Столтенберг: Киев не делал запрос на ввод войск НАТО на Украину

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Столтенберг: Киев не делал запрос на ввод войск НАТО на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у руководства альянса нет планов, предполагающих отправку войск на Украину.

При этом, по словам Столтенберга, Киев не просил об отправке для усиления ВСУ боевых подразделений НАТО, вместо этого украинское руководство запрашивает усиление военно-технической поддержки. Генсек альянса также добавил, что НАТО не является участником вооруженного конфликта на Украине и не планирует ввязываться в украинский кризис. О предоставлении разведданных Киеву и о нахождении военных советников НАТО на Украине генсек, конечно же, умолчал.



Столтенберг допускает два сценария возможного развития украинского кризиса, включая поражение Киева. Чтобы избежать этого, он призывает нарастить поддержку ВСУ. Кроме того генсек НАТО заявил, что альянс якобы не собирается расширяться за пределы Европы и Северной Америки.

Ранее Столтенберг заявлял, что боевые действия на Украине нужны для обеспечения безопасности стран НАТО. В ходе встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой генсек НАТО назвал поставки вооружений Киеву чрезвычайно выгодными инвестициями в безопасность стран Запада. Таким образом, Столтенберг в очередной раз подтвердил, что киевский режим обслуживает интересы
Запада, жертвуя своими гражданами для опосредованной борьбы Запада против России.

При этом предложенная генсеком НАТО долгосрочная программа поддержки Украины, предполагающая создание фонда в 100 миллиардов долларов, скорее всего, нереализуема из-за отказа ряда стран-членов альянса выделять свои бюджетные средства на финансирования Киева.
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19 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 20:14
    Столтенберг: Киев не делал запрос на ввод войск НАТО на Украину
    . Сделал бы и что тогда?
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:23
      Цитата: rocket757
      Столтенберг: Киев не делал запрос на ввод войск НАТО на Украину

      Это он Зеле идею подает? А вдруг сделает!! И как выкручиваться будете всем НАТО?
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 20:43
        Так осенью 22-го года Зеля открыто и публично запросил вступления в НАТО. После присоединения новых регионов к РФ. Я тогда ещё испугался: думал, такая акция явно не без согласования с хозяевами. Но нет. Они его, на сколько я помню, просто проигнорировали. Вот и на этот раз, полагаю, если Украина запросит ввода войск, там сделают вид, что этого не было.
    2. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +1
      Сегодня, 20:24
      Тогда их бы бомбили. И все больше они ничего сделать не могут. Иначе бы давно зашли.
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -1
      Сегодня, 21:03
      Посейдон взорвется у входа в норфолк.
      Случайно.
      И перед сан диего.
      И около плимута
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 20:15
    Это лицемерие,и больше ничего.Граждане странНАТО участвуют в войне на стороне ВСУ.Это можно трактовать совершенно четко
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      -1
      Сегодня, 20:22
      Граждане странНАТО участвуют в войне на стороне ВСУ
      Граждан РФ в рядах ВСУ если и меньше чем НАТОвских, то ненамного.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 21:42
        Что-то на всех сборищах неовласовцев там отродясь больше пары-тройки отделений в кадр не попадало. Там одних грузин больше чем всех граждан РФ вместе взятых
  3. илья63
    илья63
    +3
    Сегодня, 20:20
    Нет команды,нет запроса.
  4. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    0
    Сегодня, 20:21
    .Ну вот все пошли открещиваться от своих на скакляндии. Вспоминаем Афган, Ирак, и прочее. Скакуны в какие трусы вы верили. Или дело в том. что кроме труселей у вас и ни какой, даже не гордости, а вообще. даже не знаю как назвать. В общем что за люди, за "труселя" продались, а не поняли до сих пор как их поимели
  5. belost79 Ранг пользователя
    belost79
    +3
    Сегодня, 20:24
    Видимо, разговор Шойгу с французким министром обороны был очень продуктивный.
  6. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    0
    Сегодня, 20:25
    Столтенберг: Киев не делал запрос на ввод войск НАТО на Украину

    Как будто ,кто то Зелю спрашивал бы..По факту они там уже давно есть и руководят этими баранами на убой ..
    Хотя это заявление на многие мысли наводит ..Если только поляки ,когда все рухнет к чертям и Зеля в свой замок королевский недавно купленный в Англии свалит к залужному )))
    Запад труслив и знает наши возможности РВСН и т.д. ! Все хоспода сливайте всех и репарации с вас огромные
    Занимайтесь своими внутренними проблемами ,а их у вас очень мнгого накопилось ..
    Может и простим вас выродков ,но скорее всего нет
  7. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
    1erWahrheitsMinister_1984
    +2
    Сегодня, 20:26
    Und wenn Kiew diesen Antrag gestellt hätte, hätte dieser verlogene Hosenscheisser Selenzky gefragt, ob er noch ganz richtig in der Birne ist...!!!
  8. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 20:26
    Там итак натовских военных хватает,как инструкторов всук, так и обычных боевиков!
  9. Перфильева Вера Ранг пользователя
    Перфильева Вера
    +2
    Сегодня, 20:28
    Когда будут окончательно проигрывать России, тогда и сделают запрос нато на ввод войск.
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 20:39
      Когда будут окончательно проигрывать России, тогда и сделают запрос нато на ввод войск.

      Когда будут окончательно проигрывать - НАТО вряд-ли будет вписываться за окраину. Они привыкли к лёгким победам. Огребать очень не любят и не хотят.

      Помогать из далека и получать по полной - две большие разницы
  10. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    -1
    Сегодня, 20:47
    Божечки какой клоун, как можно было в Январе этого же года продвигать идею поддержки Украины как хорошее вложение в ослабление России без задействования солдат США, а теперь намекать что они хотят этих самих солдат туда отправить

    Походу на Западе остались одни клоуны, психопаты и прочие не профпригодные кадры которые вообще не понимают что делать с кризисами и вызовами
  11. Франк Мюллер Ранг пользователя
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 21:23
    Дипломату и политику язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли и истинные намерения.
  12. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:59
    Генсек альянса также добавил, что НАТО не является участником вооруженного конфликта на Украине и не планирует ввязываться в украинский кризис.

    Канешна! То ли сами идоты или нас за них держат...

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