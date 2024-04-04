Российская ОДАБ навсегда оставила под землёй часть переброшенных Сырским на шахту Южнодонбасская-3 резервов ВСУ
Украинские войска продолжают терять позиции на различных направлениях. Происходит это и на Угледарском направлении, где Вооружёнными силами России ранее был освобождён населённый пункт Победа и взята под контроль большая часть села Новомихайловка. Противник, понимая, что может вскоре окончательно потерять контроль над Новомихайловкой, старается обустроить оборонительную линию южнее этого населённого пункта.
В качестве основного узла обороны на этом направлении, к северу от Угледара, командованием ВСУ выбрана территория угольной шахты Южнодонбасская-3. На глубине противник оборудовал склады оружия и боеприпасов, также используя подземные коммуникации для перемещения личного состава и выхода его на позиции.
Чтобы взломать этот укреплённый район противника, используются специальные средства поражения. Это в том числе объёмно-детонирующие или бетонобойные авиационные бомбы.
В кадр попало нанесение удара по укрепрайону войск киевского режима на шахте Южнодонбасская-3 с применением ОДАБ-500. По другим данным, была сброшена полуторатонная ОДАБ-1500.
В результате удара нарушены коммуникации противника на территории шахтного комплекса. Под землёй навсегда осталась часть тех резервов, который Сырский перебросил около недели назад на это направление «для сдерживания продвижения российской армии». Нанесено огневое поражение и личному составу противника, который находился на позициях (включая наблюдательные пункты) на поверхности.
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