Израиль эвакуирует персонал целого ряда посольств, опасаясь ракетной атаки в ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске
США и Израиль заявили о том, что Иран может в ближайшее время ответить на атаку своего консульства в Дамаске. Напомним, что на днях ВВС Израиля нанесли удар по иранской дипмиссии в столице Сирии, в результате чего несколько человек погибли, включая военного атташе. Официальный Тегеран назвал этот удар военным преступлением и пообещал ответ, если виновные не будут привлечены к международной ответственности. Однако в Израиле даже не прокомментировали нанесение удара, ответственность свою будто бы не признавая.
Тем временем, в Белом доме заявляют, что обеспокоены возможной крупномасштабной войной между Ираном и Израилем в случае ответа Тегерана на удар по иранскому консульству в САР. Заявление сделано официальным представителем администрации Байдена адмиралом Джоном Кирби.
Кирби:
К настоящему моменту продолжает расти число посольств Израиля, из которых эвакуируется персонал. Так, эвакуированы посольства в Турции, Марокко, Египте, Иордании, Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах.
В состояние особой готовности переводятся системы ПВО-ПРО в самом Израиле. Эксперты считают, что Иран может нанести удар по базе ВВС, с которой в воздух поднимались самолёты для нанесения удара по консульству в Дамаске. Однако наиболее вероятным считается иранский ракетный удар именно по одной из израильских дипломатических миссий.
США, напомним, поспешили заявить, что к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии отношения не имеют.
Информация