли Зеленский Сырского поставил. Как раз для того, чтоб армия его не грохнула. А вот сейчас тылы наполнятся европейскими войсками, а всех его бойцов переместят на передовую, где они полягут и глядишь не станет президента Зеленского. А уж где он будет находиться, на Канарах или в гробу, старшие товарищи из НАТО решат.
      2. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +1
        Сегодня, 18:06
        Скоро нам будут рассказывать что Зе-рейтинг преодолел отметку ноль и начал расти... но со знаком минус. laughing
    3. Hwostatij Ранг пользователя
      Hwostatij
      +1
      Сегодня, 18:00
      Какой смысл в рейтингах, если выборов не планируется? Жрите, что дают и не морщитесь.
    4. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 18:01
      а что ..наркоман рассчитывал на поднятие рейтинга после покупки хаты у КАРЛика ушастого за 20.000.000 фунтов?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:06
        Да чхать Зеля хотел на свой народ и на рейтинг....
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +1
          Сегодня, 18:17
          Цитата: Nexcom
          Да чхать Зеля хотел на свой народ и на рейтинг....

          Он недавно виллу короля в Англии прикупил ..! Готовится к перемещению
    5. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 18:09
      Какое уважение может быть к украинцам, которых на убой отправляет клоун - еврей в угоду англосаксам!!??
    6. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:14
      На Украине отмечается продолжение падения рейтинга Зеленского
      а нам с этого холодно или жарко?!!
      может он от падения рейтинга капитуляцию подпишет?!
      чего ерунду писать ну упал и упал, хотя по мен так лучше бы у них все мосты упали
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:29
      А зелебобик "слушает" и жрёт, без остановки, без тормозов...
      Ничего на свете не меняется, среди таких и для таких.
    8. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +1
      Сегодня, 18:34
      И что нам с этой информацией делать?
      Как мы ею воспользуемся?
      У нас есть подходящая кандидатура на его место? Если нет, тогда чем занималось наше внешнеполитическое ведомство? Почему в президентские кресла садятся выпускники Сороса, а где наши?
    9. Комментарий был удален.
    10. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 18:48
      Я думаю ни 1 ухилист в опросе не участвовал laughing
    11. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 19:08
      Автор манипулирует цифрами. Из приведенных данных видно, что за Зеленского 62 процента, против 33. Никакой сенсации.

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