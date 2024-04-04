Столтенберг: Киев не делал запрос на ввод войск НАТО на Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у руководства альянса нет планов, предполагающих отправку войск на Украину.
При этом, по словам Столтенберга, Киев не просил об отправке для усиления ВСУ боевых подразделений НАТО, вместо этого украинское руководство запрашивает усиление военно-технической поддержки. Генсек альянса также добавил, что НАТО не является участником вооруженного конфликта на Украине и не планирует ввязываться в украинский кризис. О предоставлении разведданных Киеву и о нахождении военных советников НАТО на Украине генсек, конечно же, умолчал.
Столтенберг допускает два сценария возможного развития украинского кризиса, включая поражение Киева. Чтобы избежать этого, он призывает нарастить поддержку ВСУ. Кроме того генсек НАТО заявил, что альянс якобы не собирается расширяться за пределы Европы и Северной Америки.
Ранее Столтенберг заявлял, что боевые действия на Украине нужны для обеспечения безопасности стран НАТО. В ходе встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой генсек НАТО назвал поставки вооружений Киеву чрезвычайно выгодными инвестициями в безопасность стран Запада. Таким образом, Столтенберг в очередной раз подтвердил, что киевский режим обслуживает интересы
Запада, жертвуя своими гражданами для опосредованной борьбы Запада против России.
При этом предложенная генсеком НАТО долгосрочная программа поддержки Украины, предполагающая создание фонда в 100 миллиардов долларов, скорее всего, нереализуема из-за отказа ряда стран-членов альянса выделять свои бюджетные средства на финансирования Киева.
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