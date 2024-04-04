Макрон: Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле»
Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле». Она может быть очень полезна российским правоохранительным органам.
О наличии таких данных сообщил французский лидер Эммануэль Макрон на торжественном мероприятии, посвященном открытию центра водных видов спорта в окрестностях Парижа.
Глава европейского государства сделал такое заявление, комментируя недавнюю телефонную беседу министров обороны России и Франции – Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.
- сказал Эммануэль Макрон.
На данный момент правоохранители России ведут активную работу по выявлению и задержанию всех, кто причастен к организации и осуществлению теракта в «Крокусе». Так, недавно в Москве, Омске и Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали несколько российских и зарубежных граждан. Эти лица финансировали террористическую деятельность и вербовали кадры для ее ведения.
Трагические события, о которых идет речь, произошли 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Несколько человек в камуфляжной одежде ворвались в помещение, открыв огонь по людям и поджигая здание. Согласно информации МЧС, там погибли 144 человека.
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