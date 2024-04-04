На Украине отмечается продолжение падения рейтинга Зеленского
Согласно результатам социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг", на протяжении прошедших шести месяцев отмечается продолжение стремительного падения рейтинга фактически узурпировавшего власть в стране главы киевского режима Владимира Зеленского.
По информации украинских социологов, тогда как в сентябре прошлого года деятельность главы государства полностью поддерживали 42% респондентов, уже в феврале текущего, 2024 года это значение снизилось почти вдвое - до 22%. Однако, при этом количество опрошенных, ответивших, что "скорее поддерживают" Зеленского, почти не изменилось и составляет около 40%.
Количество противников деятельности главы киевского режима выросло в два раза - с 7% до 15%, а количество граждан, которые "скорее не поддерживают" также выросло с 9% до 18%.
Таким образом, даже исходя из украинских официальных социологических данных, которые явно значительно искажают действительное положение дел и являются манипулятивными в рамках обслуживания интересов киевского режима, на Украине продолжает наблюдаться устойчивая тенденция к падению рейтинга Зеленского. Если два года назад Зеленского полностью поддерживали 74% населения, то в феврале 2023 года этот показатель составлял уже 58%, а в 2024 году - 22%.
Вследствие продолжающегося снижения поддержки главы киевского режима внутри страны и обнуления легитимности Зеленского возможно возникновение политической нестабильности на подконтрольных Киеву территориях.
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