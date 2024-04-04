Российская ОДАБ навсегда оставила под землёй часть переброшенных Сырским на шахту Южнодонбасская-3 резервов ВСУ

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Российская ОДАБ навсегда оставила под землёй часть переброшенных Сырским на шахту Южнодонбасская-3 резервов ВСУ

Украинские войска продолжают терять позиции на различных направлениях. Происходит это и на Угледарском направлении, где Вооружёнными силами России ранее был освобождён населённый пункт Победа и взята под контроль большая часть села Новомихайловка. Противник, понимая, что может вскоре окончательно потерять контроль над Новомихайловкой, старается обустроить оборонительную линию южнее этого населённого пункта.

В качестве основного узла обороны на этом направлении, к северу от Угледара, командованием ВСУ выбрана территория угольной шахты Южнодонбасская-3. На глубине противник оборудовал склады оружия и боеприпасов, также используя подземные коммуникации для перемещения личного состава и выхода его на позиции.





Чтобы взломать этот укреплённый район противника, используются специальные средства поражения. Это в том числе объёмно-детонирующие или бетонобойные авиационные бомбы.

В кадр попало нанесение удара по укрепрайону войск киевского режима на шахте Южнодонбасская-3 с применением ОДАБ-500. По другим данным, была сброшена полуторатонная ОДАБ-1500.

В результате удара нарушены коммуникации противника на территории шахтного комплекса. Под землёй навсегда осталась часть тех резервов, который Сырский перебросил около недели назад на это направление «для сдерживания продвижения российской армии». Нанесено огневое поражение и личному составу противника, который находился на позициях (включая наблюдательные пункты) на поверхности.

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    30 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +10
      Сегодня, 20:38
      Вот и славненько! Земля им стекловатой!
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +10
        Сегодня, 20:53
        Бомба мощная, но не ОДАБ
        ОДАБ на пол секунды перед взрывом распыляет облако, а тут взорвалось сразу
    2. pudelartemon Ранг пользователя
      pudelartemon
      +11
      Сегодня, 20:39
      Чертовски приятно читать такие сообщения! Так держать, ребята.
    3. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 20:40
      Этож сколько безвестипропавших ещё добавится?
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +7
        Сегодня, 20:45
        Зеленский дрлжен доплачивать,нашим ВКС. ( за экономию укро- бюджета)
        1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
          Wolfskin1993
          -2
          Сегодня, 20:57
          Есть мнение что зелЬцер уже давно Полковник ФСБ и Герой России. Ведь никто больше него не сделал для утилизации укро-вермахта и прочих наци!
        2. aksleks Ранг пользователя
          aksleks
          +5
          Сегодня, 20:57
          Зеля еврей - ему важнее особняк у Карпа III купить.
          1. Igool Ранг пользователя
            Igool
            +1
            Сегодня, 21:18
            Уже купил. Подготавливает новое место проживания, после того, как придется драпать
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 21:07
        Wolfskin1993
        Это ж сколько безвестипропавших ещё добавится?

        Рано выводы делать, эти "пропавшие" где-нибудь в Польше на поверхность выползут, они могут.
        1. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          +3
          Сегодня, 21:21
          Цитата: frruc
          Wolfskin1993
          Это ж сколько безвестипропавших ещё добавится?

          Рано выводы делать, эти "пропавшие" где-нибудь в Польше на поверхность выползут, они могут.

          Это да, те ещё землеройки. То море под бой барабанов выкопают, то свой суверенитет под аплодисменты матрасов закопают.
    4. stas132 Ранг пользователя
      stas132
      +3
      Сегодня, 20:44
      Хз, далековато от стволов. АБК тряхнуло, стволы возможно целые.
    5. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      -2
      Сегодня, 20:49
      А почему одна ОДАБ?
      Почему не три или пять? А лучше сразу семь, чего стесняться.
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +2
        Сегодня, 21:17
        Так не компьютерная игра с неограниченным вооружением. Может вторая и третья по праху только придутся. Какой смысл убитое убивать?
    6. болгарин Ранг пользователя
      болгарин
      +4
      Сегодня, 20:52
      А заметили, ни одного Ципсошника в комментах. Они в прострации. Трудно что то написать, думают.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 21:04
        Наверное, какой- ниьудь ТарасЫк,еще электричество,вырабатывает. Ждут..
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 21:07
        Зато один ретивый минусануть успел из- за угла. laughing
      3. Lako Ранг пользователя
        Lako
        +1
        Сегодня, 21:13
        Там, похоже, свет в розетках кончился. А генераторы, ещё не подключили.
    7. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +1
      Сегодня, 20:54
      Интересно, что про ФАБ-3000 пишут, мол УМПК под нее сделали. И потом сразу про ФАБ-9000,а ведь есть еще ФАБ-5000.
      Думаю, что с носителями 9-ти тонной бомбы с УМПК все очень не очень, а для 5-ти тонной вполне можно что-нибудь придумать.
    8. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +2
      Сегодня, 20:54
      Кого не перемешало с донбасским угольком, того поджарило да контузило! Браво, ВКС!
    9. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:05
      Надо быть идиЁтом, что бы зная о ФАБ-3000 на вооружении наших ВКС, шкерится в шахтах.
      1. Рус_80 Ранг пользователя
        Рус_80
        +2
        Сегодня, 21:16
        Дык, а куда же от них шкерится-то? В речку нырять к бобрам?
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          +1
          Сегодня, 21:19
          Хотя бы. По крайней мере денацифицируются без мучений.
      2. Igool Ранг пользователя
        Igool
        0
        Сегодня, 21:21
        А где еще им шкерится? Все-равно ни где им спокойствия не будет. Пусть лучше вызывают "Волгу",- самое правильное для них
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          +2
          Сегодня, 21:24
          Самое правильно там для некоторых вообще бы не рождаться, так ведь упрямые. Ослы желто- синие, епрст!
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 21:24
      Размещать украинцевояк в шахте-это забавно-видимо чтобы могил не копать? laughing
    11. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 21:25
      Ройте могилы, скакуны! Эксковаторами!
    12. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 22:01
      В кадр попало нанесение удара по укрепрайону войск киевского режима на шахте Южнодонбасская-3 с применением ОДАБ-500. По другим данным, была сброшена полуторатонная ОДАБ-1500.
      ОДАБ-9000 в самый раз, 1500 как-то не серьёзно учитывая горизонты шахты и количество штольней. И желательно коректируемое. Заодно угольные пласты обновятся.
    13. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 22:02
      Медленная смерть под землёй именно то чего все эти нелюди всу заслужили.
    14. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 22:02
      Это один из способов решения проблем укрепрайонов. Но по городской застройке ввиду нашего гуманизма не подходит 
    15. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 22:14
      Великолепный удар, демонстрирующий необычайную мощь российской армии.

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