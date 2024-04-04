Управляющий Арменией - лжец космического масштаба. Он оклеветал меня, я, якобы, отправлял ему письма по каким-то бытовым вопросам. Мой руководитель аппарата сразу это опроверг и потребовал опубликовать упомянутые письма

Приход к власти в Армении Никола Пашиняна стал катастрофой для армянского народа. Об этом заявил бывший президент Армении Серж Саргсян, характеризуя политику премьер-министра республики.Третий глава армянского государства перечислил последствия нахождения Пашиняна у власти – это и исход армян из Нагорного Карабаха, и капитуляция этой республики, и унизительное положение, в котором оказалась Армения. Но все эти проблемы – лишь следствие главной катастрофы, которой Саргсян называет утверждение Пашиняна у власти.- дал нелестную оценку главе правительства бывший президент страны.Ранее Пашинян заявил, что Серж Саргсян будто бы не предупреждал его о существующей угрозе военной эскалации. Однако бывший президент заявил, что несколько раз предупреждал о таком риске.Как известно, ранее Пашинян пытался лавировать между Россией и Западом, рассчитывая получить выгоду от такой политики. Но в последнее время он стал демонстрировать открыто прозападную позицию, что проявилось в замораживании участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в постоянных нападках на Россию с упреками в том, что Москва не обеспечила безопасность Карабаха и не предотвратила действия Азербайджана, якобы не способна защитить Армению, и так далее.