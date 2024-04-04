Военкоры: Найденные у боевиков ВСУ препараты указывают на возможность применения противником отравляющих веществ
Не в силах сдержать наступление российской армии, украинские националисты, похоже, намереваются применить против наших военных запрещенные международными конвенциями боевые отравляющие вещества (БОВ), в том числе газы. К такому предположению приходят авторы телеграм-канала «Архангел Спецназа» с учетом найденных нашими бойцами препаратов у ликвидированных боевиков 73-го морского центра Сил спецопераций (МЦССО) ВСУ.
Силы спецопераций Украины — отдельный род войск, входящий в состав ВСУ. Его бойцы обучаются у инструкторов из стран НАТО, считаются наиболее подготовленными и фактически подчиняются американским советникам.
Накануне ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по месту дислокации боевиков ССО Вооруженных сил Украины в городе Глухов Сумской области. В конце февраля сообщалось, что спецназ Балтфлота ВМФ РФ пресек попытку высадки десанта боевиков 73-го МЦССО на Тендровскую косу в Херсонской области. Тогда балтийцы ликвидировали 20 нацистов, взяли одного пленного и захватили четыре лодки.
В частности, пишет ТГ-канал, у боевиков этого подразделения обнаружен атропин, который оказывает наркотическое воздействие. На Украине этот препарат разрешен для лечения психических заболеваний с 2017 года. Он может использоваться в качестве транквилизатора, но эффект от его применения сомнителен, так как препарат вызывает галлюцинации и бесполезен в бою.
Гораздо более интересна другая находка, а именно антидот (противоядие), применяемое при химических отравлениях. Данный препарат подавляет депрессию и чувство страха, одновременно является мощным обезболивающим средством. Все препараты произведены недавно в Польше.
Возникает вопрос, зачем боевикам элитного подразделения ВСУ потребовались средства, которые помогут предотвратить интоксикацию организма? Не исключено, что противник готовится применить БОВ против ВС РФ, считают военкоры.
Массовое применение газообразных отравляющих веществ перед наступлениями происходило в Первой мировой войне. Однако тогда были нередкими случаи, когда ветер менял направление и наступающая армия сама становилась жертвой применяемого газа. Для нейтрализации воздействия БОВ и нужны эти польские препараты, полагают военкоры, призывая российских военных не пренебрегать средствами индивидуальной химзащиты.
Впрочем, судя по описанию воздействия антидота, от отравления БОВ укронацистов в случае чего он не спасет. Единственное, что задыхаться «собственными газами» они будут с широкой улыбкой и без болезненных ощущений.
- https://nara.getarchive.net/ru/media/tear-gas-is-used
Информация