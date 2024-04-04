Израильская пресса: ЦАХАЛ готовится к возможным ответным ударам со стороны Ирана

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Израильская пресса: ЦАХАЛ готовится к возможным ответным ударам со стороны Ирана

Израильская армия готовится к отражению возможных ответных ударов со стороны Ирана после ракетной атаки на иранское консульство в столице Сирии Дамаске.

Как сообщает местный телеканал i24 News со ссылкой на неназванного израильского чиновника, подготовка происходит спокойно, без истерики. При этом отмечается, что израильское руководство опасается, что в любой момент поддерживаемая Тегераном группировка "Хизбалла" может атаковать позиции ЦАХАЛ на севере страны.



Также сообщается, что израильская армия на фоне угрозы возможных атак со стороны Ирана усиливает противовоздушную оборону. Кроме того, после оценки обстановки израильское руководство приняло решение расширить личный состав ЦАХАЛ и привлечь военнослужащих из резерва для усиления системы ПВО.

При этом отсутствуют какие-либо официальные подтверждения намерения Ирана атаковать Израиль в ответ на авиаудары по своему посольству в Дамаске, кроме сообщения в социальной сети иранского духовного лидера Али Хаменеи, в котором он обещает заставить Израиль пожалеть о совершенном. При этом иранский МИД оставил за собой право определить, как наказать агрессора.

За последние дни Израиль дважды нанес удары, повлекшие за собой международный резонанс и осуждение со стороны ООН. Помимо атаки на посольство Ирана, в результате ударов ЦАХАЛ в секторе Газа были убиты семь сотрудников международной гуманитарной миссии Central Kitchen.
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17 комментариев
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  1. КошмарИваныч Ранг пользователя
    КошмарИваныч
    +1
    Сегодня, 20:12
    Что-то очень настойчиво провоцируют Иран.Знать бы что мутят сионисты с западниками...
  2. Eroma Ранг пользователя
    Eroma
    0
    Сегодня, 20:13
    Интересно, а почему ПВО Сирии с ракетным ударом по своей столице не справилась?
    Наши ушли и ПВО сдудось?
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:19
    Израильская пресса: ЦАХАЛ готовится к возможным ответным ударам со стороны Ирана
    . Костёр и так полыхал не слабо, так подвели, даже не бочку с порохом, а целый вагон... осталось чутка подтолкнуть, в сам костёр.
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 20:22
    У персов если они хотят сохранить лицо,и остаться в регионе сильной стороной,есть только один вариант развития событий-бить по еврейцам там где они этого меньше всего ожидают,и бить сильно!Вот,если бы Хезболла вместо угроз раньше бы начала массовые ракетные удары по инфраструктуре еврейцев,тогда возможно что израильск не ударил бы по посольству Ирана в Сирии!
    1. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      +1
      Сегодня, 21:08
      За первое апреля Иран будет отвечать, и очень болезненно. Однозначно. Беда в том, что нет коалиции(Россия, Китай, С Корея) официальной коалиции. На сегодня, создаётся впечатления, что все они порознь.
  5. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 21:06
    Посольства Израиля попросят закрыть по всему миру. Добровольно. Дипломатичненька.
    1. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      +2
      Сегодня, 21:10
      Евреи-банкиры в сша не дадут.
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 21:34
      Уже. Закрываются. Идёт тихая эвакуация. До эвакуации, работникам дипмиссий запрещено выходить из зданий миссий.
  6. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:17
    Израильская пресса как всегда изучает общественное мнение в том числе и Военного обозрения laughing
  7. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 21:31
    Вот сижу думаю, как можно назвать Израиль правовым государством, если оно страна террорист: равняет с землёй в прямом смысле Газу, намеренно бьёт по консульствам других стран. Янки сначало, что то жевали во рту, потом признались, что знали о намечающемся удару. Что происходит? Вообще уже ложили на международные хартии, договора, на всё правовое поле? Не ну норм, я понимаю_ наглосаксам и евреям можно всё.(Сарказм).
    1. sergeyezhov Ранг пользователя
      sergeyezhov
      0
      Сегодня, 21:45
      Цитата: Фаталист
      равняет с землёй в прямом смысле Газу,

      И ведь ничего не предвещало такого развития событий
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:46
        Безнаказанность рождает вседозволенность.
        1. sergeyezhov Ранг пользователя
          sergeyezhov
          0
          Сегодня, 22:15
          Цитата: Фаталист
          Безнаказанность рождает вседозволенность.

          И стоило ради этого правительству Газы устраивать 07.10?
  8. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:36
    Кстати, проводимая судебная реформа под редакцией Нетоньяху странным образом коснулась арабов. Стесняюсь спросить какое имеет отношение Толмуд и Коран к деятельности сомнительных "маргиналов" типа Беньямина.
  9. Владимир Михалев Ранг пользователя
    Владимир Михалев
    0
    Сегодня, 21:40
    Ответка будет. Скорей всего не сразу, пока Израиль ждёт. Притупится острота, нанесут удар. Восток умеет ждать.
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 21:44
    Лучше бы Беньямин Нетоньяху Стену Плача заштукатурил, больше пользы было бы ...
  11. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 22:10
    Ну, до Ирана это казус белли! Посмотрим, какой будет ответ Ирана на действия Израиля.

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