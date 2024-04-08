Не братушки. Арсенал «демократии» в Юго-Восточной Европе
Палитра продукции болгарского предприятия «Арсенал», одного из старейших производителей стрелкового оружия в Болгарии, фото лета 2022 года.
Советское оружие озолотило Болгарию
До 1989 года («советская» власть в Болгарии закончилась немного раньше, чем в СССР) Болгария имела, что понятно, тесное военно-техническое сотрудничество с СССР. Советские специалисты регулярно передавали болгарским товарищам технологии и помогали в их освоении. На болгарских предприятиях успешно осваивали выпуск советской техники, стрелкового вооружения, боеприпасов, как для стрелкового оружия, так и для артиллерийских систем.
Но вот наступили «пресвятые 90-е», и в общем с болгарским ВПК случилось то же, что и с отечественным, ну с учётом масштабов и некоторых локальных особенностей.
Гособоронзаказ исчез как класс (зачем, если запасов военного имущество времён Варшавского блока столько, что на десятилетия хватит, да и денег у государства нет), объёмы выпуска и соответственно и продажи упали кратно, начались сокращения, консервация производств. Ещё были проблемы с российскими правообладателями, так как вся техническая документация, которая при СССР раздавалась под минимальные платежи или поставки промтоваров, например, теперь оказалась российской интеллектуальной собственностью.
Боевики «Свободной сирийской армии» заряжают самодельную РСЗО 122-мм реактивными снарядами 9М22У для РСЗО «Град» производства болгарского ЕАД «Вазовски Машиностроителни заводи». Судя по маркировке, снаряды были изготовлены в 2016 году, Сирия, декабрь 2017 года.
В конце 90-х болгары решили провести приватизацию оборонных предприятий. Главная надежда была на западных инвесторов… Затея провалилась. Иностранцы такими активами не заинтересовались. При этом тот же «Ижмаш» болгары фактически не допустили до участия в конкурсе на приватизацию предприятия «Арсенал». Видимо, обиделись на требования по патентам и очень сильно хотели видеть у себя в гостях именно западных партнёров.
Государство из собственников почти исчезло, но ни больших денег выручить не получилось, ни привлечь инвесторов с достаточными средствами для модернизации производств. Нет, предприятия осваивали новую продукцию, начали выпускать боеприпасы стандартных натовских калибров, армия начала что-то худо-бедно закупать, были иностранные заказы, но никакой конкуренции со многими другими производителями болгары не выдерживали. Что на рынке оружия и боеприпасов натовских стандартов, что советских – было полно других игроков, которые могли давать и качество, и объёмы.
Но в конечном итоге, то, что было минусом болгарского ВПК в глазах многих – основную часть продукции составляли боеприпасы советских калибров, его и озолотило.
Никогда не поставлявшийся Болгарией на Украину станковый гранатомёт ATGL-H (немного изменённая копия советского СПГ-9) на вооружении одного из батальонов украинской теробороны.
В 2009 году саудиты постепенно влезают в конфликт в Йемене. Скоро там начинается полномасштабная война, а Саудовская Аравия фактически берёт на себя функцию снабженца сил, противостоящих хуситам. Естественно, упор делается на системы советского производства и соответствующие боеприпасы. В 2012 году начинается гражданская война в Сирии, и там США берётся снабжать «демократическую» оппозицию (это те, что режут головы пленным во имя демократии, а не во имя веры, не перепутайте). В 2013 году на сцену выходит ИГИЛ (запрещён в России). Скоро вроде бы просто очередная террористическая группировка превращается во что-то большее, и война с ней перекидывается и на Ирак. В общем, регион взрывается.
И США, и их союзники резко оказались в ситуации, когда нужны большие объёмы советского оружия и главное – боеприпасов. К Китаю не обратиться, к России тоже. У США был опыт закупки у России вертолётов для афганской армии, скандал в США поднялся дикий. Но логика была ясна, лётчики, обученные обращению с советской техникой, есть, летать надо здесь и сейчас, так что мы сейчас купим аналог советского, а потом переучим на наше.
И вот тут-то на сцену и вышла Болгария. Страна европейская, в НАТО, имеет мощности для выпуска боеприпасов советских калибров и имеет морские порты. Всё сложилось идеально. Сказать, что болгары были рады такому развитию событий, это не сказать ничего.
Один из ста БТР-60ПБ, принадлежавших министерству внутренних дел Болгарии и находившихся на хранении, готовящийся к передаче «не Украине».
Если в 2012 году Болгария вообще не экспортировала вооружения и боеприпасы в Саудовскую Аравию, то в 2017 году эта страна была на первом месте по закупкам у предприятий болгарского ВПК, и приобретали саудиты больше, чем другие две страны в первой тройке (Ирак и США), вместе взятые.
А самыми крупными покупателями болгарского оружия и боеприпасов были Саудовская Аравия, США, Ирак и Индия. 2017 год стал и самым прибыльным для болгарского ВПК, оружия и боеприпасов было экспортировано более чем на миллиард евро. Много ли это? В том же 2017 году Россия заключила контрактов на экспорт вооружений на примерно 13 миллиардов евро. Разница существенная. Но с одной стороны огромная Россия и по большей части «дорогие» контракты на поставку высокотехнологичных вооружений, а с другой – Болгария с 7 миллионами населения (в 2017 году) и в основном огнестрельным оружием и боеприпасами…
В общем, был период, когда Болгария на кровавую мясорубку на Ближнем Востоке работала чуть ли не в три смены.
Братушки снова помогают убивать русских!
Так что в 2022 году, когда стало ясно, что своими силами нелегитимное государство противостояние в зоне СВО не вытягивает даже близко, а перевести ВСУ на вооружения натовских стандартов не представляется возможным, всё уже было ясно – снова обратятся к Болгарии.
Готовящиеся к передаче «не Украине» снятые с хранения САУ 2С1 «Гвоздика», март 2024 года. В этой же партии пойдут и десятки БРДМ-2, и уже упомянутые БТР-60ПБ болгарской полиции.
Правда, возникла проблема.
Поддержка Украины в противостоянии с Россией в болгарском обществе минимальная. Сторонники помощи «незалежной» в Болгарии с самого начала конфликта были в меньшинстве, при этом в Болгарии этот показатель самый низкий среди всех европейских стран. Правительство не хотело злить общественность… Но и отказываться от денег, которые тебе буквально суют в руки, тоже не получалось.
Кроме того, тут со временем открылась ещё одна «опция» – можно было продавать и откровенный неликвид военной техники, находившейся на хранении, и его тоже охотно покупали как есть.
Но готовый выход из ситуации уже был.
Болгарское оружие и боеприпасы мелькали в зоне АТО у бойцов ВСУ и до 2022 года. Тогда, правда, количество было мизерное, закупки американцев в Болгарии были крупные, но поставки именно на Украину шли в гомеопатических количествах. В 2022 году болгарское оружие и боеприпасы стали покупать не только США, но и другие страны, предоставлявшие помощь Украине.
Это формально выводило болгарское правительство из-под удара, официально оружие и боеприпасы закупали страны Евросоюза, США и НАТО. Да и всё равно у Украины своих денег не осталось быстро…
Министр экономики Болгарии Корнелия Нинова на парламентских слушаниях в марте 2022 года так и заявила, что Болгария Украине оружие не продаёт, и нечего тут слухи распространять.
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьеррии Бретон посещает ЕАД «Вазовски Машиностроителни заводи», 2023 год. Такое внимание к этому предприятию неслучайно. Это крупнейший в Болгарии производитель артиллерийских боеприпасов и ракет, и настоящая кузница, поставляющая «не Украине» основную массу применяемых ею артиллерийских боеприпасов советских калибров.
Экспорт вооружений в 2022 году выстрелил на 200 % относительно 2021. Только за первые 3 месяца 2022 года он составил более 600 миллионов евро. Естественно, в списке стран покупателей Украины не было.
В общем, все всё понимают, продолжают делать вид, что ничего не происходит. Поддерживать Украину напрямую никто в Болгарии не хочет, но и терять выгодные контракты для родного ВПК там тоже желающих нет.
Из самых крупных сделок, которые с февраля 2022 года Болгария заключила «не с Украиной» можно вспомнить:
– 14 штурмовиков Су-25, купленных НАТО;
– танки Т-72М, несколько сотен БМП-1 и БПМ-2, купленных Чехословакией.
Боец ВСУ в зоне АТО с гранатомётом РПГ-7, снаряженным термобарической гранатой болгарского производства, 2016 год.
А так, Болгария стала одним из основных поставщиков боеприпасов для оружия советского образца для ВСУ. Это касается и стрелкового оружия, и выстрелов для РПГ, и артиллерийских боеприпасов.
Пока отлаженная и удобная всем схема поставок болгарского вооружения для ВСУ работает прекрасно. Не так давно стало известно, что Болгария продаёт «не Украине» большую партию бронетехники и САУ, находившихся на хранении. Так что поток боеприпасов и техники из Болгарии иссякнет полностью, только когда покупатели устанут помогать Украине, ведь у «болгарского экспресса» есть только один минус – работать в долг или на чистом энтузиазме ради «демократии» болгары не хотят.
И болгарский след с гексогеном в иконах?
Последний инфоповод с болгарским оружием.
Осколочный выстрел болгарского производства к гранатомётам семейства РПГ-7, который был изъят нашими правоохранителями вместе с партией икон, в которых пытались ввезти в страну гексоген.
Было бы интересно узнать, зачем для совершения теракта нужен стандартный гранатометный осколочный выстрел со штатным взрывателем и пороховым ускорителем, почему граната аж 2018 года выпуска, и где всё это хранилось 6 лет, да ещё так, что краска на пороховом ускорителе сильно выгорела?
- Александр Сычёв
- www.novinite.com www.thesun.my www.bulgarianmilitary.com www.livejournal.com www.anna-news.info www.france24.com
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