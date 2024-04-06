370 лет назад царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому
«Государю и наследникам нашим служити»
В марте 1654 года «статьи Богдана Хмельницкого» (т. н. Статьи Войска Запорожского», «Переяславские статьи» или «Мартовские статьи») юридически оформили положение Войска Запорожского в составе Русского государства после Переяславской Рады (Переяславские статьи).
Русский государь подтвердил права и вольности Войска Запорожского, православной шляхты, мещан и духовенства; реестр в 60 тыс. казаков; право выбора гетмана; жалованье казачьей администрации и т. д. В конце марта из Москвы вернулись гетманские послы с царскими грамотами Богданович-Зарудный и Тетеря.
Специальной жалованной грамотой царя от 27 марта (6 апреля) 1654 года, посланной Богдану Хмельницкому, все права и вольности подтверждались. В грамоте было сказано:
А число Войска Запорожского указали есмы, по их же челобитью учинить спискового 60 000, всегда полное. А буде судом Божиим смерть случится гетману, и мы, великий государь, позволили Войску Запорожскому обирати гетмана по прежним их обычаям самим меж себя. А кого гетмана оберут, и том писати к нам, великому государю, да тому же новообранному гетману на подданство и на верность веру нам, великому государю, учинити, при ком мы, великий государь, укажем (а при булаве гетманской старосту Чигиринскому со всеми его принадлежностями, которые прежде сего при нем были, указали есмы быти по-прежнему).
Также и имений казацких и земель, которые они имеют для пожитку, отнимати у них и вдов после казаков отсталых, у детей не велели, а быти им за ними по-прежнему».
Запорожское Войско обязывалось «государю… и наследникам нашим служити… и всякого добра хотети, и наших государских неприятелей, где наше государское повеление будет, ходити и с ними битись, и во всем быти в нашей государской воле и послушанье навеки».
Другой царской грамотой было утверждено при гетманской булаве Чигиринское староство. Царское правительство получило право держать в Киеве и Чернигове своих воевод с войсками, контролировать сбор податей в Гетманщине и внешние отношения гетмана с другими державами.
Таким образом, Малая Русь, которая в составе Речи Посполитой была де-факто колонией, в составе Российского государства получила широкую автономию.
Хмельницкий тут же сообщил это народу. Копии грамот вместе с письмом самого гетмана были направлены к кошевому атаману в Запорожскую Сечь. Гетман писал, что «за ведомом и советом» казаков вошёл «в союз» с Российским государством. А царь на заключенных в Переяславле документах сделал свои подтверждения, Хмель подписался новым титулом – «Зиновий-Богдан Хмельницкий, гетман славного Войска Запорожского его Царского Величества и всея Украины Малороссийская».
В мае 1654 года из Сечи пришёл ответ с выражением радости по поводу содеянного и благодарности Хмельницкому за «старание и труды».
В составе царского воинства
В грамоте от 3 марта 1654 года царь Алексей Михайлович писал Хмельницкому, что если польско-литовские войска начнут наступление на «черкасские городы» (черкасы или черкессы – одно из исторических названий малороссийских, запорожских, днепровских казаков), гетман Хмельницкий должен сдерживать противника, сколько сможет, а царь пошлёт подкрепление во главе с воеводой Василием Шереметьевым.
Тем временем русские полки вошли в Киев и другие малороссийские города, подкрепляя армию гетмана.
Подкрепления пришли вовремя. Польские власти готовились начать новую большую кампанию. Уже в феврале – апреле 1654 года польские войска и отряды магнатов предприняли ряд крупных рейдов по Русской украйне. Так, в феврале поляки пытались наступать в районе Шаргорода и Стародуба. Ещё один крупный польский отряд занял Любар, Чуднов, Костельню и нацелился на Белую Церковь.
Назревал и южный фронт. Ислам-Гирей, разгневанный «непослушностью гетмана, который вступил в союз с Москвой, грозился примкнуть к польскому королю Яну-Казимиру. Правда, хана удалось на время успокоить. Турецкий султан, который не хотел портить отношения с гетманом и русским царем, велел хану сохранять мир с Войском Запорожским.
Да и в самой Гетманщине назревала свара. Многие старшины, которые хотели добиться широкой автономии под властью польского короля, искали связей с польскими панами и были готовы к измене.
В апреле 1654 года Хмельницкий получил повеление государя Алесей Михайловича направить в царскую армию несколько полков. Выбор пал на Черниговский, Нежинский и Стародубский полки, которые насчитывали до 20 тыс. казаков. Общее командование над ними в качестве наказного гетмана Хмельницкий поручил Ивану Золотаренко.
15 мая 1654 года основные силы царской армии начали движение из Москвы к польско-литовской границе. Царские полки шли по Смоленской дороге. 18 мая из Москвы выехал сам царь со значительной частью двора и Боярской думы.
В Смоленск они должны были прибыть под командованием Ивана Золотаренко и его брата Нежинского полковника Василия Золотаренко. Отправляя казацкие полки под Смоленск, гетман передал письмо царю, в котором просил не гневаться, что в Смоленск не вышел Переяславский полк, так как его пришлось направить против ляхов (ляхи – историческое название западной ветви поляков). Казачьи полки под началом братьев Золотаренко должны были действовать вверх по течению Днепра и Сожа, нанося удар по флангам польско-литовской армии.
Также гетман просил прислать к Киеву вспомогательную рать Шереметьева. 7-тысячный корпус Шереметьева в это время находился на южных рубежах Русского царства по Белгородской оборонительной черте и в случае наступления королевской армии на Гетманщину должен был укрепить Войско Запорожское.
Ещё раньше, 22 апреля 1654 года воевода Шереметьев и Бутурлин получили царский приказ идти в Киев и оказывать помощь казачьим полкам Богдана Хмельницкого.
Так начиналась очередная Русско-польская война.
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