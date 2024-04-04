Западный аналитик: Салливан считает, что Россия может первой применить ядерное оружие, если американская военная помощь Киеву будет слишком велика

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Западный аналитик: Салливан считает, что Россия может первой применить ядерное оружие, если американская военная помощь Киеву будет слишком велика

В сети обсуждается публикация, сделанная в соцсети западного аналитика Колби Бадхвара (Colby Badhwar), пишущего для различных СМИ, в том числе для The Insider (в России внесено в список нежелательных и СМИ-иноагентов). В короткой публикации Бадхвар ссылается на американского конгрессмена Майка Маккола, члена Республиканской партии, представляющего один из Техасских округов в палате представителей.

Если верить Бадхвару, то Маккол заявил следующее:



Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия готова нанести первой ядерный удар (по США), если военная помощь Украине будет слишком велика.

О каком именно варианте военной помощи идёт речь, не говорится. Но вполне очевидно, что если, например, Вашингтон вздумает вооружить киевский режим тактическим ядерным оружием, то России ничего не останется, кроме как действовать самым решительным образом.

Произносил ли Салливан те слова, о которых со ссылкой на конгрессмена пишет Бадхвар, или нет (сам Салливан эту публикацию пока не комментирует), но факт остаётся фактом: ядерную доктрину никто не отменял, и любая экзистенциальная угроза для нашей страны по определению является поводом для активизации наиболее мощной составляющей нашей безопасности.
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    23 комментария
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    1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      -1
      Сегодня, 20:54
      Да, допустим американские ядерные ракеты в Киеве. Это называется превентивный удар
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +2
        Сегодня, 21:00
        Слишком велика - это как? Ядерные бомбы что ли Киеву поставить? Тогда точно мы пойдем в рай , а остальные просто сдохнут!
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 21:34
          На Западе считают, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Ракетные войска стратегического назначения России утром 3 апреля провели крупное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сообщают западные наблюдатели.

          . Они считают, что Москва запустила ее по ракетному полигону Кура на своем дальневосточном арктическом побережье.Пока РВСН РФ проводили испытание ракеты, с базы ВВС США Элмендорф на Аляске в воздух поднялись два самолета слежения за баллистическими ракетами RC-135S Cobra Ball ВВС США, а также заправщики ВВС США KC-135.На прошлой неделе стало известно, что РВСН собирались провести очередную тестовую стрельбу ракетой РС-28 «Сармат» со стартовой позиции в Плесецке Архангельской области в направлении полигона Кура на Камчатке.


          https://topcor.ru/46044-na-zapade-schitajut-chto-rossija-provela-ispytanie-mezhkontinentalnoj-ballisticheskoj-rakety.html
          1. solar Ранг пользователя
            solar
            +1
            Сегодня, 21:57
            о испытаниях баллистических ракет большой дальности всегда предупреждают заранее.
            1. Alemax Ранг пользователя
              Alemax
              +1
              Сегодня, 22:10
              И это предупреждение было. Кто телегу мониторит, тот в курсе. Да и без телеграма МинОбороны предупреждало об испытаниях. Так что выеденного яйца эта конспирология не стоит.
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 22:15
            Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия готова нанести первой ядерный удар (по США)

            Ну когда Запад нас запугивает тут все понятно, мы для него конкретный противник которого нужно запугать, чтобы он испугался и пошёл на какие - то уступки, но зачем различные западные источники начинают себя так усиленно пугать, не понимаю... Нет, я конечно понимаю что тихая спокойная жизнь приводит к нехватке адреналина в организме и хочется его как-то поднять... Ну прыгните с самолёта с парашютом и прыгайте до тех пор пока он не раскроется... Или подплывите к стае тигровых акул и начните их дразнить... Адреналин гарантирую... Но почему нужно всегда пугать своих обывателей русскими и Россией, чтобы увеличить свой и без того непомерно раздутый военный бюджет...??? А без нас как-то можно обойтись...??? Нельзя...??? Ну так признайтесь хотя бы сами себе, что без России и без русских вы жить не можете и начните относится к нам соответственно... Ну хотя бы с уважением и вниманием... love
      2. Андрей Дибров Ранг пользователя
        Андрей Дибров
        -5
        Сегодня, 21:20
        Уже нет.
        После яо в беларусии отмазок никаких не осталось.
        После даже разового баха яо появится у всех. Вплоть до армений.
        На 100500%-ных основаниях. И всем будет насгать на всех с ихними "экзсисьциальными" угрозами
        1. cmax Ранг пользователя
          cmax
          +1
          Сегодня, 21:48
          ....
          На 100500%-ных основаниях. И всем будет насгать на всех с ихними "экзсисьциальными"

          Не надо ля-ля. Начнем с 1992года, когда Россию заверяли, что НАТО не будет продвигаться на Восток. Где эти заверения? Поэтому не Россия начала нагнетать обстановку, а Запад. Россия защищается. И не надо пугать нас атомным оружием вблизи России. Сейчас Россия как пружина, будите давить- лопнет. Вам придется больше потерять.
          1. solar Ранг пользователя
            solar
            0
            Сегодня, 22:02
            Не надо ля-ля. Начнем с 1992года, когда Россию заверяли, что НАТО не будет продвигаться на Восток.

            Заверяли не Россию, а Горбачева лично, и не в 1992 году.
            Но после этого Ельцин в 1997 дал согласие на расширение НАТО с условием, что в новых членах НАТО не будет размещено ядерное оружие, что было официально закреплено.
            https://ru.wikipedia.org/wiki/Основополагающий_акт_Россия_—_НАТО
      3. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 22:14
        Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия готова нанести первой ядерный удар (по США)

        Ну, мрази эти англосаксы. Сначала говорили, что Украину нужно срочно принимать в НАТО т.к. Россия ни за что не нападёт на страну НАТО... Теперь пунают, что Россия, после Украины, нападёт на НАТО...
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 20:57
      Значит в головах матрасовских политиков остался остаток разума. Не всех бидон заразил слабоумием.
    3. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +3
      Сегодня, 20:58
      В Военной Доктрине Российской Федерации все четко и ясно изложено про применение Ядерного Оружия.
      1. VicVic Ранг пользователя
        VicVic
        +1
        Сегодня, 21:45
        Добавить необходимо в Доктрину. Неважно кто создал угрозу, в любом случае, наш ответ придётся на сша, потому, как за каждой гадостью, так или иначе торчат американские уши.
    4. Комментарий был удален.
    5. Tusv Ранг пользователя
      Tusv
      +2
      Сегодня, 21:09
      Что сразу ЯО то применять. Для начала достаточно Яворский полигон под ядерный переделать и сказать что всегда так и було. Мораторий, то на ядерные испытания сугубо добровольное обязательство. Всегда могем отменить и ни каой ратификации не нужно
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        +2
        Сегодня, 21:34
        Цитата: Tusv
        Всегда могем отменить и ни каой ратификации не нужно

        Точно. И пригласить всех-всех-всех. Любых журналистов, любых военных наблюдателей, всех экологов и Гретту персонально. С любыми приборами наблюдения и записи.
        И рвануть 30 мегатонн. Чтобы не архивные фотки и кино про Бикини и Новую Землю, а вот прямо сейчас записывайте!!!!!
        Подозреваю, что войны просто прекратятся. Если у каждого в руке граната без чеки, то устраивать мордобой просто самоубийство.
    6. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +5
      Сегодня, 21:12
      Кто хочет попасть в США ,просто вступайте в ряды военнослужащих РВСН !
      После нас НИЧЕГО ! Господи прости ,не дай Бог
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 21:19
        в/ч 68545... 3 года почти хотят.... за другие не скажу... но хотят все... а вот ВВП запрещает laughing
      2. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        -1
        Сегодня, 21:56
        Цитата: Марвелл
        не дай Бог

        Бога нет, его попы придумали.
        Теория эволюции и, в том же числе, эволюции мозга доказана.
        Теория социального развития человеческого сообщества тоже плюс-минус научно обоснована.
        И меня просто покоробило сочетание РВСН и веры в Бога, богов, Б-га или других потусторонних сущностей.
        Хотя я Вас очень понимаю- дети, внуки, собака. Так иногда затрахивают!!!!!! Что хочется, как Моисей, проливать манну небесную и саранчу одновременно.
    7. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 21:31
      Для штурма можно применить. Долбануть узловым городам и вперёд.
    8. Комментарий был удален.
    9. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +1
      Сегодня, 21:39
      За все неприятности, направленные против России, независтмо откуда они исходят отвечать должны сша, как главные подстрекатели провокаторы и выгодопреобретатели. А уж за действия американских сателитов и подавно.
    10. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:51
      ядерную доктрину никто не отменял, и любая экзистенциальная угроза для нашей страны по определению является поводом для активизации наиболее мощной составляющей нашей безопасности.

      Неправда, "мы не такие"!
    11. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 21:53
      И даже не сумневайтесь, матрасня! Рука не дрогнет свернуть шею сатане.
    12. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 22:07
      если надо будет РФ применит ядерку и не кого не спросит на это разрешение !

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