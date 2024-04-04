«Лжец космического масштаба»: экс-президент Армении дал нелестную оценку премьер-министру Пашиняну

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«Лжец космического масштаба»: экс-президент Армении дал нелестную оценку премьер-министру Пашиняну

Приход к власти в Армении Никола Пашиняна стал катастрофой для армянского народа. Об этом заявил бывший президент Армении Серж Саргсян, характеризуя политику премьер-министра республики.

Третий глава армянского государства перечислил последствия нахождения Пашиняна у власти – это и исход армян из Нагорного Карабаха, и капитуляция этой республики, и унизительное положение, в котором оказалась Армения. Но все эти проблемы – лишь следствие главной катастрофы, которой Саргсян называет утверждение Пашиняна у власти.

Управляющий Арменией - лжец космического масштаба. Он оклеветал меня, я, якобы, отправлял ему письма по каким-то бытовым вопросам. Мой руководитель аппарата сразу это опроверг и потребовал опубликовать упомянутые письма

- дал нелестную оценку главе правительства бывший президент страны.

Ранее Пашинян заявил, что Серж Саргсян будто бы не предупреждал его о существующей угрозе военной эскалации. Однако бывший президент заявил, что несколько раз предупреждал о таком риске.

Как известно, ранее Пашинян пытался лавировать между Россией и Западом, рассчитывая получить выгоду от такой политики. Но в последнее время он стал демонстрировать открыто прозападную позицию, что проявилось в замораживании участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в постоянных нападках на Россию с упреками в том, что Москва не обеспечила безопасность Карабаха и не предотвратила действия Азербайджана, якобы не способна защитить Армению, и так далее.
  • kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 17:43
    Эти два армянина стоят друг друга.Чей Арцах?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 17:48
      «Лжец космического масштаба»: экс-президент Армении дал нелестную оценку премьер-министру Пашиняну
      Саргсян, если ты всё это знал, что же ты так безвольно всю Армению Пашиняну сдал...??? А он уже сдал всё остальное... В общем, сидеть вам на суде истории на одной скамейке вместе... am
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: dmi.pris1
      Эти два армянина стоят друг друга.Чей Арцах?

      Так и есть Оба жулики те еще ,но Пашинян всех превзошел ..При нем чую Армения вообще исчезнет
  2. ПРАВОкатор Ранг пользователя
    ПРАВОкатор
    +3
    Сегодня, 17:46
    На срочке я нас было около 40... А национальностей 12... Больше всего понравился конфликт армянина и азербайджанца... Разбудили бурята Бато... В общем конфликт закрыли до дембеля laughing
  3. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 17:46
    Да , самое главное как он оценивает свою Армению с точки зрения логистики. Надеется с Турками замириться, так замирится поделиться Армения между Турцией и Азербайджаном, только Армении не будет.
    1. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 18:42
      лучше бы армении раньше не стало am
      а Карабахе до сих пор жили коренные жители...
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:47
    Приход к власти в Армении Никола Пашиняна стал катастрофой для армянского народа.
    . Вопрос... оно само пришло или за него скакали, по своему, что есть один такой же фиг.
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:17
    Что же вы позволили выйти на свободу, а потом еще терпели его столько времени?

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