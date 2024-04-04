Израильская пресса: ЦАХАЛ готовится к возможным ответным ударам со стороны Ирана

Израильская армия готовится к отражению возможных ответных ударов со стороны Ирана после ракетной атаки на иранское консульство в столице Сирии Дамаске.Как сообщает местный телеканал i24 News со ссылкой на неназванного израильского чиновника, подготовка происходит спокойно, без истерики. При этом отмечается, что израильское руководство опасается, что в любой момент поддерживаемая Тегераном группировка "Хизбалла" может атаковать позиции ЦАХАЛ на севере страны.Также сообщается, что израильская армия на фоне угрозы возможных атак со стороны Ирана усиливает противовоздушную оборону. Кроме того, после оценки обстановки израильское руководство приняло решение расширить личный состав ЦАХАЛ и привлечь военнослужащих из резерва для усиления системы ПВО.При этом отсутствуют какие-либо официальные подтверждения намерения Ирана атаковать Израиль в ответ на авиаудары по своему посольству в Дамаске, кроме сообщения в социальной сети иранского духовного лидера Али Хаменеи, в котором он обещает заставить Израиль пожалеть о совершенном. При этом иранский МИД оставил за собой право определить, как наказать агрессора.За последние дни Израиль дважды нанес удары, повлекшие за собой международный резонанс и осуждение со стороны ООН. Помимо атаки на посольство Ирана, в результате ударов ЦАХАЛ в секторе Газа были убиты семь сотрудников международной гуманитарной миссии Central Kitchen.

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