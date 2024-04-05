Разведчик MQ-4C Triton может появиться над Черным морем и у южных рубежей России
Первые MQ-4C в 2013 г.
Военно-морские силы США закупают и распределяют по строевым частям новейшие дальние разведывательные беспилотные летательные аппараты MQ-4C Triton производства компании Northrop Grumman. Новые машины этого типа отправляют на удаленные базы для работы в соответствующих регионах. Очередной БПЛА недавно прибыл в Италию и теперь может совершать вылеты в регионе Средиземного моря. Кроме того, нельзя исключать, что «Тритон» доберется и до воздушного пространства Ближнего Востока и даже Черного моря.
Путь в войска
Дальний высотный разведывательный БПЛА MQ-4C Triton разрабатывался компанией Northrop Grumman в начале десятых годов по заказу ВМС США. Целью проекта было создание новой модификации существующего БПЛА RQ-4 Global Hawk, соответствующей особым требованиям и нуждам морской авиации. Предполагалось, что в будущем новый беспилотник сможет взять на себя часть задач патрульного самолета P-3A Orion и дополнить новый P-8A Poseidon.
В мае 2013 г. опытный «Тритон» впервые поднялся в воздух. На тот момент заказчик ожидал, что серийные БПЛА поступят в части до конца 2015 г. Планировалось приобрести ок. 90 ед. техники. Тем не менее, проект столкнулся с техническими и организационными трудностями, которые заставили заказчика и исполнителя пересматривать график работ и объемы будущих заказов.
MQ-4C с пакетом обновления разведывательного оборудования Multi-Intelligence Upgrade на испытаниях, 2021 г.
Вопрос требуемого количества техники и ее стоимости обсуждался до 2015 г., когда Пентагон и Конгресс договорились о закупке 70 БПЛА. Эти планы оставались актуальными и исполнялись до прошлого года. В мае 2023 г., под давлением финансовых ограничений и законодателей, ВМС решили сократить серию до 27 ед., а также пересмотрели планы по развертыванию беспилотников на аэродромах.
Войсковые и эксплуатационные испытания, а также первоначальное освоение новой техники проводилось на базе испытательной эскадрильи VX-20 с базы Патаксен-Ривер (шт. Мэриленд). В 2016-17 гг. компания-подрядчик запустила серийное производство новых БПЛА, и в 2018-м передала заказчику первые готовые изделия, предназначенные для полноценной эксплуатации.
В ходе развертывания
Первые серийные MQ-4C поступили в беспилотную разведывательную эскадрилью VUP-19, несущую службу на аэродроме Джексонвилл (шт. Флорида). В начале июня 2018 г. эскадрилья объявила о достижении начальной оперативной готовности. До 2023 г. включительно в подразделения поступило еще шесть БПЛА, и к настоящему времени она вышла на полную оперативную готовность.
Один из БПЛА эскадрильи VUP-19 во время развертывания за рубежом, 2020 г.
ВМС собираются формировать вторую беспилотную разведывательную эскадрилью – VUP-11. Она будет нести службу на базе Уидби-Айленд в шт. Вашингтон. В ближайшее время «Нортроп-Грумман» начнет поставки авиационной техники для нее. Весь процесс формирования, получения и освоения техники, а также выхода на полную оперативную готовность должен завершиться в 2026 г.
В обозримом будущем ВМС США планируют приобрести в общей сложности 27 новых беспилотников MQ-4C. Точные сведения об их распределении по эскадрильям пока отсутствуют. По всей видимости, планируется укомплектовать такой техникой три подразделения и дать каждому по 8 ед. техники. Оставшиеся 3 БПЛА пойдут в резерв или получат роль учебных в соответствующей эскадрилье.
Передовое базирование
Согласно планам службы и развертывания, разведывательные беспилотные эскадрильи будут базироваться на аэродромах континентальной части США. При этом предусматривается развертывание и передовое базирование БПЛА за рубежом. За счет такого развертывания планируется обеспечить присутствие беспилотников Triron в разных районах планеты и получить соответствующие возможности патрулирования и разведки.
Открытие ангара для MQ-4C на базе Сигонелла, 2 марта 2024 г. Ленту перерезают (слева направо) командир VUP-19 Рональд Рамфелт-мл., командующий авиацией ВМС США Дэниел Чивер и командующий американском контингентом на базе Сигонелла Аарон Шумейкер
Впервые MQ-4C и их операторов отправили на удаленную базу в январе 2020 г. Два беспилотных комплекса из состава VUP-19 с летным и техническим составом убыли на авиабазу Андерсен (о. Гуам). С тех пор беспилотники заняты в мониторинге и разведке обстановки в ближайших морях. По сути, они следят за активностью вооруженных сил Китая. По некоторым данным, предусматривается ротация техники и расчетов – время от времени операторы и техники сменяют друг друга и отправляются домой.
В середине 2021 г. два БПЛА с Гуама перелетели на базу Мисава на о. Хонсю (Япония). Целью этой операции была отработка передислокации звена и его средств, а также организация кратковременного пребывания на новой площадке с решением всего круга задач. В октябре того же года беспилотники вернулись на базу Андерсен.
30 марта 2024 г. один из «Тритонов» 19-й эскадрильи прибыл на аэродром военно-морской базы Сигонелла на о. Сицилия (Италия). По всей видимости, в ближайшее время на итальянском аэродроме появится и второй американский беспилотник, но точные сведения на этот счет отсутствуют. Возможные сроки формирования такого звена тоже неизвестны.
Прибытие "Тритона" на базу Сигонелла, 30 марта 2024 г.
Сообщается, что MQ-4C с базы Сигонелла будет работать в ближайших регионах в пределах боевого радиуса. В зону ответственности БПЛА войдет все Средиземноморье, а также, вероятно, Южная Европа, Северная Африка и Ближний Восток. Беспилотнику предстоит наблюдать за обстановкой в заданных районах, за действиями третьих стран и т.д. При этом новый Triton морской авиации дополнит другие БПЛА США, работающие в регионе.
Нельзя исключать, что американский «Тритон» появится и над Черным морем. В последние годы пилотируемая и беспилотная разведывательная авиация США и НАТО регулярно появляется в этом регионе и следит за действиями российских вооруженных сил. С февраля 2022 г. разведывательные данные, полученные в таких миссиях, используются натовскими штабами в интересах киевского режима.
Ранее ВМС США сообщали, что в составе эскадрильи VUP-19 будет создано три беспилотных звена для развертывания на передовых базах. Два из них уже несут службу или готовятся к ней, а третье пока не дошло до развертывания. Куда отправят третью пару БПЛА, неизвестно.
MQ-4C на Сицилии
Согласно прошлогодним планам, MQ-4C будут работать только на трех заморских базах, тогда как ранее планировалось пять. Одновременно в таком развертывании будет задействовано не более 10-12 беспилотников – в зависимости от потребностей на каждом конкретном направлении. Еще 15-17 ед. будут оставаться на территории США и работать с местных аэродромов, обеспечивать ротацию развернутой техники и т.д. При этом парк из 27 БПЛА позволит, при необходимости, увеличить число звеньев и техники передового базирования.
Следует отметить, что MQ-4C Triton закупаются не только ВМС США. Вторым заказчиком такой техники стали ВВС Австралии. Они хотят получить до 7-8 БПЛА, и такой заказ уже наполовину выполнен. Беспилотники разместят на базах Тиндал и Эдинбург на севере и юге страны. Очевидно, что австралийские «Тритоны» будут задействованы в международных программах, и США получат доступ к результатам их работы и применения. С определенными оговорками, австралийские БПЛА можно добавить к американским «Тритонам» передового базирования.
Желаемые возможности
Таким образом, США в лице вооруженных сил и других структур продолжают строить и развивать свой воздушный флот тяжелых дальних высотных БПЛА нескольких основных типов. В ходе таких процессов соответствующим образом растут их разведывательные возможности и увеличиваются зоны, в которых возможно постоянное или регулярное дежурство в воздухе.
ВМС США стараются не отставать от других структур и тоже формируют свой флот тяжелых БПЛА. В прошлом этот процесс столкнулся с определенными ограничениями, из-за которых составленные планы пришлось серьезно сократить. Теперь же обновленная и уменьшенная программа закупки БПЛА MQ-4C Triton дошла до полноценной реализации, и желаемая техника поступает в части. Кроме того, освоенные беспилотники отправляются на передовые базы – и дают ВМС необходимые им возможности разведки в удаленных регионах.
- Рябов Кирилл
- Минобороны США
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