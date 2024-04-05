Премьер-министр Словакии: Если мы считаем нарушением международного права нападение на Украину, то такое же нарушение - нападение на Ирак

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Премьер-министр Словакии: Если мы считаем нарушением международного права нападение на Украину, то такое же нарушение - нападение на Ирак

Чешское интернет-издание Denik опубликовало на своих страницах интервью со словацким премьером Робертом Фицо.

В самом начале своего интервью лидер словацких социал-демократов Роберт Фицо на вопрос чешского журналиста, считает ли он Россию агрессором, ответил:



Если кто-то грубо нарушает международное право, то это касается не только Украины, я думаю, что международное право было грубо нарушено и в Ираке, мы также можем использовать термин агрессор. Украина нуждается в помощи. Военная помощь, гражданская помощь, мирные переговоры... И здесь у нас с чехами разные мнения. Я не верю в военное решение.

Далее Роберту Фицо задали вопрос, который, как бы обвинял нынешнее руководство Словакии в бездействии по отношению к помощи Украине. Здесь журналист имел ввиду то, что Братислава не стремится помогать поставками оружия Киевскому режиму в отличие от соседки-Праги. При этом оппонент Фицо намекнул, что если бы все остальные европейские страны вели себя как Словакия – то Киеву уже давно пришлось бы капитулировать.

На это премьер-министр Словакии ответил:

Я не позволю себе обвинять страны, которые полны решимости помогать Украине в военном отношении. Я никогда не говорил, что чехи, или не знаю кто, плохие только потому, что посылают оружие на Украину. Если кто-то считает, что военное решение – это хорошо, я не могу помешать ему сделать это. Но я суверенный словацкий политик, я представляю суверенное словацкое правительство, и мы не верим в военное решение. Но мы хотим помочь Украине. И я надеюсь, что хорошим доказательством этой помощи станет совместное заседание правительств Словакии и Украины 11 апреля в Михаловцах.

Далее разговор зашёл о якобы некой возможности нападения России на Словакию. На это словацкий политик без размышлений ответил отрицательно. Такие фантазии, по его словам, граничат с абсурдом. Как минимум в том смысле, что Москва не будет нападать на государство-члена НАТО. При этом, как подчеркнул Роберт Фицо, его правительство, в отличии от предыдущего, которое поставило Киеву оружия почто на 800 млн евро, не хочет участвовать в вооружении Киева не потому, что опасается Россию, а исключительно потому, что видит окончание конфликта только за столом переговоров.
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    3 комментария
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:41
      Ну хоть этот более-менее разумно ситуацию с Окраиной воспринимает....
      Не все там, получается, крышей поехали....
    2. Aleprok Ранг пользователя
      Aleprok
      0
      Сегодня, 07:45
      Фицо хорошо и много говорит, но если его начнут по-настоящему "нагибать" владельцы мировых денег, то он "прогнётся" 100%
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:47
      Премьер-министр Словакии: Если мы считаем нарушением международного права нападение на Украину, то такое же нарушение - нападение на Ирак
      . Скажем так... международное право давно пофиг! Всегда существовало только одно гарантированно право, ПРАВО СИЛЬНОГО!!!
      А скилетов в шкафах есть У ВСЕХ... у кого то больше, у кого то меньше, вот и вся разница.

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