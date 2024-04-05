Израиль эвакуирует персонал целого ряда посольств, опасаясь ракетной атаки в ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске

12
Израиль эвакуирует персонал целого ряда посольств, опасаясь ракетной атаки в ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске

США и Израиль заявили о том, что Иран может в ближайшее время ответить на атаку своего консульства в Дамаске. Напомним, что на днях ВВС Израиля нанесли удар по иранской дипмиссии в столице Сирии, в результате чего несколько человек погибли, включая военного атташе. Официальный Тегеран назвал этот удар военным преступлением и пообещал ответ, если виновные не будут привлечены к международной ответственности. Однако в Израиле даже не прокомментировали нанесение удара, ответственность свою будто бы не признавая.

Тем временем, в Белом доме заявляют, что обеспокоены возможной крупномасштабной войной между Ираном и Израилем в случае ответа Тегерана на удар по иранскому консульству в САР. Заявление сделано официальным представителем администрации Байдена адмиралом Джоном Кирби.



Кирби:

Мы обеспокоены этой ситуацией. Есть вполне реальная угроза в адрес Израиля со стороны Ирана.

К настоящему моменту продолжает расти число посольств Израиля, из которых эвакуируется персонал. Так, эвакуированы посольства в Турции, Марокко, Египте, Иордании, Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах.

В состояние особой готовности переводятся системы ПВО-ПРО в самом Израиле. Эксперты считают, что Иран может нанести удар по базе ВВС, с которой в воздух поднимались самолёты для нанесения удара по консульству в Дамаске. Однако наиболее вероятным считается иранский ракетный удар именно по одной из израильских дипломатических миссий.

США, напомним, поспешили заявить, что к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии отношения не имеют.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:11
      «США и Израиль заявили о том, что Иран может ответить на атаку своего консульства в Дамаске» —

      — Заранее не предвидели? ...
      1. ИВЗ Ранг пользователя
        ИВЗ
        0
        Сегодня, 06:20
        что Иран может ответить на атаку своего консульства в Дамаске
        Да я вот как-то и вариантов не вижу. Терпеть такое дальше - себе дороже. Евреи вроде не собираются останавливаться "на достигнутом". Чего добиваются? Провоцируют войну с Ираном? Тогда это заказ США на закрытие "Иранского вопроса" и возвращения своего влияния в регионе. А это предполагает либо участие США в БД. или применение Израилем ОМП. Не политик ни разу, растолмачьте кто в теме.
      2. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 06:53
        . Заранее не предвидели? ...

        Израиль сам бы на такое не решился. В штатах не понятно что твориться, полный разброд, и дедушка и его команда точно не всё контролируют. Короче, ястребы желающие развязать большую войну, типа Болтона и Грэма- это их работа.
    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 06:19
      Здесь евреи пересекли хе хе красную черту не подумав о последствиях.
      Атаковать дипломатическое посольство Ирана в третьей стране это уже за гранью умопомешательства...теперь получите и распишитесь...посольства Израиля под угрозой ответной атаки по всему миру...сами виноваты.
      Американцы тоже ещё не ответили за смерть иранского генерала на территории Ирака.
      1. KLM77 Ранг пользователя
        KLM77
        +1
        Сегодня, 06:48
        Американцы тоже ещё не ответили за смерть иранского генерала на территории Ирака.

        Насколько помню был ракетный удар по базе войск США в том же Ираке, количество жертв не афишировалось.
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          0
          Сегодня, 06:50
          Да был...есть фотки разрушенной базы...иранцы ещё мягко обошлись с американцами предупредив их о грядущем ударе.
          hi
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:24
      Так вроде Байден уже потребовал от Нетаньяху немедленно прекратить огонь в секторе Газа и заняться гуманитарной миссией. С тонким намеком, что посольств Израиля в США тоже есть, и желающие ударить по нему тоже найдутся. А оно США надо?
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:37
      США и Израиль заявили о том, что Иран может в ближайшее время ответить на атаку своего консульства в Дамаске
      А когда готовили атаку об этом даже не думали или по принципу - Израиль особый и ему все должно сходить с рук? Как всегда "порадовал" Кирби
      Мы обеспокоены этой ситуацией. Есть вполне реальная угроза в адрес Израиля со стороны Ирана.
      А вследствие чего возникла эта угроза скромно промолчал, чтобы лишний раз не огорчить евреев. Вот уж точно "ворон ворону глаз не выклюет".
    5. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      0
      Сегодня, 06:39
      И зачем это жидам надо? Провокация ха провокацией
    6. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
      КЗаКВО32923
      0
      Сегодня, 06:45
      Без одобрения американцев, такая операция просто невозможна.
    7. KLM77 Ранг пользователя
      KLM77
      +2
      Сегодня, 06:45
      Эти"богоизбранные" .блюдки совсем берега потеряли! Здесь красных линий не будет и ответка прилетит, и поделом!
    8. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 07:11
      Иранцам надо поймать правительственный израильский самолет с делегацией и того к яхве отправить прямиком

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»