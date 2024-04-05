Премьер-министр Словакии: Если мы считаем нарушением международного права нападение на Украину, то такое же нарушение - нападение на Ирак
Чешское интернет-издание Denik опубликовало на своих страницах интервью со словацким премьером Робертом Фицо.
В самом начале своего интервью лидер словацких социал-демократов Роберт Фицо на вопрос чешского журналиста, считает ли он Россию агрессором, ответил:
Далее Роберту Фицо задали вопрос, который, как бы обвинял нынешнее руководство Словакии в бездействии по отношению к помощи Украине. Здесь журналист имел ввиду то, что Братислава не стремится помогать поставками оружия Киевскому режиму в отличие от соседки-Праги. При этом оппонент Фицо намекнул, что если бы все остальные европейские страны вели себя как Словакия – то Киеву уже давно пришлось бы капитулировать.
На это премьер-министр Словакии ответил:
Далее разговор зашёл о якобы некой возможности нападения России на Словакию. На это словацкий политик без размышлений ответил отрицательно. Такие фантазии, по его словам, граничат с абсурдом. Как минимум в том смысле, что Москва не будет нападать на государство-члена НАТО. При этом, как подчеркнул Роберт Фицо, его правительство, в отличии от предыдущего, которое поставило Киеву оружия почто на 800 млн евро, не хочет участвовать в вооружении Киева не потому, что опасается Россию, а исключительно потому, что видит окончание конфликта только за столом переговоров.
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