Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта

Франция располагает ценной информацией об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле». Она может быть очень полезна российским правоохранительным органам.О наличии таких данных сообщил французский лидер Эммануэль Макрон на торжественном мероприятии, посвященном открытию центра водных видов спорта в окрестностях Парижа.Глава европейского государства сделал такое заявление, комментируя недавнюю телефонную беседу министров обороны России и Франции – Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.- сказал Эммануэль Макрон.На данный момент правоохранители России ведут активную работу по выявлению и задержанию всех, кто причастен к организации и осуществлению теракта в «Крокусе». Так, недавно в Москве, Омске и Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали несколько российских и зарубежных граждан. Эти лица финансировали террористическую деятельность и вербовали кадры для ее ведения.Трагические события, о которых идет речь, произошли 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Несколько человек в камуфляжной одежде ворвались в помещение, открыв огонь по людям и поджигая здание. Согласно информации МЧС, там погибли 144 человека.