Западный аналитик: Салливан считает, что Россия может первой применить ядерное оружие, если американская военная помощь Киеву будет слишком велика
В сети обсуждается публикация, сделанная в соцсети западного аналитика Колби Бадхвара (Colby Badhwar), пишущего для различных СМИ, в том числе для The Insider (в России внесено в список нежелательных и СМИ-иноагентов). В короткой публикации Бадхвар ссылается на американского конгрессмена Майка Маккола, члена Республиканской партии, представляющего один из Техасских округов в палате представителей.
Если верить Бадхвару, то Маккол заявил следующее:
О каком именно варианте военной помощи идёт речь, не говорится. Но вполне очевидно, что если, например, Вашингтон вздумает вооружить киевский режим тактическим ядерным оружием, то России ничего не останется, кроме как действовать самым решительным образом.
Произносил ли Салливан те слова, о которых со ссылкой на конгрессмена пишет Бадхвар, или нет (сам Салливан эту публикацию пока не комментирует), но факт остаётся фактом: ядерную доктрину никто не отменял, и любая экзистенциальная угроза для нашей страны по определению является поводом для активизации наиболее мощной составляющей нашей безопасности.
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