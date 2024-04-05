Премьер-министр Словакии: Если мы считаем нарушением международного права нападение на Украину, то такое же нарушение - нападение на Ирак

Если кто-то грубо нарушает международное право, то это касается не только Украины, я думаю, что международное право было грубо нарушено и в Ираке, мы также можем использовать термин агрессор. Украина нуждается в помощи. Военная помощь, гражданская помощь, мирные переговоры... И здесь у нас с чехами разные мнения. Я не верю в военное решение.

Я не позволю себе обвинять страны, которые полны решимости помогать Украине в военном отношении. Я никогда не говорил, что чехи, или не знаю кто, плохие только потому, что посылают оружие на Украину. Если кто-то считает, что военное решение – это хорошо, я не могу помешать ему сделать это. Но я суверенный словацкий политик, я представляю суверенное словацкое правительство, и мы не верим в военное решение. Но мы хотим помочь Украине. И я надеюсь, что хорошим доказательством этой помощи станет совместное заседание правительств Словакии и Украины 11 апреля в Михаловцах.