370 лет назад царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому

«Государю и наследникам нашим служити»

«И мы, великий государь, наше царское величество, подданного нашего Богдана Хмельницкого, гетмана Войска Запорожского, и все наше царского величества Войско Запорожское пожаловали; велели им быти под нашею царского величества высокою рукой по прежним их правам и привилегиям, каковы им даны от королей польских и великих князей литовских, и тех их прав и вольностей нарушивати ничем не велели, и судитися им велели от своих старших по своим прежним правам (а наши царского величества бояре и воеводы в тех их войсковые суды вступатись не будут).



А число Войска Запорожского указали есмы, по их же челобитью учинить спискового 60 000, всегда полное. А буде судом Божиим смерть случится гетману, и мы, великий государь, позволили Войску Запорожскому обирати гетмана по прежним их обычаям самим меж себя. А кого гетмана оберут, и том писати к нам, великому государю, да тому же новообранному гетману на подданство и на верность веру нам, великому государю, учинити, при ком мы, великий государь, укажем (а при булаве гетманской старосту Чигиринскому со всеми его принадлежностями, которые прежде сего при нем были, указали есмы быти по-прежнему).



Также и имений казацких и земель, которые они имеют для пожитку, отнимати у них и вдов после казаков отсталых, у детей не велели, а быти им за ними по-прежнему».

В составе царского воинства