Военкоры: Найденные у боевиков ВСУ препараты указывают на возможность применения противником отравляющих веществ

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Военкоры: Найденные у боевиков ВСУ препараты указывают на возможность применения противником отравляющих веществ

Не в силах сдержать наступление российской армии, украинские националисты, похоже, намереваются применить против наших военных запрещенные международными конвенциями боевые отравляющие вещества (БОВ), в том числе газы. К такому предположению приходят авторы телеграм-канала «Архангел Спецназа» с учетом найденных нашими бойцами препаратов у ликвидированных боевиков 73-го морского центра Сил спецопераций (МЦССО) ВСУ.

Силы спецопераций Украины — отдельный род войск, входящий в состав ВСУ. Его бойцы обучаются у инструкторов из стран НАТО, считаются наиболее подготовленными и фактически подчиняются американским советникам.



Накануне ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по месту дислокации боевиков ССО Вооруженных сил Украины в городе Глухов Сумской области. В конце февраля сообщалось, что спецназ Балтфлота ВМФ РФ пресек попытку высадки десанта боевиков 73-го МЦССО на Тендровскую косу в Херсонской области. Тогда балтийцы ликвидировали 20 нацистов, взяли одного пленного и захватили четыре лодки.

В частности, пишет ТГ-канал, у боевиков этого подразделения обнаружен атропин, который оказывает наркотическое воздействие. На Украине этот препарат разрешен для лечения психических заболеваний с 2017 года. Он может использоваться в качестве транквилизатора, но эффект от его применения сомнителен, так как препарат вызывает галлюцинации и бесполезен в бою.

Гораздо более интересна другая находка, а именно антидот (противоядие), применяемое при химических отравлениях. Данный препарат подавляет депрессию и чувство страха, одновременно является мощным обезболивающим средством. Все препараты произведены недавно в Польше.

Возникает вопрос, зачем боевикам элитного подразделения ВСУ потребовались средства, которые помогут предотвратить интоксикацию организма? Не исключено, что противник готовится применить БОВ против ВС РФ, считают военкоры.

Массовое применение газообразных отравляющих веществ перед наступлениями происходило в Первой мировой войне. Однако тогда были нередкими случаи, когда ветер менял направление и наступающая армия сама становилась жертвой применяемого газа. Для нейтрализации воздействия БОВ и нужны эти польские препараты, полагают военкоры, призывая российских военных не пренебрегать средствами индивидуальной химзащиты.

Впрочем, судя по описанию воздействия антидота, от отравления БОВ укронацистов в случае чего он не спасет. Единственное, что задыхаться «собственными газами» они будут с широкой улыбкой и без болезненных ощущений.

  • https://nara.getarchive.net/ru/media/tear-gas-is-used
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20 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    0
    Сегодня, 17:53
    Ну ежели так то не мы применили оружие массового поражения. Тогда кто не спрятался мы не виноваты.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 18:02
      Найденные у боевиков ВСУ препараты указывают на возможность применения противником отравляющих веществ

      Да все эти ОВ скаклы из ВСУ давно уже как наркоту потребляют... Они уже на них почти не действуют и им необходимо что-то позабористее... Ну а это только ФАБы... am
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 18:18
        Да все эти ОВ скаклы из ВСУ давно уже как наркоту потребляют..

        А потом удивляются, почему не уходят, не отступают... Обширяются и сидят...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 18:26
          А потом удивляются, почему не уходят, не отступают... Обширяются и сидят...

          Они уже давно на этой дряни сидят... Украина по детской наркомании уже лет двадцать первое место в мире держит... Так что детки эти подросли (которые не сгинули...), но как ширялись, так и ширяются... В России всё таки в основном для поднятия духа предпочитают лучше выпить, а на Украине для многих спиртное давно уже не вставляет...
  2. Гнусный скептик Ранг пользователя
    Гнусный скептик
    +2
    Сегодня, 17:58
    Возникает вопрос, зачем боевикам элитного подразделения ВСУ потребовались средства, которые помогут предотвратить интоксикацию организма? Не исключено, что противник готовится применить БОВ против ВС РФ, считают военкоры.

    Ох-хо-хо
    Цитата: перед этим
    Гораздо более интересна другая находка, а именно антидот (противоядие), применяемое при химических отравлениях. Данный препарат подавляет депрессию и чувство страха, одновременно является мощным обезболивающим средством.

    Тут новости по какому принципу делают? Каждый в редакции по предложению сбрасывается? Как еще понять почему авторы новости удивляются тому, что сами поясняют.
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 17:58
    Так,а в наших то,советских аптечках..Оранжевых таких..Тоже атропин был в шприц-тюбике.Антидот.Ну,тогда была вероятность применения какой нибудь гадости.
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 18:05
      Промедол там, в шприц-тюбике.
      1. Normann Ранг пользователя
        Normann
        +2
        Сегодня, 18:16
        А тарен к тоблетках, суть не изменилась...
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 18:16
        Да,ошибся.Давно это было.Атропин-тарен там был в таблетках.Нас предупреждали,что бы не жрали это без крайней надобности.
      3. geor.tcherniaev Ранг пользователя
        geor.tcherniaev
        +1
        Сегодня, 18:21
        А от отравления фосфоорганическими отравляющими веществами был Тарен. В таблетках. Капсулы красного цвета. Является психотропным препаратом. Сейчас в аптечках более безопасный аналог. Тарен кстати вроде в Украине производили во времена СССР.
      4. ShDE Ранг пользователя
        ShDE
        +2
        Сегодня, 18:29
        Два тюбика предусматривалось: афин - антидот фосфорорганич отравл.в-в и промедол - обезболив. Колпачками отличались
      5. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 18:55
        Комплектация аптечки индивидуальной АИ-1
        Секция № 1: 2 шприц-тюбика со средством при отравлении ФОВ — с красным колпачком (афин 1,0 или будаксим 2,0).
        Секция № 2: шприц-тюбик с противоболевым средством — промедол в шприц-тюбике с бесцветным колпачком (1 мл 2 % раствора промедола или омнопон). В аптечку не вложен, выдаётся по специальному решению....
  4. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    +3
    Сегодня, 18:08
    Кто нибудь удивится ,если укронацики применят ОВ ? Я не удивлюсь ...Даже Гитлер этого не сделал
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 18:21
      Даже Гитлер этого не сделал

      Ну как - то фраза звучит не очень, конечно... А так как по мне, украинский национализм, гораздо более омерзительный чем немецкий...
    2. ShDE Ранг пользователя
      ShDE
      +1
      Сегодня, 18:31
      Сначала завезут противогазы и озк. Антидот без противогаза.... аттракцион!
  5. Normann Ранг пользователя
    Normann
    +3
    Сегодня, 18:20
    Что за очередная чушь? Это только одно из множества вариантов применения атропина, это как назвать кровеостанавливающий жгут средством для удушения противника, а холодец приготовленный местными жителями - биологическим оружием...
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 18:36
    У них там "нафтизинки" и покруче есть... просто в открытом доступ инфа блокируется в т.ч. с нашей стороны
  7. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:00
    а именно антидот (противоядие), применяемое при химических отравлениях. Данный препарат подавляет депрессию и чувство страха, одновременно является мощным обезболивающим средством.
    А если он еще и контрацептив, то цены ему нет. А в АИ 2 был тарен как антидот против фосфорорганических отравляющих веществ, но он давал определенный наркотический эффект, поэтому его из аптечек изымали и промедол в шприц тюбиках тоже. По крайней мере у нас в части. Если это кстати, то в качестве противовспенивающего эффекта в легких при поражении ОВ удушающего типа действия, например фосген, крайне рекомендовалось вдыхать пары алкоголя лучше всего спирта. Но нам его тоже не выдавали. Ха ха. Хотя моя часть была постоянной боевой готовности ПВО.
  8. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    0
    Сегодня, 19:06
    Не давно прошла новость о ликвидации польского генерала и там же указывалось и о других поляках погибших в результате удара.Среди прочих был и военнослужащий войск РХБЗ Польши.
  9. Hellcos Ранг пользователя
    Hellcos
    0
    Сегодня, 19:23
    обнаружен атропин, который оказывает наркотическое воздействие. На Украине этот препарат разрешен для лечения психических заболеваний с 2017 года. Он может использоваться в качестве транквилизатора, но эффект от его применения сомнителен, так как препарат вызывает галлюцинации и бесполезен в бою.


    Автор, это у тебя галлюцинации. Какую-то ахинею придумал. Атропин и у нас применяется, а сферы его применения широки: и в хирургии, и в гастроэнтерологии, и в психиатрии, и при отравлении солями тяжелых металлов. А в больших дозировках способен оказать возбуждающее действие на нервную систему, так что в бою может быть полезен

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