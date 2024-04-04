Макрон: Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле»

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Макрон: Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле»

Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле». Она может быть очень полезна российским правоохранительным органам.

О наличии таких данных сообщил французский лидер Эммануэль Макрон на торжественном мероприятии, посвященном открытию центра водных видов спорта в окрестностях Парижа.

Глава европейского государства сделал такое заявление, комментируя недавнюю телефонную беседу министров обороны России и Франции – Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.

Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта

- сказал Эммануэль Макрон.

На данный момент правоохранители России ведут активную работу по выявлению и задержанию всех, кто причастен к организации и осуществлению теракта в «Крокусе». Так, недавно в Москве, Омске и Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали несколько российских и зарубежных граждан. Эти лица финансировали террористическую деятельность и вербовали кадры для ее ведения.

Трагические события, о которых идет речь, произошли 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Несколько человек в камуфляжной одежде ворвались в помещение, открыв огонь по людям и поджигая здание. Согласно информации МЧС, там погибли 144 человека.
  • https://www.elysee.fr/
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30 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +12
    Сегодня, 17:35
    От Макрона для меня нужна только одна информация у него жёна - переделанный мужчина? Остальное не интересно.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 17:37
      А может наоборот - Макрон переделанная женщина ? lol
      А так - да хрен (это растение такое) их извращенцев разберёшь....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 17:40
        Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле». Она может быть очень полезна российским правоохранительным органам.

        Пять стадий принятия неизбежного - отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие...
        Ну вот... Макрон уже перешёл на стадию торга... Ещё немного и он признает, что погорячился и что был неправ... Какие же они всё таки лживые и продажные... Аж противно!!!
      2. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +5
        Сегодня, 17:42
        Как тут не вспомнить фразу из "Брата" - да ... они все
    2. Shelest2000 Ранг пользователя
      Shelest2000
      +2
      Сегодня, 18:26
      Где-то читал, как предположение, что его старушка - фиктивная жена , просто прикрытие для Макарона, т.к. сам он гомосек. А т.к. гомосек вряд ли смог пройти на политический олимп Франции лет 10 назад, то провернули прикрытие с якобы любовью к своей учительнице.
      Думаю,что не безосновательно если вспомнить, что Макарон назначил премьером Франции открытого гомосека Габриэля Атталя, а тот "назначил на один из ключевых постов — главы МИД республики — своего бывшего гражданского «мужа» Стефана Сежурне, который является главой президентской партии «Возрождение», и депутатом Европарламента."
      Во Франции власть захватили гомосеки! laughing
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:29
        Вчера в Ля Фигаро.Саркози - о Габриэле Аттале я в нём вижу большой потенциал к президенству.Они там все что-ли на этом помешались.
        1. Shelest2000 Ранг пользователя
          Shelest2000
          +2
          Сегодня, 18:38
          На французском телевидении премьер-министра страны Габриэля Атталя назвали Габриэлем Аналом . Та еще оговорочка lol
          https://dzen.ru/b/Zg7DEjNhXTo9pFyh
    3. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 18:35
      вчера я ошибся , двух дней не прошло как кочет-некрофил начал кукарекать. вроде бы уже и немцы подтвердили, что беседа была в грубых тонах, собственно шойгу прямо намекнул у кого в первую очередь могут возникнуть серьезные трудности в случае ввода в 404 французского сапога. интересная лягушачья психология, вроде был послан, но продолжает заявлять о какой-то ценной информации. разберемся без помощи этой перхоти
    4. Mister X Ранг пользователя
      Mister X
      0
      Сегодня, 18:52
      у него жёна - переделанный мужчина?

      Нет, не успели wink
      Тока переодетый
  2. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 17:39
    ... Я вам посылку принес, но я ее вам не отдам, так как у вас документов нет... (с). Примерно так звучит заявление микрона. Надеюсь, что и без их очень сомнительной "помощи", наши спецслужбы разберутся - кто, когда, сколько и кому. Ну и выдадут всем сестрам по серьгам.
    1. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 17:57
      Ну и выдадут всем сестрам по серьгам.

      Подозреваю что самой старшей из них, как обычно не достанется из за большой любви к ней laughing
  3. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 17:39
    Ну и что теперь нам перед Макроном белый половик расстелить. А можно ли верить хоть одному вашему слову. Вы их уже столько наговорили, а потом сами признаётесь, что и не думали про их исполнение. Ну и как эти недоумки оценивают важность своей информации с нашей точки зрения. feel
  4. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 17:45
    На кого рассчитан этот кривой ход хромоногой лошадью? Вся их ценная инфа сводится к оправданию укропа.
  5. aleks.29ru Ранг пользователя
    aleks.29ru
    +2
    Сегодня, 17:46
    До теракта знал или уже после?
    1. Hoc vince Ранг пользователя
      Hoc vince
      0
      Сегодня, 18:14
      "До теракта знал или уже после?"
      У трех вновь задержанных"таксистов" по делу "Крокуса" был французский "шенген" в паспортах. Что это за таксисты, которые разъезжают по маршруту Турция - Молдавия - Армения - Франция?
  6. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +1
    Сегодня, 17:47
    Министр обороны говорит, что у него нет никаких данных по теракту в «Крокус Сити Холле», а у Макрона вдруг ценная информация об организаторах теракта нарисовалась и это, думаю, точно не украина. Что-то его "несёт" последнее. С Зелей на пару на дурь подсел что-ли? what
  7. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 17:57
    Можно,практически,со 100% уверенностью предсказать,что Микрон хочет озвучить....кто там на днях приезжал из америки хвоста Макрону подкрутить?
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:04
    "Ценная информация" это то что украинцы тут нипричем? lol
  9. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    0
    Сегодня, 18:07
    Конечно располагает - кто бы сомневался. Как раз по линии британских партнёров из НАТО..
  10. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 18:09
    Ну вот, упомянули всуе Макрона, как он тут же напомнил о себе.
    И все преподнес в контексте предстоящих ОИ.
  11. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 18:14
    Quoi !?
    Les "Pieds Nichelés" , pardon , les faux-époux Turenge sont encore impliqués !? (sarcasme !)
  12. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +1
    Сегодня, 18:16
    Истинные французы - потомки непокорных галлов остались только на страницах учебников по истории и в их мифах. Сегодня, - это трусливая нация, от упоминания которой останутся только исторические здания. Негры, арабы - вот истинные хозяева завтрашней европы.
  13. Neo-9947 Ранг пользователя
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 18:27
    А зачем нам мнение Макрона, ранее не судимого?
    Да не пошел бы он к нехорошей бабушке, надо будет - его вызовут.
  14. al3x Ранг пользователя
    al3x
    0
    Сегодня, 18:28
    В дупу себе заколоти эту информацию, телефонистка натовская.
  15. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 18:34
    Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле» ... сообщил французский лидер Эммануэль Макрон

    То войска вна Украину собирается послать, то ценной информацией поделиться.
    Исключительный мастер политического тверка...
  16. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    0
    Сегодня, 18:37
    Макрон опять пиарится на крови выродок носатый ..Достал падла
  17. ugos Ранг пользователя
    ugos
    0
    Сегодня, 18:43
    Это он к Путину на разговор напрашивается, а то он уже год дозвонится не может, трубку не берут, как его номер высветится, сбрасывают.
  18. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:53
    Чтото я сильно в важности инфы от французов сомневаюсь, но вот в попытке пустить в тупиковую ветку или вообще примазатся к успехам расследования со словами,это по нашей наводке сработали а теперь давайте благодарите нас, в этом сомнений нет. Да и зачем французам нам помогать?
  19. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:12
    Если на западе что то говорят значит надо это перевернуть наоборот и будет правда.
  20. Antimondialiste Ранг пользователя
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 19:15
    У Трампа есть досье на Жана-Мишеля Макрона. У Путина тоже должен быть такой, возможно, тот, который он подарил Такеру Карлсону. Если франко-израильская разведка что-то и знает, так это то, что они организаторы, потому что в целом они ничего не знают. Они пытаются защитить себя, обвиняя ИГИЛ, но мы знаем, что евреи создали ИГИЛ.

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